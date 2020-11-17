Поскольку центр политической и экономической жизни России уже в первой четверти столетия переместился в строившийся Санкт-Петербург, подавляющая часть пребывавших в стране иностранцев осела на жительство именно здесь. Первые протестантские общины Петербурга сложились в период начала его строительства в 1703 г. Этапы динамики их развития, в целом, совпадали с этапами развития города.

Всего к концу столетия в Петербурге действовали 12 общин (3 немецкие лютеранские, 2 разнонациональные лютеранские в кадетских корпусах, 1 финская лютеранская, 1 шведская лютеранская, 1 голландская реформатская, 1 немецкая реформатская, 1 французская реформатская, 1 англиканская, 1 немецкая «Евангелических братьев») с совокупной численностью более 6000 конфирмованных прихожан. Почти каждая из общин имела свою каменную кирку (в кадетских корпусах — залы для богослужений) со скамьями от нескольких десятков до полутора тысяч посадочных мест для слушателей проповедей.

В первые годы XVIII в. ничто еще не указывало на развитие процесса самоидентификации представителей отдельных общин (немецких лютеран или, например, голландских реформатов) на фоне функционирования других этнорелигиозных организаций протестантов: богослужения различных конфессиональных групп часто проходили в одних и тех же местах, пасторы помогали в разнонациональных общинах организовывать обряды; в одни и те же журналы регистрации церковных мероприятий вносились записи на нескольких языках пасторами лютеран и реформатов.

Александр Эдуардович Алакшин - Протестантские общины в Петербурге XVIII века

Санкт- Петербург: ИД «Петрополис», 2012 г. — 420 с.

ISBN 978-5-9676-0394-5

Александр Эдуардович Алакшин - Протестантские общины в Петербурге XVIII века - Содержание

Введение

Глава 1. Правовое положение протестантов в России в ХѴІ-ХѴІІІ веках

§ 1.1. Появление протестантских общин в России

§ 1.2. Российское законодательство XVIII века по отношению к протестантам

Глава 2. Конфессиональный состав протестантских общин в Санкт-Петербурге в XVIII веке

§ 2.1. Лютеранские немецкие общины

§ 2.2. Разнонациональные лютеранские общины

§ 2.3. Реформатские общины

Глава 3. Внутриобщинная деятельность протестантов в Петербурге

§ 3.1. Институты церковных собраний, советов и патронатства

§ 3.2. Деятельность пасторов и служителей низшего звена

§ 3.3. Финансово-экономическая основа деятельности общин

Глава 4. Лютеранские школы Петербурга

§ 4.1. История создания и деятельность школ

§ 4.2. Система организации учебного процесса

Глава 5. Взаимоотношения протестантов Петербурга с органами государственной власти

§ 5.1. Практика отношений протестантов с Юстиц-коллегией лифляндских, эстляндских и финляндских дел и Сенатом

§ 5.2. Отношения протестантов с Синодом

Глава 6. Социальная деятельность протестантов

§ 6.1. Социально-психологический портрет протестантов в Петербурге XVIII века

§ 6.2. Бытовая культура протестантов

§ 6.3. Участие протестантов Петербурга в процессе государственного строительства России

Заключение

Список использованных источников и литературы

Указатель имен

Александр Эдуардович Алакшин - Протестантские общины в Петербурге XVIII века - Введение

Историки нашего Отечества все пристальнее исследуют проблемы, связанные с религиозной тематикой, что нельзя не объяснить и фактором учета ими степени важности религиозных ценностей в жизни любого общества, и, конечно, наличием большого количества находящихся на территории нашей страны самых разнообразных по принципам вероисповедания и численности конфессиональных групп. В условиях реальной свободы выбора людьми собственной мировоззренческой позиции в конце XX — начале XXI в. произошло оживление деятельности этих общин, результатом чего оказывается острый интерес ученых к истории их появления и утверждения в России.

Одним из загадочнейших явлений в национальной историко- культурной традиции на протяжении почти пяти веков выступает российское протестантство, выражающее собой суть уникальной стилевой модели рационально-религиозных способов мировосприятия и поведения представителей цивилизации западноевропейского типа в космосе достаточно чуждой им православной культуры. Попытка определения места протестантских конфессий в поле культуры российского общества сулит исследователям великолепную возможность одновременного изучения целого ряда ключевых проблем развития государства в какой- либо период истории — особенностей экономико-политической ситуации в стране, характеристик ее социального состава, политики правительства России в сфере религиозной деятельности иноверцев, предпосылок возникновения и дальнейшего становления протестантских общин, особенностей тезисов их вероучений и степени влияния тех или иных религиозных идей на российское общественное сознание. Рассмотрение характера процессов генезиса протестантской культуры в России позволяет анализировать и некоторые стыковые по отношению к теме вопросы — такие, например, как отношение иерархов Русской православной церкви к неправославной идеологии, степень социальной мобильности представителей тех или иных сословий и конфессий и т. д.

XVIII век особенно интересен для исследования проблем жизнедеятельности протестантских общин в России. В эту наполненную социальными противоречиями эпоху, как известно, в стране завершился процесс складывания государственной власти абсолютистского характера и были проведены существенные реформы буквально во всех областях жизни российского общества — в политике, экономике, религии, быту. Изменились и способы правовых взаимоотношений российского правительства с представителями германских княжеств, Англии, Франции и других европейских стран. Подданным этих государств, приглашенным на службу российскими самодержцами, теперь были предоставлены условия полного благоприятствования со стороны властей в какой бы то ни было сфере деятельности — им часто доверялись важнейшие административные посты, давалась возможность осуществлять самые грандиозные фортификационные, архитектурные и промышленные проекты; западноевропейцам позволялось, без какого-либо жесткого контроля со стороны верховных органов, свободно отправлять все свои религиозные потребности.