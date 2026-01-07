Многие женщины, особенно в последние годы, чувствуют, что их отношения с мужьями приносят разочарование, не оправдывают надежд. Они не испытывают большого уважения к мужьям, которых считают неспособными удовлетворить их потребности в плане эмоций, любви. Однако нужно заметить, что женщины часто имеют преувеличенные, нереальные требования к партнёру. Не следует забывать и о том, что женщина в большей степени, чем мужчина, надеется на осуществление партнёром всего, чего она ожидает от брака.

Мужья же, напротив, кажутся браком. Мы, специалисты по вопросам супружеских отношений, редко слышим жалобы от мужей. Возможно, после стресса на работе, устав от профессиональной конкуренции, они просто хотят побыть дома и отдохнуть с женой.

В течение всего времени работы в области психоанализа я старался помогать людям понять собственные чувства и создать между собой отношения истинной любви. (См. В. Альбисетти. Любовь. Как прожить вместе всю жизнь. Издательство “Паолине”. Москва, 1999) Поэтому я знаю, как строится жизнь вдвоём. И только теперь, имея двадцатилетний опыт работы с супружескими парами, чувствую себя в состоянии написать книгу на эту тему.

Я верю в любовь. Но убеждён в том, что для большинства людей существуют проблемы любви к самим себе и к другим. Вступая в брак, мы счастливы, полны уверенности и надежды, расположены идти друг другу навстречу - не по легкомыслию и не потому, что не знаем о предстоящих трудностях или о разности характеров, просто мы уверены в том, что сила нашей любви преодолеет всё. Тем не менее в большинстве случаев это не так. Сегодня супругов, даже любящих друг друга, разделяет глубокое одиночество.

Цель этой книги - дать надежду всем, кто верит в брак. Однако это не учебник, полный правил для применения в совместной жизни. Проработав много лет консультантом по вопросам супружеских отношений, я убедился в том, что подобные методы и предписания не приносят никаких результатов. Людям нужен текст, который поможет им понять самих себя и внутреннюю сущность другого человека. Вначале, в период влюблённости, и чуть позже, когда обычно всё идёт хорошо, супруги проявляют по отношению друг к другу нежность, мягкость, страсть, эротизм. Но как только начинаются трудности (а ведь все отношения, без единого исключения, рано или поздно переживают трудные моменты), они забывают о прекрасном, счастливом, безмятежном времени. Они забывают любить друг друга.

В таких случаях каждый обычно думает о самом себе, видит только свою правоту и ошибки другого человека, в результате чего атмосфера супружеской жизни вряд ли обретёт прежнее спокойствие - конфликты будут продолжаться. Нередко супруги мирятся для уменьшения напряжённости, но лишь поверхностно. Они тщательно стараются не затрагивать, не анализировать причины, приводящие к ссорам.

Валерио Альбисетти. Терапия супружеской любви

ISBN 5-900086-09-7

Москва, Паолине, 2001

Валерио Альбисетти. Терапия супружеской любви - Содержание

Предисловие

I. Чего мы ожидаем от брака

Два разных подхода

Необходимо принимать своего супруга

Неадекватные мотивировки

Мой метод

Иллюзии в брак

II. Путь к изменению себя и принятию ответственности

Познать себя, чтобы понимать себя

Боязнь потерять свободу

Да или нет компромиссам?

Напишите письмо

Самосовершенствование

Подведём итоги

III. Общение между супругами

Конструктивное общение

Чем опасно молчание

Отсутствие общения

Условия для хорошего общения

Как и о чём общаться?

Когда общаться?

Неспособность общаться

Общение должно быть спонтанным

Дальнейшие рекомендаци

IV. Страдание в браке

Не подавляйте свои чувства

Ясность чувств

Как определять собственные чувства

Садизм и мазохизм

Ссора

Защитные механизмы психики

Стратегия прощения

Объективно трудные обстоятельства

Раскрываться в браке

Декалог

V. Как управлять супружескими отношениями

Что делать, чтобы было хорошо вместе

Дружба или соучастие?

Свобода

Давать - не значит жертвовать

Безвозмездность

Важно знать собственный характер

Подход к проблемам в отношениях между супругами

Повседневная сопричастность

Психотерапевтический декалог

Структура спора

Как лучше всего управлять спором

Внебрачные связи

Как сохранить подлинность брака

Психология и духовность

Заключение