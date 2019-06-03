1927 год особой строкой вписан в новейшую церковную историю. Завершился десятилетний период «святого бесправия» Русской Православной Церкви. Окончилось время, когда Московская Патриархия за стремление отстоять внутрицерковную свободу была, по сути дела, поставлена безбожной властью вне закона. Высшее церковное управление в лице Временного Патриаршего Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Нижегородском Сергии (Страгородском) обрело, наконец, некое подобие легальности.

По этому, казалось бы, радостному поводу митрополит Сергий обратился с призывом к пастве: «Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, тако благоволившему о святой нашей Церкви. Выразим всенародно нашу благодарность и Советскому Правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения». За регистрацию Синода, однако, пришлось заплатить высокую цену. Вместо церковного умиротворения начались новые нестроения. Жесткая полемика переросла в отделение от временной церковной власти чуть ли не целых епархий, а взаимные обвинения дошли до объявления оппонентов безблагодатными раскольниками, с одной стороны, или отступниками — с другой. Такое печальное развитие событий не было случайным. За всем этим крылась целенаправленная партийно-государственная политика. Большевистская власть своего отношения к Церкви никогда не скрывала. Декретом СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. Церковь лишалась прав юридического лица То есть как целого де-юре ее больше не было.

Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года

сост., авт. вступ. ст. свящ. А. Мазырин, О. В. Косик

М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 424 с.: [16] с. ил.

Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви

Редкол.: прот. В. Воробьев (гл. ред.) и др.)

ISBN 978-5-7429-0441-3

Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года - Содержание

От ответственного редактора и составителей

Священник Александр Мазырин. 1927 год в истории Русской Православной Церкви

О. В. Косик. Источники личного происхождения по новейшей истории Русской Православной Церкви. По материалам документов конца 1920-х — начала 1930-х годов

Документы

Примечания

Комментарии к отдельным документам

Краткие биографические сведения о некоторых лицах, упоминаемых в сборнике

Перечень документов

Именной указатель

Список сокращений

Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года - От ответственного редактора и составителей

С 1992 г. Научно-исследовательский отдел новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ранее Богословского института) занимается собиранием и изучением документов XX в. Объектом исследования являются государственные и частные архивы, письма, воспоминания, публикации и машинописные труды эпохи гонений на религию в СССР. Особенное внимание в этих исследованиях уделяется наиболее «темному» и смутному периоду междупатриаршества: 1925— 1943 гг. Это время жесточайшего гонения на Церковь со стороны безбожной власти, с одной стороны, и, с другой стороны, — мощнейшего сопротивления проникновению врага внутрь церковной жизни всех здоровых сил иерархии, духовенства и православного народа. Это — время, когда власть не дает Церкви выбрать законного Патриарха и в соответствии с планом Л. Д. Троцкого старается произвести в ней раскол, чтобы потом по частям ликвидировать ее вообще. И Троцкий, и советская власть в целом хорошо владели дьявольской тактикой «разделяй и властвуй». Метод раскола был прост: обеспечить узурпацию церковной власти той группировке, которая за какие-то подачки пойдет на сотрудничество с гонителями, т. е. станет по существу их орудием в церковной среде. Такими предателями в 1922 г. стали обновленцы, в 1925—1926 гг. — григорьевцы, но Церковь выдерживала причиняемые ими бедствия.

Тогда ОГПУ начинает искать среди законных заместителей арестованного Патриаршего Местоблюстителя — митрополита Петра того, кто бы согласился изменить духовную основу церковного управления, пошел бы на компромиссный сговор с советской властью. В 1927 г. таким более или менее «подходящим управляющим» стал митрополит Сергий (Страгородский), который, испытав несколько арестов, подвергаясь усиленному давлению и прямому шантажу со стороны ОГПУ, согласился на определенных условиях исполнять требования репрессивных органов. В результате проводимых им «мероприятий» возникает глубокое и тяжелое разделение в Церкви, при этом оружием тех, кто считал, что жизнь Церкви зависит более всего не от церковной политики, а от стойкого исповедания веры и правды, от готовности идти на смерть за веру и верность своим принципам, за чистоту церковной жизни, становится героическая духовная борьба и мученический подвиг. Именно эта труднейшая в истории Русской Церкви XX в. коллизия в течение долгого времени была покрыта наибольшей тайной, хотя и явила удивительную красоту и силу христианского духа, величественные примеры бескомпромиссного и бесстрашного исповедания веры, мученические акты и подвиги святых, составляющие великую похвалу Русской Православной Церкви в XX в., драгоценный исторический пласт, который стал подлинной сокровищницей духовного опыта и источником духовного преемства для последующих поколений. Мощнейшее сопротивление церковной оппозиции политике соглашательства спасло честь русской иерархии. Лучшая ее часть выбрала крестный путь и мученическую смерть за Христа, своим подвигом обеспечив в итоге победу над гонителями.