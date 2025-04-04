Корман Александр - Второзаконие
При авторитарном подходе к воспитанию родители очень строги и требовательны к детям, держат их под постоянным, жестким контролем. Не реагируют на запросы и пожелания детей. Требуют беспрекословного послушания, а в случае неповиновения - сурово наказывают. Мнение родителей превыше всего. Авторитарный тип воспитания детей — это низкая способность удовлетворять нужды ребенка и высокий уровень предъявляемых требований. Родители не интересуются, что нужно ребенку, какие у него проблемы и желания. Внутренний мир детей их не волнует. "Будет так, как я сказал!" - любимая фраза та ких родителей. При авторитарном типе воспитания у детей развиваются серьезные психологические проблемы, агрессия. У мальчиков несамостоятельность, замкнутость и низкая самооценка. У девочек - недостаток целеустремленности. В детях формируются две крайности. С од ной стороны, они становятся забитыми, закомплексованными, с низкой самооценкой, с низкой целеустремленностью. Они боятся совершать ошибки, боятся брать на себя ответственность, боятся самостоятельно принимать решения, боятся ошибок и чужого мнения. С другой - эти дети очень агрессивны, эгоистичны, наглы. Они бросают вызов и протесту ют против всего, что касается начальства и послушания. Они - агрессоры. Они ненавидят всех, потому что хотят вернуть то, что у них забрали, компенсировать боль, которую им причинили постоянным давлением. Это пустые, психологически разрушенные, с эмоциональными проблемами и комплексами люди, которые пытаются каким-то образом заполнить свою пустоту и заглушить комплекс неполноценности.
Александр Корман - Второзаконие
Повторення Закону
К.: Акцент, 2006. - с. 112
Александр Корман - Второзаконие - Содержание
ГЛАВА 1. Родителями не рождаются, или Типы воспитания детей
- Родителями не рождаются
- Авторитарный тип воспитания
- Индифферентный тип воспитания
- Разрешительный тип воспитания
- Авторитетный тип воспитания
- Педагогика и Библия
ГЛАВА 2. Второзаконие
- Величие Бога
- Вывести "Египет"
- Программа подготовки
- В чем суть?
- Кто будет завтра?
ГЛАВА 3. Все в руках сына
- Понять важное
- Приходит неприметным образом
- Отец доверяет сыну
- Отец и сын -одно
- Отец творит
ГЛАВА 4. Корень безотцовщины
- Умеем ли быть родителями?
- Учиться ... быть родителями
- Ответственность родителей
- Принцип построения взаимоотношений
- Приобретая сыновей и дочерей
ГЛАВА 5. Сердце Бога-Отца
- Все ищут одного
- Ничего не изменилось
- Главное -любить
- Праведность фарисеев
- Иисус для своего времени
- Полнота Христова
- Все в ваших руках
ГЛАВА 6. Сыновья украинские
- Благословлены Богом
- Призваны искать
- Отцы народа
- Сыновья народа
- Рабы
- Зов Бога
- Пришло время
- Кто истинный?
- Обетования для сыновей
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