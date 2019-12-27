Мораль и Догма - Альберт Пайк

Книга «Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава» – основополагающий труд по истории и философии масонства как посвятительного Ордена, носителя мировой эзотерической традиции.

Альберт Пайк – один из наиболее авторитетных масонских ученых всех времен, и его труд стал итогом многолетней работы по преобразованию и совершенствованию системы Шотландского Устава в США,а также лег в основу всех последующих масонских исследований в рамках данного Устава. Структурно книга «Мораль и Догма» воспроизводит систему масонского посвящения, поскольку изначально представляла собой цикл лекций, с которыми более опытные вольные каменщики обращались к посвященным в очередную степень.

«Мораль и Догма» представляет собой путеводитель по практически всем основным мировым эзотерическим учениям и обществам от Мистерий Осириса и Исиды до современных Пайку неотамплиеров. Книга «Мораль и Догма» впервые переведена на русский язык.

Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том I

М., Ганга, 2007 г.

ISBN 978-5-98882-026-0

Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том I - Содержание

Масонское Наследие Альберта Пайка

Предуведомление

Symbolical Lodge Символическая Ложа 1 Apprentice Ученик 2 Fellowcraft Подмастерье 3 Tе Maser Мастер Lodge of Perfection Ложа Усовершенствования 4 Secret Maser Тайный Мастер 5 Perfect Maser Совершенный Мастер 6 Intimate Secretary Тайный Секретарь (Ближний Секретарь) 7 Provos & Judge Старейшина и Судья 8 Intendant of the Building Надзиратель за Постройкой (Хранитель Здания) 9 Elecof the Nine Рыцарь Избранник Девяти 10 Illustrous Elec of the Fifteen Достославный Рыцарь Избранник Пятнадцати 11 Sublime Elecof the Twelve Верховный Избранник Двенадцати, или Князь Эмет 12 Grand Maser Architec Великий Мастер-Архитектор 13 Royal Arch of Solomon Царственный Свод Соломонов 14 Grand Elec, Perfec, & Sublime Mason Великий Избранный, Совершенный и Верховный Каменщик (Совершенный Избранник)

Chapter of Rose Croix Капитул Розы и Креста 15 Knight of the Eas, of the Sword, or of the Eagle Рыцарь Востока, или Меча (Рыцарь Орла) 16 Prince of Jerusalem Князь Иерусалимский 17 Knight of the Eas∙ & Wes Рыцарь Востока и Запада 18 Knight Rose Croix Рыцарь Розы и Креста (Князь Розы и Креста)



Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества - Том II М., Ганга, 2008 г. ISBN 978-5-98882-054-3

Councίl of Kadosh Ареопаг Рыцарей Кадош 19 Grand Pontiff Великий Понтифик (Великий Первосвященник) 20 Grand Master of All Symbolic Lodges Великий Мастер Всех Символических Лож (Пожизненный Мастер, или Мастер Ad Vitam) 21 Noachiite, or Prussian Knight Ноев Патриарх, или Прусский Рыцарь 22 Knight of the Royal Axe, or Price of Libanus Рыцарь Царственной Секиры, или Князь Ливанский 23 Chief of the Tabernacle Начальник Скинии 24 Princeofthe Tabernacle Князь Скинии 25 Knight of the Brazen Serpent Рыцарь Медного Змея 26 Prince ofMercy or Scottish Trinitarian Князь Милостивый, или Шотландский Рыцарь Троицы 27 KnigрtCommander of the Temple Рыцарь Командор Храма

Приложение Альберт Пайк Смысл Масонства1 Вредоносные последствия расколов и споров внутри масонского Ордена, разногласий и зависти между представителями различных масонских Уставов БОГ ЖИВ И ВЕЧЕН ТАИНСТВА ВЕЛИКОЙ ГОСПОДНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

