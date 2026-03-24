Алексеев - Библия в богослужении

Обзор научной литературы, посвященной рассмотрению этих вопросов, является неизбежным и необходимым шагом исследования. Изучение истории богослужения и формирования соответствующих источников велось особенно успешно в XX в. в нескольких европейских научных центрах. Библиотеки России находились тогда в невольной изоляции и лишены сегодня многих изданных по этой теме научных трудов, тогда как собственная научная традиция оказалась здесь прервана. Осуществляя данное исследование в Санкт-Петербурге, автор должен был ограничиться лишь самым необходимым, а иногда и случайным кругом научных публикаций. Бесценную помощь в библиографических и книжных разыскании оказали коллеги и друзья Д. Ф. Бумажное, И. О. Галынина, Н. Ю. Дубов, В. И. Мажуга, К.-В. Нибур, А. М. Пентковский, А. А. Пичхадзе, И. Рейнхарт, игумен Стефан (Садо) и Кр. Ханник.

По материалам книги автор читал лекционные курсы на кафедре библеистики Санкт-Петербургского государственного университета и в Санкт-Петербургской духовной академии.

Алексеев Анатолий - Библия в богослужении - Византийско-славянский лекционарий

СПб.: Нестор-История, 2008. - 268 с.

ISBN 978-5-981-87248-8

Алексеев Анатолий - Библия в богослужении - Византийско-славянский лекционарий - Содержание

Предисловие

Глава I. Введение

§ 1. Функциональные разновидности библейского текста

§ 2. Литургическое движение и библейское богословие

§ 3. История богослужения

§ 4. Иерусалимский лекционарий

§ 5. Календарь

§ 6. Хронология

§ 7. Дата Пасхи

§ 8. День как единица времени

§ 9. Структура праздника

§ 10. Праздник и чтение

Глава II. Византийский новозаветный лекционарий

§ 1. Рукописные источники и их структура

§ 2. Чтения праздников (Евангелие)

§ 3. Воскресные и субботние чтения Евангелия

§ 4. Чтения будней (Евангелие)

§ 5. Чтения Великого поста и Страстной недели (Евангелие)

§ 6. Апостольские чтения в лекционарий

Глава III. Результаты изучения новозаветного лекционария

§ 1. История изучения

§ 2. Происхождение византийского лекционария

Глава IV. Славянская версия новозаветного лекционария

§ 1. История изучения

§ 2. Происхождение славянской версии Евангелия

Глава V. Византийско-славянский профитологий (паримийник)

§ 1. Структура профитология

§ 2. Чтения праздников

§ 3. Чтения Великого поста и Страстной недели

§ 4. Место в богослужебной традиции

§ 5. Особенности славянской традиции

Приложения

Таблица 1. Рядовые чтения из Евангелия на литургии от Пасхи до Страстной Субботы

Таблица 2. Роспись Евангелий по зачалам с указанием времени чтения

Таблица 3. Рядовые чтения из Апостола на литургии от Пасхи до Страстной Субботы

Таблица 4. Праздничные чтения из Апостола в порядке литургических зачал

Таблица 5. Стихи из Апостола, не вошедшие в лекционарий

Таблица 6. Профитологий. Чтения Рождественско-Богоявленского отдела

Таблица 7. Профитологий. Чтения Триодного отдела

Таблица 8. Профитологий. Чтения месяцеслова

Библиография

Список сокращений

Указатель цитируемых мест Св. Писания

Предметный указатель