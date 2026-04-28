Альберт Великий - Малый алхимический свод
Эта книга — уникальный памятник средневековой научной и мистической мысли, приписываемый величайшему теологу и философу-схоласту Альберту Великому. В своем труде автор подводит итог многолетним странствиям и поискам «истинного искусства», критикуя шарлатанство и ошибки предшественников. Книга представляет собой не просто сборник рецептов, а попытку осмыслить превращение материи как священный процесс, направляемый божественным Духом.
Данная работа является подробным практическим руководством по средневековой лабораторной химии и метафизике. Альберт Великий детально описывает устройство печей, свойства четырех «тинкториальных духов» и методы обработки веществ: от возгонки и обжига до растворения и перегонки. Текст пронизан глубоким благоговением перед Творцом, который рассматривается как единственный источник мудрости и первопричина всякого знания.
Автор выступает против слепого следования никчемным алхимическим сочинениям, разорившим многих искателей. Главная теза книги: алхимическое искусство истинно, если оно основано на пристальном наблюдении за природой и божественном откровении, позволяющем мастеру создать золото и серебро, превосходящие природные по своим качествам.
С-Петербург: ООО «ЛИТЕО», 2014. — 192 с.
ISBN 978-5-9391-0294-0
Альберт Великий — Малый алхимический свод — Содержание
Предуведомление: Философское вступление о божественном происхождении мудрости и личных поисках автора в землях и провинциях.
Главы 1–3: Теоретические основы Анализ ошибок алхимиков, доказательство истинности искусства и описание естественного происхождения металлов.
Главы 4–9: Лабораторное оборудование Подробное описание различных типов печей (для возгонки, перегонки, обливных) и правил облицовки сосудов.
Главы 10–17: Алхимические начала Изучение четырех духовных начал (ртуть, сера, аурипигмент, мышьяк) и двойственной природы нашатыря.
Главы 18–29: Приготовление солей и красок Рецепты получения универсальной, щелочной и соляной воды, квасцов, винного камня, киновари, белого свинца и лазурита.
Главы 30–36: Основные операции Техническое описание процессов возгонки, обжига, сгущения, закрепления тел, растворения, перегонки и умягчения.
Главы 37–43: Работа с духами Инструкции по приготовлению «белоснежной ртути», выбеливанию серы и мышьяка, а также изучению огнетворных веществ.
Главы 44–50: Алхимическое откровение Тайные методы закрепления и растворения порошков, получение субстанциальных начал красного цвета, перегонка воды и масла.
Главы 51–57: Финальные операции Методы прокаливания золота и серебра, работа с ретортой и медью, итоговое наставление по получению драгоценных металлов в согласии с предписаниями книги.
