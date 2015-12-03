Распределение богатств - один из самых насущных и обсуждаемых вопросов сегодня. Но что мы знаем на самом деле о его долгосрочной эволюции?

Неизбежно ли динамика накопления частного капитала приводит ко все большей концентрации богатства и власти в руках немногих, как полагал Маркс в XIX веке?

Или же уравновешивающие силы роста, конкуренции и технического прогресса спонтанно обеспечивают сокращение неравенства и гармоничную стабилизацию на высших стадиях развития, как считал Кузнец в двадцатом столетии?

Что мы на самом деле знаем об эволюции распределения доходов и собственности начиная с XVIII века и какие уроки мы можем извлечь из нее для XXI века? - Таковы вопросы, на которые я попытаюсь ответить в этой книге.

Пикетти Томас - Капитал в XXI веке

Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 592 с.

ISBN 978-5-91103-252-4

Пикетти Томас - Капитал в XXI веке - Содержание

Часть первая. Доход и капитал

Глава 1. Доход и производство

Глава 2. Рост: иллюзии и реальность

Часть вторая. Динамика соотношения между капиталом и доходом

Глава 3. Метаморфозы капитала

Глава 4. От старой Европы к Новому Свету

Глава 5. Соотношение между капиталом и доходом в долгосрочной перспективе

Глава 6. Распределение между капиталом и трудом в XXI веке От соотношения между капиталом и доходом к распределению между капиталом и трудом

Часть третья. Структура неравенства

Глава 7. Неравенство и концентрация: первые ориентиры Речь Вотрена

Глава 8. Два мира

Глава 9. Неравенство в трудовых доходах

Глава 10. Неравенство в собственности на капитал

Глава 11. Личные качества и наследство в долгосрочной перспективе

Глава 12. Имущественное неравенство в мире в XXI веке

Глава 13. Социальное государство для XXI века

Глава 14. Как переосмыслить прогрессивный подоходный налог

Глава 16. Проблема государственного долга

Пикетти Томас - Капитал в XXI веке - Доход и производстиво

16 августа 2012 года южноафриканская полиция вмешалась в конфликт между горняками, добывавшими платину на шахте Марикана, близ Йоханнесбурга, и собственниками месторождения, акционерами компании Lonmin, чей главный офис располагается в Лондоне. Силы правопорядка стреляли в бастовавших боевыми патронами; результат — 34 погибших шахтера. Как часто бывает в таких случаях, социальный конфликт разгорелся вокруг вопроса о заработной плате: шахтеры настаивали на ее повышении с 500 до 1 000 евро. После трагедии компания согласилась увеличить ежемесячную зарплату на 75 евро.



Этот недавний эпизод напоминает нам, что вопрос распределения дохода от производства между заработной платой и прибылью, между трудовыми доходами и доходами с капитала всегда являлся первостепенным элементом конфликта распределения. Уже в традиционных обществах противостояние между собственником земли и крестьянином, между тем, кто владел землей, и тем, кто ее обрабатывал, между тем, кто получал земельную ренту, и тем, кто ее выплачивал, лежало в основе социального неравенства и всех восстаний. Промышленная революция обострила конфликт между капиталом и трудом, возможно, потому, что появились более капиталоемкие, чем в прежние времена, формы производства, или потому, что надежды на более справедливое распределение и на более демократическое социальное устройство так и не оправдались, — к этому мы еще вернемся...



