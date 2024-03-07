Fr. Albertus – Руководство алхимика - Руководство по практической лабораторной алхимии

Что такое алхимия? Это первый и самый важный вопрос, на который необходимо ответить, прежде чем приступать к изучению изложенного на следующих страницах. На этот вопрос можно ответить для того, чтобы удовлетворить пытливый ум, однако любое небрежное пролистывание этой книги не принесет пользы. Если у читателя нет предыдущих знаний об алхимии и, более того, нет знаний, полученных в результате добросовестного изучения мистицизма, оккультизма или смежных дисциплин, то ответ на поставленный выше вопрос будет иметь мало смысла. Что же такое алхимия? Это “повышение вибраций”.

По этой причине не стоит пытаться экспериментировать с приведенными ниже лабораторными схемами. Эти эксперименты предназначены только для тех, кто провел значительное время в спагирических исследованиях и доказал себе, что честное стремление превалирует и что это же стремление по-прежнему движет их истинным поиском высшей Тайны, lapis philosophorum. Поскольку все изучающие алхимическую литературу уже поняли, что точный процесс создания opus magnum не был полностью раскрыт, объяснен простым языком или опубликован, они оценят тот факт, что здесь дается подробное описание малого круга Преобразования.

В алхимии существуют малый и Большой круги. Первый относится к растительному царству, а второй – к самому желанному из всех царств, к минеральному, или металлическому. Не просто знание, но – правильное понимание растительного процесса откроет врата к Великому Таинству. Месяцы и годы экспериментов в вашей алхимической лаборатории подтвердят истинность этого утверждения. Те, кто провел месяцы и годы за книгами и ретортами, согласятся, что алхимия – это дело всей жизни. именно этот важный факт обеспечивает нашему искусству спагирии такую броню, которую ни один материалист не сможет пробить. Если бы не очищение, эссенцирование и вызревание будущего алхимика в течение длительного времени, а также и предмета, с которым он работает, невозможно было бы уберечь это искусство от профанов и недостойных. Ведь очищено только то, что выдержало испытание огнем. С тем, что алхимические процессы до сих пор окутаны покровом тайны, и с тем, что это и должно оставаться тайной, придется смириться всем начинающим алхимикам, ибо личной алчности нет места в алхимии. Цель всех истинных адептов – помочь страдающему человечеству облегчить его физические и духовные мучения. Непринятие этого автоматически исключает человека из круга посвященных.

мои друзья-медики, равно как и химики-фармацевты, прочитав нижеследующее, несомненно, не согласятся со мной. Это следует принимать как должное: фактически дело обстоит так, что все ниже представленное глубоко чуждо стандартному преподаванию в современных медицинских колледжах. и, поскольку я согласен с ними в их терминологии, будет справедливо попросить их рассматривать данную книгу в понятиях, принятых алхимиками. Если это невозможно, отложите книгу в сторону и забудьте о ней до тех пор, пока не сможете приняться за ее изучение с непредвзятым умом, свободным от предрассудков.

Fr. Albertus – Руководство алхимика - Руководство по практической лабораторной алхимии

Перевод с англ. – Киев.: “Золотой Факел”: 2023. – 136 с.

ISBN 978-5-8968212-79-2

Fr. Albertus – Руководство алхимика - Содержание

Предисловие переводчиков

Предисловие

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму исправленному изданию

Глава I. Введение в алхимию

Глава II. Малый круг Преобразования

Глава III. Растительный эликсир

Глава IV. Медицинское применение

Глава V. Травы и звезды

Глава VI. Алхимические символы

Глава VII. Мудрость Философов

Заключение

Приложение: алхимический манифест