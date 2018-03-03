Я весьма рад, что этот материал большим трудом и огромным усердием достался его составителям: из архивных источников по крупицам собраны достоверные документы об истории нашего братства. Этот материал должен стать достоянием не только служителей, но и всех детей Божьих, чтобы осознать к чему приводит путь компромисса. Знакомившись с документальным сборником «Необратимые десятилетия», я плакал и скорбел об отступлении служителей — руководителей союзов. Они знали, что боящиеся Бога не покорятся решениям их съездов, не будут их выполнять, однако принимали эти решения ради угождения внешним и увлекали народ Божий на путь греха, что привело братство к разорению и великому бедствию. Молодое поколение и служители братства, читая этот материал, должны извлечь урок: лучше самим пойти в узы, на смерть, нежели своей неверностью обречь на жертву других. ГЕРМАНЮК С. Г., член Международного совета церквей ЕХБ.

Церковь должна оставаться церковью - Необратимые десятилетия 1917-1937 в истории евангельского и баптистского движения

Документальный материал об истории церкви ЕХБ в России.

Составлен историко-аналитическим отделом МСЦ ЕХБ.

2008 г. - 427 с.

Церковь должна оставаться церковью - Необратимые десятилетия 1917-1937 в истории евангельского и баптистского движения - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ ТРИ ПЕРИОДА ГОНЕНИЙ Первый период гонений (1860—1917 гг.) Второй период гонений (1928—1960 гг.) Третий период гонений (1961—1989 гг.) НЕВЕРНОСТЬ ОБРЕКАЕТ НА ПОРАЖЕНИЕ ТАКТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ ЦЕРКВИ НЕ ЗАБВЕНИЕ ГРЕХОВ, А ПОКАЯНИЕ ЧАСТЬ 1 1917—1927 ГОДЫ — ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ 1.1. Бурное начало

Бурное начало 1.2. Вовлечённость в политическую деятельность

Вовлечённость в политическую деятельность 1.3. Вовлечённость в патриотическую деятельность

Вовлечённость в патриотическую деятельность 1.4.1. Вовлечённость в военный вопрос

Вовлечённость в военный вопрос 1.4.2. Послание ВСЕХ всем общинам

Послание ВСЕХ всем общинам 1.4.3. Всероссийский съезд Евангельских христиан

Всероссийский съезд Евангельских христиан 1.4.4. Всероссийский съезд баптистов

Всероссийский съезд баптистов 1.4.5. 1926 год — конец «золотого десятилетия»

1926 год — конец «золотого десятилетия» 1.5.Вовлечённость в сельскохозяйственные коммуны и образовательные программы

1.6.1. Призыв к сотрудничеству с государством

Призыв к сотрудничеству с государством 1.6.2. «Язычники входят во святилище...»

«Язычники входят во святилище...» 1.7.1. Уловленные в сети

Уловленные в сети 1.7.2. Следственное дело Колесникова В. И. и Бондаренко И. И

Следственное дело Колесникова В. И. и Бондаренко И. И 1.8. Выдержка из проповеди Г. К. КРЮЧКОВА, 1991 г., Нахабино

Выдержка из проповеди Г. К. КРЮЧКОВА, 1991 г., Нахабино 1.9. Принципы незаконного подвизания

Принципы незаконного подвизания 1.10. «Не отрекаюсь умереть» ЧАСТЬ 2 1928—1937 ГОДЫ — ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТРАДАНИЙ 1.ВОЛНА БОГОБОРЧЕСКОГО ЭНТУЗИАЗМА 1.1. Искоренить имя Бога

Искоренить имя Бога 1.2. Приказ НКВД СССР № 00447

Приказ НКВД СССР № 00447 1.3. Методы допросов

Методы допросов 1.4. «Поражу пастыря и рассеются овцы»

«Поражу пастыря и рассеются овцы» 1.5. Рука благословения 2.ОЧАГИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 2.1.1. Каргель Иван Вениаминович (1849—1937 гг.)

Каргель Иван Вениаминович (1849—1937 гг.) 2.1.2. Письмо И. В. Каргеля — Я. И. Жидкову в 1931 г.

Письмо И. В. Каргеля — Я. И. Жидкову в 1931 г. 2.2.1. Северный союз баптистов (1921—1927 гг.)

Северный союз баптистов (1921—1927 гг.) 2.2.2. Иван Никитович Шилов (1886—1942 гг.)

Иван Никитович Шилов (1886—1942 гг.) 2.2.3. Призыв к освящению. Шилов И. Н. (1936 г.)

Призыв к освящению. Шилов И. Н. (1936 г.) 2.3.1. Краеноворотское движение (1923—1939 гг.)

Краеноворотское движение (1923—1939 гг.) 2.3.2. Судьбоносные решения

Судьбоносные решения 2.3.3. Ф. С. Савельев — узник Соловецких лагерей

Ф. С. Савельев — узник Соловецких лагерей 2.3.4. 1927 год — первая волна репрессий

1927 год — первая волна репрессий 2.3.5. 1929 год — вторая волна репрессий

1929 год — вторая волна репрессий 2.3.6. «Домашние церкви»

«Домашние церкви» 2.3.7. Осень 1937 года — третья волна репрессий

Осень 1937 года — третья волна репрессий 2.3.8. Список мучеников за имя Христа, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне...

Список мучеников за имя Христа, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне... 2.3.9. 1939 год — Последнее групповое дело

1939 год — Последнее групповое дело 2.3.10. Варенникова Зинаида Ивановна (1904—1941 гг.)

Варенникова Зинаида Ивановна (1904—1941 гг.) 2.3.11. Последний узник Красноворотской общины

Последний узник Красноворотской общины 2.3.12. Наследство верности 3.ДУХОВНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 3.1.1. Восстановление утраченных принципов

Восстановление утраченных принципов 3.1.2. Благословение на страдания

Благословение на страдания 3.1.3. Жертва праведников не напрасна

Жертва праведников не напрасна 3.2.1.Батурин Николай Георгиевич (1927—1988 гг.)

3.2.2. Показания следователей

Показания следователей 3.2.3. Блаженная участь

Блаженная участь 3.2.4. На приеме у А. И. Микояна

На приеме у А. И. Микояна 3.2.5. Муж молитвы

Муж молитвы 3.2.6. «Голгофа — фундамент нашего упования»

«Голгофа — фундамент нашего упования» 3.3.«Господи, поставь к стаду истинных пастырей» ЧАСТЬ 3 ГОРЬКИЕ КОРНИ ПРОШЛОГО 1.1. Преемственно унаследованное греховное отступление

Преемственно унаследованное греховное отступление 1.2. «Разрешите вам донести...»

«Разрешите вам донести...» 1.3. Докладная записка в ЦК КПСС о коренных изменениях в церкви ЕХБ (1926—1946 гг.)

Докладная записка в ЦК КПСС о коренных изменениях в церкви ЕХБ (1926—1946 гг.) 1.4. Инструктивное письмо президиума ВСЕХБ по случаю кончины И. В. Сталина

Инструктивное письмо президиума ВСЕХБ по случаю кончины И. В. Сталина 1.5. Телеграмма от ВСЕХБ И. В. Сталину по случаю 31 годовщины Октябрьской революции..

Телеграмма от ВСЕХБ И. В. Сталину по случаю 31 годовщины Октябрьской революции.. 1.6. Исключение верующих из общин ВСЕХБ за евангельские взгляды, 1952 г.

Исключение верующих из общин ВСЕХБ за евангельские взгляды, 1952 г. 1.7. Инструктивное письмо пресвитерам Тернопольской области, 1955 г.

Инструктивное письмо пресвитерам Тернопольской области, 1955 г. 1.8. Заочные библейские курсы ВСЕХБ в 70—80-е годы

Заочные библейские курсы ВСЕХБ в 70—80-е годы 1.9. Характеристика уполномоченного на слушателей заочных библейских курсов ВСЕХБ

Характеристика уполномоченного на слушателей заочных библейских курсов ВСЕХБ 1.10. Заявления Совета церквей ЕХБ о единстве, о переговорах со ВСЕХБ ОТЧЕГО ПОСТИГЛО НАС ВСЁ ЭТО?» 2.1. Испытание свободой

Испытание свободой 2.2. «Отцы наши грешили...»

«Отцы наши грешили...» 2.3.1. «УКОРЕНЮ» и «ИСКОРЕНЮ» — говорит Господь!

