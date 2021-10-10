Едва ли найдется более популярное средневековое произведение, чем «Роман об Александре Македонском». Существует множество его редакций и вариантов. Книга переводилась и переписывалась в Византии и Армении, Персии и Сирии, Эфиопии и странах арабского мира, в Западной и Центральной Европе, в Скандинавии и Исландии, на Балканах и на Руси. Роман о жизни македонского царя, переведенный к XVII в. на 24 языка и имевший свыше 80 версий, покорил не меньше народов, чем сам великий завоеватель. Следствием необычайной популярности романа является его сложная литературная традиция.

В нескольких манускриптах второй редакции романа его авторство приписывается реально существовавшему и сопровождавшему Александра в походах родственнику Аристотеля, ученому и историку Каллисфену из Олинфа (ок. 360 — 328 гг. до н. э.). Но этот Каллисфен не мог быть автором «Романа об Александре», его судьба сложилась трагически: он был умерщвлен еще при жизни царя, будучи заподозренным в измене. В действительности же текст этого произведения сложился несколько столетий спустя, поэтому в историографии памятник получил название Александрии Псевдо-Каллисфена.

Александрия Сербская - Дублинский список

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. - 342 с. (Серия «Письменные памятники

истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек». Т. 5).

ISBN 978-5-288-05878-3

Александрия Сербская - Дублинский список - Содержание

Предисловие

Рукопись CHESTER BEATTY, W.151

1. Происхождение

2.Текст и миниатюры

Описание рукописи

Описание миниатюр

Принятые сокращения

Summary

Александрия Сербская.

Дублинский список.