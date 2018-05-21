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Исраэль Бааль-Шем-Тов — основатель хасидского движения в иудаизме. Вся его жизнь — это непрестанный диалог праведника с обычными жителями Подолии и Волыни. Он любил простых людей, жил очень скромно и был далек от роскоши и накопительства. Отличался мудростью, легкостью, непосредственностью в общении, что ярко передают притчи о нем. Бааль-Шем-Тов понимал человеческие проблемы и всегда знал, в чем их корень. Обладая чудотворными способностями, он исцелял многих, помогая испытать помимо физического выздоровления, силу духовного очищения и раскаяния. Рабби Исраэль дарил простым людям надежду и веру в их тяжелой жизни. Вдумчивому наблюдателю трудно найти в духовной жизни людей фактор, который на протяжении веков играл бы большую роль, чем религия. От каменного века до термоядерной эры, претерпевая удивительные изменения и метаморфозы, она продолжает влиять на человечество и мировую культуру. У разных народов существовали свои духовные лидеры, наделенные выдающимися качествами. Таковым был и основатель движения, впоследствии названного хасидизмом, Исраэль бар Элиэзер Бааль-Шем-Тов (1698(1700)?—1760) — великий еврейский мистик, знаток сокровенного учения и праведник. В тяжелую для евреев эпоху он проложил путь к вершинам духа и своей жизнью стер границы между физической реальностью и религиозным переживанием. О жизни Бешта известно немало, хотя многое осталось скрытым. Но и тех фактов, которые можно почерпнуть из трудов его учеников и многочисленных последователей, достаточно, чтобы понять, сколь громаден вклад этой легендарной личности в учение о человеческом бытии, в еврейскую и общечеловеческую духовность. Бааль-Шем-Тов жил в эпоху непрерывных погромов, длившихся десятилетиями. Еврейское население подвергалось не только физическим преследованиям, но и духовному истреблению. Если в Восточной Европе сжигали синагоги, свитки Торы, убивали раввинов и религиозных учителей, то на Западе многие евреи сами отходили от веры своих предков. Именно в то время, когда само будущее этого народа было под вопросом, Бешт выступил со своей проповедью. Он учил, что в каждом еврее, каковы бы ни были его взгляды, его положение в обществе, есть особая Б-жественная искра, что вера — это не только совокупность знаний, но, в первую очередь, желание приблизиться к Б-гу, а задача духовных лидеров его поколения, как и всех последующих, заключается в том, чтобы раскрывать людям пути Торы и заповедей. Хотя рабби Исраэль жил сравнительно не так уж давно, его жизнь и деятельность окружены множеством легенд. Не случайно первые исследователи, заинтересовавшиеся биографией Бешта, сочли его фигурой сугубо мифологической, порожденной народными суевериями.

Александр Алексберн - Бааль-Шем-Тов - Основатель хасидизма - жизнеописание

Издательство — Ко-оп Медиа —160 с.

Киев — 2017 г.

ISBN 978-966-97724-0-4

Александр Алексберн - Бааль-Шем-Тов - Основатель хасидизма - жизнеописание - Содержание

Предисловие

Глава І. Путь праведника

Рождение Бешта

Детство и юность

Женитьба и аскеза

Знакомство с Олексой Довбушем

Истинный лик Исраэля бар Элиэзера

Обладатель Благого Имени

В Меджибоже

Несостоявшаяся встреча

Легендарный рабби

Знатоки Торы против хасидизма

Диспут в Лемберге

Завещание Бааль-Шем-Това

Глава ІІ. Из хасидских рассказов о Беште и его последователях

Велика сила упования

Совершенствуй душу свою

Сотвори добро

Умей увидеть чудо

Хасидские изречения

Глоссарий

Именной указатель

Александр Алексберн - Бааль-Шем-Тов - Основатель хасидизма - жизнеописание - Сотвори добро

В ту субботу Бааль-Шем-Тов был особенно задумчив. Молчали и ученики. Тревога наполняла дом. Вечером Бешт приказал кучеру Алексею заложить не возок, как обычно, а телегу, потому что ученики должны были ехать с ним. Он обратился к трем юношам и попросил их запастись едой и одеждой, потому что поездка могла затянуться. Ученики переглянулись: видимо, дело не простое. Возбужденные счастливцы, на которых пал выбор, бросились собираться. Какая разница, куда и на сколько, главное — быть рядом с ребе! Когда телега выкатила за околицу Меджибожа, Учитель велел кучеру отпустить вожжи, а ученикам глядеть не на дорогу, не на лошадей, а на него. Кони сначала шли шагом, а затем, словно отыскав дорогу, взяли во весь опор и помчались, гулко ударяя по земле подкованными копытами.

Колеса грохотали, телега тряслась, а Бешт, как ни в чем ни бывало, покуривал трубку. Колеса громыхнули как-то по-особенному, и вдруг наступила тишина. Лишь по тяжелому дыханию коней и раскачиванию телеги можно было догадаться, что движение продолжается. Куда они несутся и как никто не знал. Часа через три телега опять загрохотала всеми колесами, кони пошли шагом и вскоре остановились. Ученики выскочили из телеги и оказались на какой-то улице. — Где мы? — Вы даже не представляете, как далеко мы от дома, — сказал Бааль-Шем-Тов. Он подошел к воротам и решительно постучал. Заскрипела калитка, и вышел заспанный недовольный человек. Кто вы такие и зачем будите людей в такую рань? — спросил он по-еврейски.

— Если вы купцы, то в нашем городе полно гостиниц, а если проповедники, отправляйтесь к главе общины. — Разве заповедь гостеприимства уже отменена? — мягким голосом спросил Бешт. — Нам ничего не нужно, только место для лошадей и огонек для трубки. Слова Бааль-Шем-Това оказали на хозяина дома удивительное влияние. Он вдруг заулыбался, распахнул ворота и повел лошадей в сарай. — Притомились лошадки, — понимающе заметил он, оглядывая покрытые хлопьями пены конские крупы. — Издалека прибыли? — обратился он к Алексею — кучеру. Тот только хмыкнул и указал подбородком на Бешта, мол, его спрашивай. — А вы, кажется, огонька для трубки хотели? Думаю, на кухне можно отыскать. Моя невестка- праведница уже поднялась и печку растопила.

— Почему вы называете свою невестку праведницей? — спросил Бешт, поднимаясь на крыльцо. О-о-о, — протянул хозяин. — Басю в городке все знают. Рано оставшись сиротой, она воспитывалась у деда, известного своею праведностью. Каждый день встает затемно, выпекает несколько хлебов и раздает бедным. Бывает, среди дня расскажут ей, что в каком-то доме плачут голодные дети, тотчас оставляет все дела и бросается готовить. Если увидите на окне нашего дома остывающий каравай — значит, моя невестка стояла у печи. — Каравай на окне, — хмыкнул Бааль-Шем- Тов. — Понятно. Он прошел в дом и направился на кухню. Там хлопотала над квашней молодая красивая женщина с засученными по локоть рукавами. — Не достанешь мне уголек для трубки, — спросил он.

— Конечно, — отозвалась та с готовностью. Быстро смыла с рук тесто, взяла щипцы, ловко достала из полыхающей плиты уголек и опустила в подставленную трубку. Бешт затянулся, выпустил клуб ароматного дыма и поблагодарил женщину. Он внимательно поглядел на нее. — Не узнаешь меня, Бася? —Нет. — Я твой дядя из Меджибожа. — Дядя? — она широко раскрыла глаза. — Да, дядя, расскажи мне, что ты делаешь в этом доме. — Ох, дядя, — тяжело вздохнула девушка и сразу же прониклась доверием к незнакомцу. Она тут же поверила ему и даже смутно припомнила какие-то отголоски разговоров матери с отцом о его брате, живущем где-то на Волыни. Меня выдали замуж в пятнадцать лет за старшего сына хозяина этого дома.