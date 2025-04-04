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Корман Александр - Второзаконие

Александр Корман - Второзаконие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family
При авторитарном подходе к воспитанию родители очень строги и требовательны к детям, держат их под постоянным, жестким контролем. Не реагируют на запросы и пожелания детей. Требуют беспрекословного послушания, а в случае неповиновения - сурово наказывают. Мнение родителей превыше всего. Авторитарный тип воспитания детей — это низкая способность удовлетворять нужды ребенка и высокий уровень предъявляемых требований. Родители не интересуются, что нужно ребенку, какие у него проблемы и желания. Внутренний мир детей их не волнует. "Будет так, как я сказал!" - любимая фраза та ких родителей. При авторитарном типе воспитания у детей развиваются серьезные психологические проблемы, агрессия. У мальчиков несамостоятельность, замкнутость и низкая самооценка. У девочек - недостаток целеустремленности. В детях формируются две крайности. С од ной стороны, они становятся забитыми, закомплексованными, с низкой самооценкой, с низкой целеустремленностью. Они боятся совершать ошибки, боятся брать на себя ответственность, боятся самостоятельно принимать решения, боятся ошибок и чужого мнения. С другой - эти дети очень агрессивны, эгоистичны, наглы. Они бросают вызов и протесту ют против всего, что касается начальства и послушания. Они - агрессоры. Они ненавидят всех, потому что хотят вернуть то, что у них забрали, компенсировать боль, которую им причинили постоянным давлением. Это пустые, психологически разрушенные, с эмоциональными проблемами и комплексами люди, которые пытаются каким-то образом заполнить свою пустоту и заглушить комплекс неполноценности.

Александр Корман - Второзаконие

Повторення Закону
К.: Акцент, 2006. - с. 112

Александр Корман - Второзаконие - Содержание

ГЛАВА 1. Родителями не рождаются, или Типы воспитания детей
  • Родителями не рождаются
  • Авторитарный тип воспитания
  • Индифферентный тип воспитания
  • Разрешительный тип воспитания
  • Авторитетный тип воспитания
  • Педагогика и Библия
ГЛАВА 2. Второзаконие
  • Величие Бога
  • Вывести "Египет"
  • Программа подготовки
  • В чем суть?
  • Кто будет завтра?
ГЛАВА 3. Все в руках сына
  • Понять важное
  • Приходит неприметным образом
  • Отец доверяет сыну
  • Отец и сын -одно
  • Отец творит
ГЛАВА 4. Корень безотцовщины
  • Умеем ли быть родителями?
  • Учиться ... быть родителями
  • Ответственность родителей
  • Принцип построения взаимоотношений
  • Приобретая сыновей и дочерей
ГЛАВА 5. Сердце Бога-Отца
  • Все ищут одного
  • Ничего не изменилось
  • Главное -любить
  • Праведность фарисеев
  • Иисус для своего времени
  • Полнота Христова
  • Все в ваших руках
ГЛАВА 6. Сыновья украинские
  • Благословлены Богом
  • Призваны искать
  • Отцы народа
  • Сыновья народа
  • Рабы
  • Зов Бога
  • Пришло время
  • Кто истинный?
  • Обетования для сыновей
Views 358
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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