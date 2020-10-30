Bibliotheca Islamica

В этой книге нами предпринята попытка доказать казалось бы очевидный факт того, что идейные источники и компоненты синтезирующей теории ал-Газали не были для него взаимоотталкивающимися, но представляли собой этапы его идейной и духовной эволюции и в согласии со своей внутренней логикой они сложились в процесс познавательного и этического самоотрицания. Следовательно, было бы далеко не точным описывать их с помощью таких категорий и понятий, как «противоречивость», «эклектизм», «нестабильность» и т. п. Мотивы, скрывающиеся за всеми логическими «сломами» ал-Газали, в действительности были мотивами познавательного скепсиса, поиска истины и антиавторитаризма, которые привели, подобно всякому искреннему движению души, к переплетению проблем познания и морали. Это получило свое конкретное и идеальное воплощение в пестуемом ал-Газали духе суфизма.

Данный вывод во многом определил ход нашего исследования и способы изложения системы взглядов ал-Газали, которые рассматриваются нами как этапы его идейной эволюции и подтверждаются его самооценками. Таким образом, реализуется попытка представить и определить постоянную, а также переменные единой системы его идей. Суть «переменных» сводится главным образом к отрицаемым самим ал-Газали моментам собственной духовной эволюции: осознание идеологической ангажированности калама, «свободы» фикха от морали, абсурдность представления батинитов об идейной непогрешимости имамов, ограниченность и историческая относительность воззрений теологов и философов. А «постоянная» представляет собой такие принципы ал-Газали, как антиавторитаризм, требование достоверности знания, моральный абсолютизм. Посредством этого сочетания раскрываются моменты внутреннего саморазвития его синтетической теории.

Майсем Мухаммед Аль-Джанаби - Теология и философия ал-Газали

(Bibliotheca Islamica)

М. : Изд. дом Марджани, 2010. — 240 с.

ISBN 978-5-903715-26-8.

Майсем Мухаммед Аль-Джанаби - Теология и философия ал-Газали - Содержание

Введение

ГЛАВА I. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АЛ-ГАЗАЛИ, ИЛИ «ТАИНСТВО БЛУЖДАНИЯ ЖАЖДУЩЕГО ИСТИНЫ»

§ 1. Ал-Газали в оценках современников и современная газалиана

§ 2. Интеллектуальная самостоятельность и новаторство ал-Газали

§ 3. Антиавторитарность и реформаторство как основание идейной системы

ГЛАВА II. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СУФИЙСКОГО СИНТЕЗА

§ 1. Опыт теоретической рефлексии и закладка основания новой идейной системы

§ 2. Нравственная подоплека размежевания с «дурными мужами науки»

§ 3. Характеристика личного опыта перехода к суфизму

§ 4. Преемственность идей и специфика новой идейной системы

ГЛАВА III. ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

§ 1. Общая характеристика калама

§ 2. Разум и установления веры

§ 3. Доказательства бытия Бога и способы обоснования Единобожия

ГЛАВА IV. ЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

§ 1. Место этики в суфийском синтезе

§ 2. Рационализм и суфийская мораль

§ 3. Обоснование многообразия нравственных устремлений

Комментарии и примечания

Библиография

Приложение

Указатели

Майсем Мухаммед Аль-Джанаби - Теология и философия ал-Газали - Ал-Газали в оценках современников и современная газалиана

Ал-Газали, подобно многим великим мыслителям прошлого, стал жертвой схематических биографий и жизнеописаний. Подлинные сведения о нем поглощены оценками его рьяных защитников и столь же рьяных оппонентов. Житейские реалии, «биографические данные» и его подлинные суждения преподносятся в трудах историографов, в энциклопедиях, жизнеописаниях и специально посвященных ему книгах, а также в переложениях его работ и комментариях к ним, в их критике и опровержениях. Все, что о нем написано, в целом не выходит за рамки субъективных суждений и собственных представлений пишущего о нем. Этому способствовал драматизм духовной эволюции ал-Газали — абсолютной идеи, сознательным пленником которой он стал. То, что в начале жизненного пути было для него свободой, превратилось в оковы. То, что ранее было оковами, превратилось в насущную необходимость. Поэтому, когда ал-Га-зали написал свою биографию, названную «Избавитель от заблуждений», то она отразила не столько реальные факты его жизненного пути, сколько выразила образную модель спасения жизни индивидуума от ошибок.

Для ал-Газали жизненный путь личности важен не как набор значимых для ее окружения фактов, а как контрапункт духовного развития, или как «овнешненная» форма самоутверждения и самораскрытия духа. Тем самым он сделал духовное развитие одной личности имманентным по отношению к процессу становления культуры халифата за пять столетий со времен пророка Мухаммада до VI в. хиджры (XI в. по христианскому летосчислению), выделяя в нем стержневой процесс мыслительной эволюции, который он прожил в собственной жизни. Процесс, приведший к суфизму и открывший перед ним завесу на пути возврата к созерцанию и пониманию сути пророчества, словом, тот процесс, в котором он видел основу возрождения истины.

Драматический жизненный путь ал-Газали обусловил дальнейшие противоречивые суждения и оценки его творчества. Им свойствен один общий недостаток: в них отсутствуют представления о внутренней связи этапов духовного развития ал-Газали и наличия у него альтернативного (или реформаторского) проекта, отражающего понимание кризисного характера культуры и уклада общественной жизни халифата. А ведь именно это обусловило попытку философа обратиться к поиску универсальной реформы общества путем этического самосовершенствования. Разнообразные, зачастую противоположные оценки творчества ал-Газали его современниками вытекают из непонимания целостности внешне «не сложившейся» жизни.