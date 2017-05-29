Ислам является самой молодой из всех монотеистических религий мира. Он зародился в начале VII в. на Аравийском полуострове и очень быстро завоевал умы и сердца человечества. На сегодняшний день мусульманство исповедуют около 23 % населения земного шара. Будучи религией добра и справедливости, ислам, как и другие божественные религии, способен дать человеку ощущение защищенности и душевной силы, которое помогает преодолевать любые жизненные невзгоды.

ISBN: 978-5-906016-66-9

Издательство: ООО «Садра»

Город: Москва

1. Истоки культурного самосознания

2. Культурное всеединство

3. Культурный монолит

4. Культурный дух

1. Культура высоких ограничений

2. Дилемма разума и веры

3. Дилемма философии и религии

1. Ибн Сина – Мудрость «Исцеления» и «Спасения»

2. Ас-Сухраварди – Мудрость бунтовщика

3. Ибн Туфайл – Мудрость гармонии и справедливости

1. Философия совершенного человека

2. Божественные свойства – горизонт совершенства

3. Бог и человек – зеркало совершенства

1. Современный исламский феномен

2. «Политический ислам»

3. Исламская политическая идея: история и современность

4. Перспективы исламской политической идеи

1. Идеология достоверности ислама

2. Практическая идеология «нового призыва»

3. Учение всеобъемлющей альтернативы

4. Комплекс всеобъемлющей альтернативы

Аль-Джанаби Майсем - Ислам. Цивилизация, культура, политика - Отрывок из книги



Оставаясь в рамках собственного культурного духа как источника самоинтерпретации и озарения, мусульманская культура оставила глубокий след во всемирной истории. Ее цивилизованность – это импульс ее постоянного творчества. Отсюда – ценность того, что мусульманская культура назвала «ал-гайб» (сокровенное таинство) в бытии и метафизике. Сакральное таинство для культуры не выходит за рамки исторического бытия, а является источником перманентной самоинтерпретации. Вместе с тем мусульманская культура находила в нем смысл всякого возникновения и исчезновения, придавая метафизический, онтологический и моральный характер всему, что она говорит и делает.



Основные теоретические науки ислама, такие как юриспруденция (фикх), теология (калам) и мистицизм (суфизм), рассматривали сущее в качестве «написанной книги». Следовательно, мусульманская цивилизация достигла уровня, при котором она рассматривает себя и все в ней имеющееся в качестве слов на «Скрижали бытия», являющейся историческим воплощением «Божественной скрижали», то есть воспринимает собственное развитие в качестве главы в книге всемирной истории. Это восприятие вытекало из доминирующего в мусульманской цивилизации культурного духа. Именно поэтому она является единственной цивилизацией, название которой не связано с пространством, временем, национальностью или личностью. Поклонение (ислам) абсолюту, Единому трансцендентному Богу, стало именем ее исторического бытия. Она идентифицировала свое видение со своим абсолютом, то есть превратила свои чувства, разум и интуицию в части целого и через него прикладывала усилия ко всем областям жизни. Мусульманская культура усматривала во всем, что говорится и делается, свободное искание истины. Усомнившись в своих оценках, она не впала в бездну скепсиса, точно так же, как, превратив свое мнение в рациональное усердие, она не впала в софистику. Это уравнение складывалось в процессе расцвета монотеистического кредо как формула справедливого порядка.

От издательстваВведениеРаздел I ЦивилизацияМусульманская цивилизация: империя культурыРаздел II КультураМусульманская культура в поисках золотой серединыФилософия интеллектуального пробужденияФилософия совершенства у ал-ДжилиРаздел III ПолитикаИсламоцентризм: законы истории и логика культурыПолитическая идея современного исламоцентризмаИдеология «Братьев-мусульман»