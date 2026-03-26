Конечно же, эта книга не имеет никакого отношения к изучению движения небесных тел, хотя и носит название «Столкновение земного и небесного». Не описывает она и духовную войну между святыми ангелами и приспешниками сатаны. Скорее, на ее страницах изображается сражение, которое происходит внутри каждого сердца. Этот военный конфликт касается поклонения, ценностей и приоритетов. Ввиду того, что христиане живут в мире, поглощенном суетой, заботами и беспокойством, эта книга предупреждает об опасности любви к материальному и направляет детей Божьих к безраздельной посвященности Небесному Отцу. По сути, она призывает каждого христианина верно следовать по стопам Господа и искать того, что Ему угодно.

Во второй главе Послания к филиппийцам апостол Павел делает мощное заявление: «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу» (Флп. 2:21). Это обобщение не только отрезвляет и бодрит, подобно ледяному душу, но и смущает, тревожит и даже пугает своей категоричностью. Казалось бы, кто из детей Божьих не хочет угодить Господу Иисусу? Однако апостол по какой-то причине утверждает обратное. Почему же Павел делает такое обобщение? Что он имеет в виду, ставя столь обескураживающий диагноз? Что подразумевается под словами «что угодно Иисусу Христу»?

СПб.: «Библия для всех», 2016. — 206 с.

ISBN 978-5-7454-1388-9

Александр Гуртаев - Столкновение земного и небесного – Содержание

Предисловие

Глава 1. Вместо введения. Цена следования за Христом

Глава 2. Где сокровище ваше?

Глава 3. Чем наполнено сердце ваше?

Глава 4. Кому подчинена жизнь ваша?

Глава 5. Как победить свои беспокойства?

Глава 6. Как укрепить свое упование?

Глава 7. Как правильно расставить свои приоритеты?

Глава 8. Вместо заключения. Ценности Христа

Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель