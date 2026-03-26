Гуртаев - Столкновение земного и небесного

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Конечно же, эта книга не имеет никакого отношения к изучению движения небесных тел, хотя и носит название «Столкновение земного и небесного». Не описывает она и духовную войну между святыми ангелами и приспешниками сатаны. Скорее, на ее страницах изображается сражение, которое происходит внутри каждого сердца. Этот военный конфликт касается поклонения, ценностей и приоритетов. Ввиду того, что христиане живут в мире, поглощенном суетой, заботами и беспокойством, эта книга предупреждает об опасности любви к материальному и направляет детей Божьих к безраздельной посвященности Небесному Отцу. По сути, она призывает каждого христианина верно следовать по стопам Господа и искать того, что Ему угодно.

Во второй главе Послания к филиппийцам апостол Павел делает мощное заявление: «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу» (Флп. 2:21). Это обобщение не только отрезвляет и бодрит, подобно ледяному душу, но и смущает, тревожит и даже пугает своей категоричностью. Казалось бы, кто из детей Божьих не хочет угодить Господу Иисусу? Однако апостол по какой-то причине утверждает обратное. Почему же Павел делает такое обобщение? Что он имеет в виду, ставя столь обескураживающий диагноз? Что подразумевается под словами «что угодно Иисусу Христу»?

Александр Гуртаев - Столкновение земного и небесного – Поклонение - ценности и авторитеты в Господней системе координат

СПб.: «Библия для всех», 2016. — 206 с.

ISBN 978-5-7454-1388-9

Александр Гуртаев - Столкновение земного и небесного – Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Вместо введения. Цена следования за Христом

  • Глава 2. Где сокровище ваше?

  • Глава 3. Чем наполнено сердце ваше?

  • Глава 4. Кому подчинена жизнь ваша?

  • Глава 5. Как победить свои беспокойства?

  • Глава 6. Как укрепить свое упование?

  • Глава 7. Как правильно расставить свои приоритеты?

  • Глава 8. Вместо заключения. Ценности Христа

  • Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель

