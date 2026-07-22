Может быть, я пишу книгу о дружбе потому, что иногда спрашиваю себя: почему люди не дружат между собой? Почему причиняют друг другу зло?

Есть люди, которые не убивают физически, но оказываются гораздо хуже обычных убийц, потому что пачкают, уничтожают души окружающих. Им я посвящаю эту книгу.

Самое большое страдание для человеческого существа - это жить физически, но с уничтоженным духом. Такие люди преодолевают препятствия, привыкают к трудной работе, смиряются с бедной жизнью, но внутренне умирают из-за злобы других людей, из-за их не-дружбы.

Злоба гнездится в человеке и его отношениях с окружающими, а не в вещах. He-дружба использует межличностные связи, приятельские отношения, чтобы обесценить, дурно истолковать, оболгать другого человека, чтобы доминировать и властвовать над ним.

Валерио Альбисетти - Быть другом или иметь друзей?

ISBN 5-900086-10-0

Москва, Паолине, 2001

Валерио Альбисетти - Быть другом или иметь друзей? - Содержание

Предисловие

I. Не-дружба

Убийцам душ

Предрассудки и деспотизм

II. Освободить сердце

Моя персоналистская концепция

Два инстинкта

Быть друзьями

Остановить неврозы

Психологическая работа над собой

Проблемы существуют

Реальность

Динамическая система

III. Открываться окружающим

Жизненный выбор

Признать зло

Наше истинное имя

Вынести центр “я” за пределы своей личности

Мы и другие люди

IV. Новое и древнее понимание дружбы

Дружба как

Учиться дружбе

Смысл дружбы

Мятеж

V. Язык дружбы

Доброта

Правильная дистанция

Пустое сердце

Нежность, мягкость, чувствительность

Дисциплина

Настоящий друг

Заключение