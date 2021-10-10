Александрия Сербская - Дублинский список
Едва ли найдется более популярное средневековое произведение, чем «Роман об Александре Македонском». Существует множество его редакций и вариантов. Книга переводилась и переписывалась в Византии и Армении, Персии и Сирии, Эфиопии и странах арабского мира, в Западной и Центральной Европе, в Скандинавии и Исландии, на Балканах и на Руси. Роман о жизни македонского царя, переведенный к XVII в. на 24 языка и имевший свыше 80 версий, покорил не меньше народов, чем сам великий завоеватель. Следствием необычайной популярности романа является его сложная литературная традиция.
В нескольких манускриптах второй редакции романа его авторство приписывается реально существовавшему и сопровождавшему Александра в походах родственнику Аристотеля, ученому и историку Каллисфену из Олинфа (ок. 360 — 328 гг. до н. э.). Но этот Каллисфен не мог быть автором «Романа об Александре», его судьба сложилась трагически: он был умерщвлен еще при жизни царя, будучи заподозренным в измене. В действительности же текст этого произведения сложился несколько столетий спустя, поэтому в историографии памятник получил название Александрии Псевдо-Каллисфена.
Александрия Сербская - Дублинский список
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. - 342 с. (Серия «Письменные памятники
истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек». Т. 5).
ISBN 978-5-288-05878-3
Александрия Сербская - Дублинский список - Содержание
Предисловие
Рукопись CHESTER BEATTY, W.151
1. Происхождение
2.Текст и миниатюры
Описание рукописи
Описание миниатюр
Принятые сокращения
Summary
Александрия Сербская.Дублинский список.
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