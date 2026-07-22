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Альбисетти - Быть другом или иметь друзей?

Альбисетти - Быть другом или иметь друзей?
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Family, Psychology Psychotherapy

Может быть, я пишу книгу о дружбе потому, что иногда спрашиваю себя: почему люди не дружат между собой? Почему причиняют друг другу зло?

Есть люди, которые не убивают физически, но оказываются гораздо хуже обычных убийц, потому что пачкают, уничтожают души окружающих. Им я посвящаю эту книгу.

Самое большое страдание для человеческого существа - это жить физически, но с уничтоженным духом. Такие люди преодолевают препятствия, привыкают к трудной работе, смиряются с бедной жизнью, но внутренне умирают из-за злобы других людей, из-за их не-дружбы.

Злоба гнездится в человеке и его отношениях с окружающими, а не в вещах. He-дружба использует межличностные связи, приятельские отношения, чтобы обесценить, дурно истолковать, оболгать другого человека, чтобы доминировать и властвовать над ним.

Валерио Альбисетти - Быть другом или иметь друзей?

ISBN 5-900086-10-0

Москва, Паолине, 2001

Валерио Альбисетти - Быть другом или иметь друзей? - Содержание

Предисловие

I. Не-дружба

  • Убийцам душ

  • Предрассудки и деспотизм

II. Освободить сердце

  • Моя персоналистская концепция

  • Два инстинкта

  • Быть друзьями

  • Остановить неврозы

  • Психологическая работа над собой

  • Проблемы существуют

  • Реальность

  • Динамическая система

III. Открываться окружающим

  • Жизненный выбор

  • Признать зло

  • Наше истинное имя

  • Вынести центр “я” за пределы своей личности

  • Мы и другие люди

IV. Новое и древнее понимание дружбы

  • Дружба как

  • Учиться дружбе

  • Смысл дружбы

  • Мятеж

V. Язык дружбы

  • Доброта

  • Правильная дистанция

  • Пустое сердце

  • Нежность, мягкость, чувствительность

  • Дисциплина

  • Настоящий друг

Заключение

Views 20
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Added 22.07.2026
Author brat Vadim
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