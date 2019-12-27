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Пайк - Мораль и Догма

Мораль и Догма - Альберт Пайк
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Книга «Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава» – основополагающий труд по истории и философии масонства как посвятительного Ордена, носителя мировой эзотерической традиции.
Альберт Пайк – один из наиболее авторитетных масонских ученых всех времен, и его труд стал итогом многолетней работы по преобразованию и совершенствованию системы Шотландского Устава в США,а также лег в основу всех последующих масонских исследований в рамках данного Устава. Структурно книга «Мораль и Догма» воспроизводит систему масонского посвящения, поскольку изначально представляла собой цикл лекций, с которыми более опытные вольные каменщики обращались к посвященным в очередную степень.
«Мораль и Догма» представляет собой путеводитель по практически всем основным мировым эзотерическим учениям и обществам от Мистерий Осириса и Исиды до современных Пайку неотамплиеров. Книга «Мораль и Догма» впервые переведена на русский язык.

Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том I

М., Ганга, 2007 г.
ISBN 978-5-98882-026-0

Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том I - Содержание

  • Масонское Наследие Альберта Пайка
  • Предуведомление
  • Symbolical Lodge Символическая Ложа
    • 1 Apprentice Ученик
    • 2 Fellowcraft Подмастерье
    • 3 Tе Maser Мастер
    • Lodge of Perfection Ложа Усовершенствования
    • 4 Secret Maser Тайный Мастер
    • 5 Perfect Maser Совершенный Мастер
    • 6 Intimate Secretary Тайный Секретарь (Ближний Секретарь)
    • 7 Provos & Judge Старейшина и Судья
    • 8 Intendant of the Building Надзиратель за Постройкой (Хранитель Здания)
    • 9 Elecof the Nine Рыцарь Избранник Девяти
    • 10 Illustrous Elec of the Fifteen Достославный Рыцарь Избранник Пятнадцати
    • 11 Sublime Elecof the Twelve Верховный Избранник Двенадцати, или Князь Эмет
    • 12 Grand Maser Architec Великий Мастер-Архитектор
    • 13 Royal Arch of Solomon Царственный Свод Соломонов
    • 14 Grand Elec, Perfec, & Sublime Mason Великий Избранный, Совершенный и Верховный Каменщик (Совершенный Избранник)
  • Chapter of Rose Croix Капитул Розы и Креста
    • 15 Knight of the Eas, of the Sword, or of the Eagle Рыцарь Востока, или Меча (Рыцарь Орла)
    • 16 Prince of Jerusalem Князь Иерусалимский
    • 17 Knight of the Eas∙ & Wes Рыцарь Востока и Запада
    • 18 Knight Rose Croix Рыцарь Розы и Креста (Князь Розы и Креста)

Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества - Том II

М., Ганга, 2008 г.
ISBN 978-5-98882-054-3
  • Councίl of Kadosh Ареопаг Рыцарей Кадош
    • 19 Grand Pontiff Великий Понтифик (Великий Первосвященник)
    • 20 Grand Master of All Symbolic Lodges Великий Мастер Всех Символических Лож (Пожизненный Мастер, или Мастер Ad Vitam)
    • 21 Noachiite, or Prussian Knight Ноев Патриарх, или Прусский Рыцарь
    • 22 Knight of the Royal Axe, or Price of Libanus Рыцарь Царственной Секиры, или Князь Ливанский
    • 23 Chief of the Tabernacle Начальник Скинии
    • 24 Princeofthe Tabernacle Князь Скинии
    • 25 Knight of the Brazen Serpent Рыцарь Медного Змея
    • 26 Prince ofMercy or Scottish Trinitarian Князь Милостивый, или Шотландский Рыцарь Троицы
    • 27 KnigрtCommander of the Temple Рыцарь Командор Храма
  • Приложение Альберт Пайк Смысл Масонства1 Вредоносные последствия расколов и споров внутри масонского Ордена, разногласий и зависти между представителями различных масонских Уставов
    • БОГ ЖИВ И ВЕЧЕН
    • ТАИНСТВА ВЕЛИКОЙ ГОСПОДНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том III

М., Ганга, 2008 г.
978-5-98882-068-0
  • Ареопаг Рыцарей Кадош (Council of Kadosh)
    • 28. Рыцарь Солнца, или Князь Адепт (Knight of the Sun, or Prince Adept)
    • 29. Великий Шотландский Рыцарь Св. Андрея (Grand Scottish Knight of St Andrew)
    • 30. Рыцарь Кадош (Knight Kadosh)
  • Консистория (Consistory)
    • 31. Великий Командор Инспектор Инквизитор (Grand Inspector Inquisitor Commander)
    • 31. Верховный Князь Царственной Тайны (Sublime Prince of the Royal Secret)
  • Приложения
    • Зелот. Генерал Альберт Пайк и история Ку-Клукс-Клана
  • Примечания переводчика
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Views 2 554
Rating 4.1 / 5
Added 27.12.2019
Author Alekhin
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4.1/5 (11)

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