Пикетти - Капитал в XXI веке
Распределение богатств - один из самых насущных и обсуждаемых вопросов сегодня. Но что мы знаем на самом деле о его долгосрочной эволюции?
Неизбежно ли динамика накопления частного капитала приводит ко все большей концентрации богатства и власти в руках немногих, как полагал Маркс в XIX веке?
Или же уравновешивающие силы роста, конкуренции и технического прогресса спонтанно обеспечивают сокращение неравенства и гармоничную стабилизацию на высших стадиях развития, как считал Кузнец в двадцатом столетии?
Что мы на самом деле знаем об эволюции распределения доходов и собственности начиная с XVIII века и какие уроки мы можем извлечь из нее для XXI века? - Таковы вопросы, на которые я попытаюсь ответить в этой книге.
Пикетти Томас - Капитал в XXI веке
Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 592 с.
ISBN 978-5-91103-252-4
ISBN 978-5-91103-252-4
Пикетти Томас - Капитал в XXI веке - Содержание
Часть первая. Доход и капитал
- Глава 1. Доход и производство
- Глава 2. Рост: иллюзии и реальность
Часть вторая. Динамика соотношения между капиталом и доходом
- Глава 3. Метаморфозы капитала
- Глава 4. От старой Европы к Новому Свету
- Глава 5. Соотношение между капиталом и доходом в долгосрочной перспективе
- Глава 6. Распределение между капиталом и трудом в XXI веке От соотношения между капиталом и доходом к распределению между капиталом и трудом
Часть третья. Структура неравенства
- Глава 7. Неравенство и концентрация: первые ориентиры Речь Вотрена
- Глава 8. Два мира
- Глава 9. Неравенство в трудовых доходах
- Глава 10. Неравенство в собственности на капитал
- Глава 11. Личные качества и наследство в долгосрочной перспективе
- Глава 12. Имущественное неравенство в мире в XXI веке
- Глава 13. Социальное государство для XXI века
- Глава 14. Как переосмыслить прогрессивный подоходный налог
- Глава 16. Проблема государственного долга
Пикетти Томас - Капитал в XXI веке - Доход и производстиво
16 августа 2012 года южноафриканская полиция вмешалась в конфликт между горняками, добывавшими платину на шахте Марикана, близ Йоханнесбурга, и собственниками месторождения, акционерами компании Lonmin, чей главный офис располагается в Лондоне. Силы правопорядка стреляли в бастовавших боевыми патронами; результат — 34 погибших шахтера. Как часто бывает в таких случаях, социальный конфликт разгорелся вокруг вопроса о заработной плате: шахтеры настаивали на ее повышении с 500 до 1 000 евро. После трагедии компания согласилась увеличить ежемесячную зарплату на 75 евро.
Этот недавний эпизод напоминает нам, что вопрос распределения дохода от производства между заработной платой и прибылью, между трудовыми доходами и доходами с капитала всегда являлся первостепенным элементом конфликта распределения. Уже в традиционных обществах противостояние между собственником земли и крестьянином, между тем, кто владел землей, и тем, кто ее обрабатывал, между тем, кто получал земельную ренту, и тем, кто ее выплачивал, лежало в основе социального неравенства и всех восстаний. Промышленная революция обострила конфликт между капиталом и трудом, возможно, потому, что появились более капиталоемкие, чем в прежние времена, формы производства, или потому, что надежды на более справедливое распределение и на более демократическое социальное устройство так и не оправдались, — к этому мы еще вернемся...
Этот недавний эпизод напоминает нам, что вопрос распределения дохода от производства между заработной платой и прибылью, между трудовыми доходами и доходами с капитала всегда являлся первостепенным элементом конфликта распределения. Уже в традиционных обществах противостояние между собственником земли и крестьянином, между тем, кто владел землей, и тем, кто ее обрабатывал, между тем, кто получал земельную ренту, и тем, кто ее выплачивал, лежало в основе социального неравенства и всех восстаний. Промышленная революция обострила конфликт между капиталом и трудом, возможно, потому, что появились более капиталоемкие, чем в прежние времена, формы производства, или потому, что надежды на более справедливое распределение и на более демократическое социальное устройство так и не оправдались, — к этому мы еще вернемся...
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