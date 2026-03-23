Акунов Вольфганг - Военно-духовные ордена Востока

В 622 году от Р. X. произошло бегство (арабск.: «хиджра») Мухаммеда из его родного города Мекки (где ему грозила кара за проповедь нового учения) в город Медину (Ятриб), соперничавший с Меккой («нет пророка в своем отечестве»). А к моменту кончины пророка Мухаммеда в 632 году от Р. X. (или к 10 году хиджры, по новому мусульманскому летоисчислению) он уже был повелителем всего Аравийского полуострова. Его воины, одержимые, как исповедники всякой новой веры, религиозным пылом неофитов, устремили свои взоры на Запад, намереваясь нести на остриях мечей учение своего пророка и туда. Халиф (преемник, наместник пророка) Омар, друг и советник Мухаммеда, в 638 году от Р. X. (или в 16 году хиджры) завоевал Святой Град Иерусалим— духовный центр всего Христианского мира.

По авторитетному мнению Л.Н. Гумилева, мусульманская религия представляет собой, в сущности, вариант раннего, до- соборного христианства, почерпнутого Мухаммедом из разговоров с караванщиками и купцами, приходившими в торговые города Аравии, и в том числе в его родную Мекку, из богатых метрополий Восточной Римской (Ромейской, или Византийской) империи — Пальмиры, Антиохии и Иерусалима. То христианство, которое они проповедовали, было особой христианской ересью — савеллианством, или учением Павла Самосатского (проповедью строгого единобожия, согласно которому Иисус был человеком, пророком, но не Богом Сыном, единосущным Богу Отцу), и модализмом (учением о проявлении единого Бога в разных лицах — в отличие от утвержденного Никейским Все- ленским собором христианской церкви учения о нераздельной и неслиянной Божественной Троице). Это лжеучение было отвергнуто еще Никейским собором, но сохранилось и после Никейского собора в Сирии и Аравии. Приняв христианскую ересь за подлинное христианство, Мухаммед и вообразил себя проповедником истинной веры в Бога Ибрагима (Авраама), Исхака (Исаака) и Якуба (Иакова), якобы искаженной как со- временными ему талмудистами-иудеями, так и христианами господствующей у ромеев-византийцев Православной церкви (в ту эпоху православную веру исповедовали христиане не толь- ко Востока, но и Запада; разделение христианской церкви на римско-католическую и грекокафолическую, или православную, произошло лишь в 1054 году, да и после этого официального акта взаимного отлучения от церкви папы римского и патриарха Кон- стантинопольского еще долго носило формальный характер).

Вольфганг Акунов - Военно-духовные ордена Востока

(Серия "Всемирная история")

М. : Вече, 2018. — 368 с. : ил.

ISBN 978-5-4444-5117-5

Вольфганг Акунов - Военно-духовные ордена Востока - Содержание

Зачин

Как это все началось

Глава 1. О системе воинского воспитания и обучения у мусульман

Чему и как учились бедуины

Что нового привнес в процесс пророк Мухаммед

Что нового было привнесено в процесс при Омейядах

«Иранский Ренессанс» эпохи Аббасидов

Единство в многообразии

Война и мир

О повседневной жизни «Ориента»

Глава 2. Орден Низаритов

Вместо вступления

Шиизм и его разновидности

О Гассане ибн Саббахе

«Теология ненависти»

Захват Аламута

Прямое действие

В центре паутины

От теории — к практике

Спираль террора

Низариты и «франки»

О «партнерах низаритов» — тамплиерах

«Франки» в Земле Воплощения

Тучи сгущаются

О Хитгинской катастрофе

Последствия Хитгинской катастрофы

О Пятом Крестовом походе

Первая битва в секторе Газа

Вторая битва в секторе Газа

Час «даиса»

Осень патриарха

Дела аламутские

О гашшишинах и гашише

Об «актах справедливого возмездия»

О «саббахитах» после смерти Ибн Саббаха

О низаритской революции

«Золотая осень» ассасинов

Рашид ад-дин Синан

«Несущие смерть Чингисхана сыны»

Закат в крови

Глава 3. Приложения