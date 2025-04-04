Корман Александр - Второзаконие

При авторитарном подходе к воспитанию родители очень строги и требовательны к детям, держат их под постоянным, жестким контролем. Не реагируют на запросы и пожелания детей. Требуют беспрекословного послушания, а в случае неповиновения - сурово наказывают. Мнение родителей превыше всего. Авторитарный тип воспитания детей — это низкая способность удовлетворять нужды ребенка и высокий уровень предъявляемых требований. Родители не интересуются, что нужно ребенку, какие у него проблемы и желания. Внутренний мир детей их не волнует. "Будет так, как я сказал!" - любимая фраза та ких родителей. При авторитарном типе воспитания у детей развиваются серьезные психологические проблемы, агрессия. У мальчиков несамостоятельность, замкнутость и низкая самооценка. У девочек - недостаток целеустремленности. В детях формируются две крайности. С од ной стороны, они становятся забитыми, закомплексованными, с низкой самооценкой, с низкой целеустремленностью. Они боятся совершать ошибки, боятся брать на себя ответственность, боятся самостоятельно принимать решения, боятся ошибок и чужого мнения. С другой - эти дети очень агрессивны, эгоистичны, наглы. Они бросают вызов и протесту ют против всего, что касается начальства и послушания. Они - агрессоры. Они ненавидят всех, потому что хотят вернуть то, что у них забрали, компенсировать боль, которую им причинили постоянным давлением. Это пустые, психологически разрушенные, с эмоциональными проблемами и комплексами люди, которые пытаются каким-то образом заполнить свою пустоту и заглушить комплекс неполноценности.

Александр Корман - Второзаконие

Повторення Закону

К.: Акцент, 2006. - с. 112

Александр Корман - Второзаконие - Содержание

ГЛАВА 1. Родителями не рождаются, или Типы воспитания детей

Родителями не рождаются

Авторитарный тип воспитания

Индифферентный тип воспитания

Разрешительный тип воспитания

Авторитетный тип воспитания

Педагогика и Библия

ГЛАВА 2. Второзаконие

Величие Бога

Вывести "Египет"

Программа подготовки

В чем суть?

Кто будет завтра?

ГЛАВА 3. Все в руках сына

Понять важное

Приходит неприметным образом

Отец доверяет сыну

Отец и сын -одно

Отец творит

ГЛАВА 4. Корень безотцовщины

Умеем ли быть родителями?

Учиться ... быть родителями

Ответственность родителей

Принцип построения взаимоотношений

Приобретая сыновей и дочерей

ГЛАВА 5. Сердце Бога-Отца

Все ищут одного

Ничего не изменилось

Главное -любить

Праведность фарисеев

Иисус для своего времени

Полнота Христова

Все в ваших руках

ГЛАВА 6. Сыновья украинские