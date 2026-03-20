Савченко - Формула мудрости

Савченко - Формула мудрости
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга Александра Савченко «Формула мудрости» посвящена поиску истинной мудрости и её роли в жизни человека. Автор размышляет о том, что представляет собой подлинная мудрость, как она формируется и каким образом человек может применять её в повседневной жизни, принимая решения и строя отношения с окружающими.

Опираясь на библейские принципы и жизненный опыт, автор раскрывает такие темы, как нравственный выбор, духовное развитие, ответственность, отношение к людям и к Богу. В книге рассматривается, как внутренние ценности, вера и жизненные испытания формируют зрелость личности и помогают человеку обрести истинное понимание жизни.

Издание обращено к широкому кругу читателей и будет полезно всем, кто стремится к духовному росту, ищет ответы на важные жизненные вопросы и желает глубже понять смысл мудрости в человеческой жизни.

Александр Савченко – Формула мудрости

Киев: «Светильник», 2001. - 930 с.

ISBN 966-7262-01-9

Александр Савченко – Формула мудрости – Содержание

  • Громоотвод предисловия

  • Локализация разума

  • Живой компьютер

  • Мозг - суперкомпьютер

  • О правополушарном разуме

  • Фундамент мудрости

  • Страх Божий - преддверие мудрости

  • Страх человеческий

  • Этиология страха

  • Ум, мысли, сердце

  • Интеллектосфера

  • Классификация мудрости

  • Определения мудрости

  • Русские писатели - о мудрости

  • Владимир Соловьев - о мудрости

  • Восточная и светская мудрость

  • Цитаты из религиозных книг мудрости

  • Ветхозаветная мудрость Соломона

  • Иллюстрации мудрости

  • Новозаветная мудрость

  • Азбука Высшей мудрости

  • Лукавство - превратная мудрость

  • Христианская мудрость отцов Церкви

  • Мудрость мистицизма

  • О божественной любви

  • Мудрость успеха

  • Мудрость - в изречениях мудрецов

  • Формула мудрости

  • 10 принципов мудрого отношения к жизни

  • Секреты успешной проповеди

  • Плоды духовной нетрезвости

  • Мудрость - в любви и браке

  • Мудрость - в переживании горя

  • Мудрость и безумие - в смертный час

  • Мудрость на грани безумия

  • Границы разума

  • Выводы других исследователей

  • Великие мудрецы о великих вопросах

  • Библейская афористика

  • Новые стихотворения

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