«УКОРЕНЮ» и «ИСКОРЕНЮ» — говорит Господь! 2.3.2. Неверность Богу — предпосылка к отсечению от корня

Неверность Богу — предпосылка к отсечению от корня 2.3.3. Терпимость ко греху — предпосылка к искоренению

Терпимость ко греху — предпосылка к искоренению 2.3.4. Миссия слуг Господних — искоренять и насаждать

Миссия слуг Господних — искоренять и насаждать 2.3.5. «Время вырывать посаженное» ЧАСТЬ 4 ИСТОРИЯ УЧИТ НЕ ВСЕХ 1.1. Социальная Позиция Протестантских церквей России

Социальная Позиция Протестантских церквей России 1.2. Курс на секуляризацию

Курс на секуляризацию 1.3. Вовлеченность в политическую и экуменическую деятельность 1.3.1. Три ступени экуменизации 1.3.2. Заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России, 14.02. 2008 г.. 1.3.3. Седьмой Национальный Молитвенный завтрак, 13 марта 2007 г. 1.3.4. Поздравление PC ЕХБ Д. А. Медведева с победой на выборах 1.3.5. VIII Национальный молитвенный завтрак был посвящен теме семьи, 18 марта 2008 г. 1.3.6. Баптисты вместе с православными («Мы — православные баптисты»), 20.12.2006 г. 1.3.7. Возложение венков к могиле Неизвестного солдата, 8 мая 2007 г. 1.3.8. Церковь и миссия в России: на пути к обновленному видению 1.3.9. Международный христианский театральный фестиваль «Мистерия», 18—24.02.2008 г. 1.3.10. КВН для баптистской молодежи, 10 марта 2008 г. 1.3.11. «Московский пасторский клуб», 2008 г. 1.3.12. Председатель PC ЕХБ о сотрудничестве пресвитеров с ФСБ

Вовлеченность в политическую и экуменическую деятельность 1.4. Политизация союзов ЕХБ в Украине

Политизация союзов ЕХБ в Украине 1.5. Председатель Совета церквей — Г. К. Крючков — о секуляризации церкви:

Председатель Совета церквей — Г. К. Крючков — о секуляризации церкви: 1.6. Оставаться Невестой Христа Часть 4 ПРИНЦИПЫ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ 1.1. Призвание церкви

Призвание церкви 1.2. К чему церковь не призвана

К чему церковь не призвана 1.3. Добродетель или социальная деятельность?

Добродетель или социальная деятельность? 1.4. Церковь и образование

Церковь и образование 1.5. Соперники благовестия

Соперники благовестия 1.6. Отделение церкви

Отделение церкви 1.7. Позиции Совета церквей по вопросу отделения церкви

Позиции Совета церквей по вопросу отделения церкви 1.8. Тайна церкви

Тайна церкви 1.9. Влияние церкви

Влияние церкви 1.10. «Выйдем к Нему за стан...»

«Выйдем к Нему за стан...» 1.11. Независимость — наше наследство

Церковь должна оставаться церковью - Необратимые десятилетия 1917-1937 в истории евангельского и баптистского движения - Введение

Возникновению данного сборника послужило соборное покаяние служителей, совершённое в 2001 году на очередном съезде нашего почти 70-тысячного многонационального братства с участием 670 посланников церквей.



Отступление от евангельской истины послевоенного союза ВСЕХБ уходило корнями в деятельность довоенных союзов ЕХБ. Осмыслить глубину и пагубность этих вековых корней и призван помочь этот материал, чтобы всем братством и дальше с Божьей помощью держаться в служении Ему принципов независимости от мира.



Соборное покаяние — событие эпохальное, это большая редкость даже в библейские времена. Именно с осознания необходимости покаяния за отступление начиналось движение пробуждения церкви ЕХБ в 1961 году, для чего Инициативная группа и предложила работникам Всесоюзного Совета созвать общебратский съезд. Такая молитва прозвучала на общении служителей лишь через 40 лет, хотя и в одностороннем порядке, без участия ВСЕХБ. Господь дал нам насыщенные страданиями годы для очищения церкви от греховных поползновений прошлого и для утверждения библейских принципов служения, гарантирующих её несокрушимость.



Чтобы не формально, а всем сердцем приобщиться к этому благословенному делу очищения, необходимо ясно уразуметь, в чём состояла греховность и опасность позиции руководящих братьев прежних союзов, решительно изъять этот горький корень из практики служения, сохраняя при этом уважение к личностям предшественников и ко всему доброму, что было сделано в домостроительстве церкви.



В контексте исторического соборного покаяния служителей нашего братства становится более понятен и полезен предлагаемый материал. Надеемся, что он принесёт благословение всем служителям Христовым, желающим знать историческую правду и ценить духовное наследство пробуждённого братства.