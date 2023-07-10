Алакшин - Пасторы евангелических общин в Петербурге XVIII века

Пути развития исторической науки неисповедимы. Так случилось, что роль пасторов лютеранских и реформатских общин Петербурга в жизни российского общества XVIII столетия долго (можно добавить — неоправданно долго) историками города не замечалась. В дореволюционной России внимание петербурговедов было приковано к темам официальной, православной и бытовой культуры столицы; в советской же историографии все религиозные темы, вообще, рассматривались раритетом безвозвратно ушедшей эпохи царизма, где сама религия служила средством эксплуатации человека труда, — и в той, и в другой исследовательских парадигмах ясно ощущался мифологический подход к познанию истории религий в России. В новейшей историографии поднялась настоящая волна публикаций о жизни иностранцев в Петербурге — но и здесь религиозная тематика оказалась на периферии интересов науки: вопросы конфессиональных дел городских диаспор и, тем более, их проповедников волновали авторов куда меньше, чем, к примеру, проблемы национальной или социальной идентификации представителей разных народов. Нужно ли скрывать, что само XVIII столетие петербургской истории в концепциях учёных по сей день воспринимается с меньшим мотивационным энтузиазмом, чем следующие века?

Пришло время закрыть досадный пробел — вниманию читателей предлагается книга о деятельности пасторов петербургских евангелических общин в первом столетии жизни города. Текст, вероятно, стоит рассматривать как справочное приложение к написанной мной двенадцать лет назад монографии «Протестантские общины Петербурга XVIII века». Структура работы тогда не позволила слишком подробно рассмотреть вопросы самовыражения людей, без которых приходы в принципе не могли бы существовать, — раздел, посвящённый вопросам деятельности пасторов, по идее автора, впоследствии должен был превратиться в более масштабный анализ проблем жизни проповедников городских лютеранских и реформатских общин. Теперь этот замысел воплощается в жизнь. Часть приведённых в монографии фактов деятельности пасторов в обязательном порядке будет воспроизведена и в данной работе — а именно те ситуации, которые в корне изменили российское законодательство и правоприменительную практику государства в отношении к петербургским проповедникам и к иностранцам в России в целом; именно те обстоятельства, что определили процесс складывания черт общего социально-психологического портрета городских служителей. Остальные примеры в российскую историческую науку вводятся впервые.

Александр Эдуардович Алакшин - Пасторы евангелических общин в Петербурге XVIII века

СПб.: ООО Издательский дом «Петрополис», 2023. — 240 с.

ISBN 978-5-9676-1463-7

Александр Эдуардович Алакшин - Пасторы евангелических общин в Петербурге XVIII века - Содержание

От автора

Введение

Глава 1. Источники по теме

Глава 2. Как пасторы попадали в Петербург

Глава 3. Количественный состав служителей

Глава 4. Коллективный портрет пасторов

Глава 5. Деятельность внутри прихода

Глава 6. Отношения с патронами, членами конвента, прихожанами и пасторами других общин

Глава 7. Материальное обеспечение

Глава 8. Отношения пасторов с государством

Глава 9. Творческое самовыражение пасторов

Глава 10. Пасторы и Петербург

Заключение

Указатель имён