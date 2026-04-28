Эта книга — уникальный памятник средневековой научной и мистической мысли, приписываемый величайшему теологу и философу-схоласту Альберту Великому. В своем труде автор подводит итог многолетним странствиям и поискам «истинного искусства», критикуя шарлатанство и ошибки предшественников. Книга представляет собой не просто сборник рецептов, а попытку осмыслить превращение материи как священный процесс, направляемый божественным Духом.

Данная работа является подробным практическим руководством по средневековой лабораторной химии и метафизике. Альберт Великий детально описывает устройство печей, свойства четырех «тинкториальных духов» и методы обработки веществ: от возгонки и обжига до растворения и перегонки. Текст пронизан глубоким благоговением перед Творцом, который рассматривается как единственный источник мудрости и первопричина всякого знания.

Автор выступает против слепого следования никчемным алхимическим сочинениям, разорившим многих искателей. Главная теза книги: алхимическое искусство истинно, если оно основано на пристальном наблюдении за природой и божественном откровении, позволяющем мастеру создать золото и серебро, превосходящие природные по своим качествам.

Альберт Великий — Малый алхимический свод

С-Петербург: ООО «ЛИТЕО», 2014. — 192 с.

