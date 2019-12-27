Мораль и Догма - Альберт Пайк

Пайк - Мораль и Догма
Книга «Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава» – основополагающий труд по истории и философии масонства как посвятительного Ордена, носителя мировой эзотерической традиции.
Альберт Пайк – один из наиболее авторитетных масонских ученых всех времен, и его труд стал итогом многолетней работы по преобразованию и совершенствованию системы Шотландского Устава в США,а также лег в основу всех последующих масонских исследований в рамках данного Устава. Структурно книга «Мораль и Догма» воспроизводит систему масонского посвящения, поскольку изначально представляла собой цикл лекций, с которыми более опытные вольные каменщики обращались к посвященным в очередную степень.
«Мораль и Догма» представляет собой путеводитель по практически всем основным мировым эзотерическим учениям и обществам от Мистерий Осириса и Исиды до современных Пайку неотамплиеров. Книга «Мораль и Догма» впервые переведена на русский язык.
Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том I
М., Ганга, 2007 г.
ISBN 978-5-98882-026-0
Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том I - Содержание
- Масонское Наследие Альберта Пайка
- Предуведомление
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Symbolical Lodge Символическая Ложа
- 1 Apprentice Ученик
- 2 Fellowcraft Подмастерье
- 3 Tе Maser Мастер
- Lodge of Perfection Ложа Усовершенствования
- 4 Secret Maser Тайный Мастер
- 5 Perfect Maser Совершенный Мастер
- 6 Intimate Secretary Тайный Секретарь (Ближний Секретарь)
- 7 Provos & Judge Старейшина и Судья
- 8 Intendant of the Building Надзиратель за Постройкой (Хранитель Здания)
- 9 Elecof the Nine Рыцарь Избранник Девяти
- 10 Illustrous Elec of the Fifteen Достославный Рыцарь Избранник Пятнадцати
- 11 Sublime Elecof the Twelve Верховный Избранник Двенадцати, или Князь Эмет
- 12 Grand Maser Architec Великий Мастер-Архитектор
- 13 Royal Arch of Solomon Царственный Свод Соломонов
- 14 Grand Elec, Perfec, & Sublime Mason Великий Избранный, Совершенный и Верховный Каменщик (Совершенный Избранник)
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Chapter of Rose Croix Капитул Розы и Креста
- 15 Knight of the Eas, of the Sword, or of the Eagle Рыцарь Востока, или Меча (Рыцарь Орла)
- 16 Prince of Jerusalem Князь Иерусалимский
- 17 Knight of the Eas∙ & Wes Рыцарь Востока и Запада
- 18 Knight Rose Croix Рыцарь Розы и Креста (Князь Розы и Креста)
Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества - Том II
М., Ганга, 2008 г.
ISBN 978-5-98882-054-3
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Councίl of Kadosh Ареопаг Рыцарей Кадош
- 19 Grand Pontiff Великий Понтифик (Великий Первосвященник)
- 20 Grand Master of All Symbolic Lodges Великий Мастер Всех Символических Лож (Пожизненный Мастер, или Мастер Ad Vitam)
- 21 Noachiite, or Prussian Knight Ноев Патриарх, или Прусский Рыцарь
- 22 Knight of the Royal Axe, or Price of Libanus Рыцарь Царственной Секиры, или Князь Ливанский
- 23 Chief of the Tabernacle Начальник Скинии
- 24 Princeofthe Tabernacle Князь Скинии
- 25 Knight of the Brazen Serpent Рыцарь Медного Змея
- 26 Prince ofMercy or Scottish Trinitarian Князь Милостивый, или Шотландский Рыцарь Троицы
- 27 KnigрtCommander of the Temple Рыцарь Командор Храма
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Приложение Альберт Пайк Смысл Масонства1 Вредоносные последствия расколов и споров внутри масонского Ордена, разногласий и зависти между представителями различных масонских Уставов
- БОГ ЖИВ И ВЕЧЕН
- ТАИНСТВА ВЕЛИКОЙ ГОСПОДНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Альберт Пайк. Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. В 3-х томах - Том III
М., Ганга, 2008 г.
978-5-98882-068-0
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Ареопаг Рыцарей Кадош (Council of Kadosh)
- 28. Рыцарь Солнца, или Князь Адепт (Knight of the Sun, or Prince Adept)
- 29. Великий Шотландский Рыцарь Св. Андрея (Grand Scottish Knight of St Andrew)
- 30. Рыцарь Кадош (Knight Kadosh)
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Консистория (Consistory)
- 31. Великий Командор Инспектор Инквизитор (Grand Inspector Inquisitor Commander)
- 31. Верховный Князь Царственной Тайны (Sublime Prince of the Royal Secret)
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Приложения
- Зелот. Генерал Альберт Пайк и история Ку-Клукс-Клана
- Примечания переводчика
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