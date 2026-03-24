Алексеев - Библия в богослужении

Обзор научной литературы, посвященной рассмотрению этих вопросов, является неизбежным и необходимым шагом исследования. Изучение истории богослужения и формирования соответствующих источников велось особенно успешно в XX в. в нескольких европейских научных центрах. Библиотеки России находились тогда в невольной изоляции и лишены сегодня многих изданных по этой теме научных трудов, тогда как собственная научная традиция оказалась здесь прервана. Осуществляя данное исследование в Санкт-Петербурге, автор должен был ограничиться лишь самым необходимым, а иногда и случайным кругом научных публикаций. Бесценную помощь в библиографических и книжных разыскании оказали коллеги и друзья Д. Ф. Бумажное, И. О. Галынина, Н. Ю. Дубов, В. И. Мажуга, К.-В. Нибур, А. М. Пентковский, А. А. Пичхадзе, И. Рейнхарт, игумен Стефан (Садо) и Кр. Ханник.
По материалам книги автор читал лекционные курсы на кафедре библеистики Санкт-Петербургского государственного университета и в Санкт-Петербургской духовной академии.
Алексеев Анатолий - Библия в богослужении - Византийско-славянский лекционарий
СПб.: Нестор-История, 2008. - 268 с.
ISBN 978-5-981-87248-8
Алексеев Анатолий - Библия в богослужении - Византийско-славянский лекционарий - Содержание
Предисловие
Глава I. Введение
§ 1. Функциональные разновидности библейского текста
§ 2. Литургическое движение и библейское богословие
§ 3. История богослужения
§ 4. Иерусалимский лекционарий
§ 5. Календарь
§ 6. Хронология
§ 7. Дата Пасхи
§ 8. День как единица времени
§ 9. Структура праздника
§ 10. Праздник и чтение
Глава II. Византийский новозаветный лекционарий
§ 1. Рукописные источники и их структура
§ 2. Чтения праздников (Евангелие)
§ 3. Воскресные и субботние чтения Евангелия
§ 4. Чтения будней (Евангелие)
§ 5. Чтения Великого поста и Страстной недели (Евангелие)
§ 6. Апостольские чтения в лекционарий
Глава III. Результаты изучения новозаветного лекционария
§ 1. История изучения
§ 2. Происхождение византийского лекционария
Глава IV. Славянская версия новозаветного лекционария
§ 1. История изучения
§ 2. Происхождение славянской версии Евангелия
Глава V. Византийско-славянский профитологий (паримийник)
§ 1. Структура профитология
§ 2. Чтения праздников
§ 3. Чтения Великого поста и Страстной недели
§ 4. Место в богослужебной традиции
§ 5. Особенности славянской традиции
Приложения
Таблица 1. Рядовые чтения из Евангелия на литургии от Пасхи до Страстной Субботы
Таблица 2. Роспись Евангелий по зачалам с указанием времени чтения
Таблица 3. Рядовые чтения из Апостола на литургии от Пасхи до Страстной Субботы
Таблица 4. Праздничные чтения из Апостола в порядке литургических зачал
Таблица 5. Стихи из Апостола, не вошедшие в лекционарий
Таблица 6. Профитологий. Чтения Рождественско-Богоявленского отдела
Таблица 7. Профитологий. Чтения Триодного отдела
Таблица 8. Профитологий. Чтения месяцеслова
Библиография
Список сокращений
Указатель цитируемых мест Св. Писания
Предметный указатель
