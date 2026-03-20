Савченко - Формула мудрости
Книга Александра Савченко «Формула мудрости» посвящена поиску истинной мудрости и её роли в жизни человека. Автор размышляет о том, что представляет собой подлинная мудрость, как она формируется и каким образом человек может применять её в повседневной жизни, принимая решения и строя отношения с окружающими.
Опираясь на библейские принципы и жизненный опыт, автор раскрывает такие темы, как нравственный выбор, духовное развитие, ответственность, отношение к людям и к Богу. В книге рассматривается, как внутренние ценности, вера и жизненные испытания формируют зрелость личности и помогают человеку обрести истинное понимание жизни.
Издание обращено к широкому кругу читателей и будет полезно всем, кто стремится к духовному росту, ищет ответы на важные жизненные вопросы и желает глубже понять смысл мудрости в человеческой жизни.
Александр Савченко – Формула мудрости
Киев: «Светильник», 2001. - 930 с.
ISBN 966-7262-01-9
Александр Савченко – Формула мудрости – Содержание
Громоотвод предисловия
Локализация разума
Живой компьютер
Мозг - суперкомпьютер
О правополушарном разуме
Фундамент мудрости
Страх Божий - преддверие мудрости
Страх человеческий
Этиология страха
Ум, мысли, сердце
Интеллектосфера
Классификация мудрости
Определения мудрости
Русские писатели - о мудрости
Владимир Соловьев - о мудрости
Восточная и светская мудрость
Цитаты из религиозных книг мудрости
Ветхозаветная мудрость Соломона
Иллюстрации мудрости
Новозаветная мудрость
Азбука Высшей мудрости
Лукавство - превратная мудрость
Христианская мудрость отцов Церкви
Мудрость мистицизма
О божественной любви
Мудрость успеха
Мудрость - в изречениях мудрецов
Формула мудрости
10 принципов мудрого отношения к жизни
Секреты успешной проповеди
Плоды духовной нетрезвости
Мудрость - в любви и браке
Мудрость - в переживании горя
Мудрость и безумие - в смертный час
Мудрость на грани безумия
Границы разума
Выводы других исследователей
Великие мудрецы о великих вопросах
Библейская афористика
Новые стихотворения
