О Волоцком игумене нам известно гораздо больше, чем о биографиях подавляющего большинства людей русского Средневековья, включая и некоторых великих князей. Причин тому несколько.

Во-первых, до нас дошел значительный корпус сочинений самого Волоцкого игумена. Значение этих произведений для выяснения роли преподобного Иосифа в церковно-государственной жизни России в конце ХV-начале XVI в. исключительно велико. Для исследователя его жизненного пути не меньшую ценность представляет эпистолярное творчество, которое насчитывает не менее тридцати посланий. Правда, большим недостатком является то, что почти все они могут быть датированы только на основании косвенных признаков и предположительно.

Во-вторых, лишь агиографических памятников, полностью или частично посвященных преподобному Иосифу Волоцкому, сохранилось четыре. По-видимому, первым из них стало «Надгробное слово», принадлежащее перу племянника преподобного Иосифа Бассиану Топоркову. Считается, что «Надгробное слово» Бассиан Топорков написал в 1540-х rr., хотя более обоснованным кажется мнение в пользу ранней датировки этого памятника, - 1520-е гг. Тот факт, что «Надгробное слово» вышло из-под пера близкого преподобному Иосифу человека, сообщает ему высокую степень надежности.

Алексей Иванович Алексеев - «Бодроопасный воин Христов». Иосиф Волоцкий и его сочинения в свете данных современной науки

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 376 с.

ISBN 978-5-98712-885-5

Алексей Иванович Алексеев - «Бодроопасный воин Христов». Иосиф Волоцкий и его сочинения в свете данных современной науки - Содержание

Предисловие

Глава I. «Бодроопасный воин Христов», Иосиф Волоцкий и ero время

§ 1. Начало пути

§ 2. Монастырь Пафнутия Боровского

§ 3. «Свой монастырь на Волоке Ламском»

§ 4. Ожидания конца света

§ 5. Церковный собор 1503 г. Иосифляне и нестяжатели: спор о монастырских землях

§ 6. О времени вступления Иосифа Волоцкого в борьбу с ересью жидовствующих

§ 7. Борьба с ересью в 1502-1504 гг

§ 8. Иосифляне и нестяжатели: спор о еретиках

§ 9. Переход Иосифо-Волоколамского монастыря под патронат великого князя

§ 10. Конфликт с архиепископом Серапионом

§ 11. Полемика с Бассианом Патрикеевым

§ 12. Ученики Иосифа Волоцкого в заволжских скитах

§ 13. Последние годы

§ 14. Вопрос о преемнике

§ 15. «От Господа венец правды восприявый»

§ 16. «Ближних и дальних россиян просветитель»

§ 17. Сочинения Иосифа Волоцкого

§ 18. Учение о природе, правах и обязанностях царской власти

§ 19. Учение о почитании икон

§ 20. Учение о неотчуждаемости церковных имуществ

Глава II. Ересь жидовствующих

§ 1. Ересь жидовствующих в России в 1471-1510-х rr

§ 2. В поисках европейских аналогий

Глава III. Иван III и Церковь. Церковно-rосударственные отношения в эпоху первоrо «государя всея Руси»

§ 1. Рост монастырского землевладения в XV в. и вопрос о его размерах

§ 2. Правовой статус церковных имуществ

§ 3. Политика правительства Ивана III по ограничению монастырского землевладения

§ 4. Иван III как религиозный тип

Глава IV. «Просветитель», послания и монастырский Устав Иосифа Волоцкоrо

§ 1. История изучения «Просветителя»

§ 2. Пространная и Краткая редакции «Просветителя»

§ 3. Вопрос о первоначальной редакции «Сказания о новоявившейся ереси»

§ 4. «Просветитель» и послание архимандриту Бассиану о Святой Троице

§ 5. «Слова» об иконах и 5-е, 6-е и 7-е «слова» «Просветителя»

§ 6. 7-е «слово» «Просветителя» и монастырский устав Иосифа Волоцкого

§ 7. «Сказание», «слова» «О скончании седьмой тысящи» и 8-е, 9-е и 10-е «слова» «Просветителя»

§ 8. «Рассуждение об иноческом жительстве» и 11-е «слово» «Просветителя»

§ 9. 12-е «слово» «Просветителя» и послания Иосифа Волоцкого

§ 10. 13-е «слово» «Просветителя и «Слово об осуждении еретиков»

§ 11. 14-е «слово» «Просветителя» и «Слово о благопремудростных коварствах»

§ 12. 15-е «слово» «Просветителя» и «Послание о соблюдении соборного приговора»

§ 13. 16-е «слово» «Просветителя» и послания Иосифа Волоцкого

§ 14. Основные выводы

§ 15. Когда был написан «Просветитель»?

§ 16. «Просветитель» в ряду антииудейских полемических сочинений в России и первой половины XVI в

Заключение

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

Summary

Contents