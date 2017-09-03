Астрологические прогнозы по телевидению, контакты с НЛО, книги по черной магии на прилавках — сегодня все это стало уже обыденным. Искусственно сдерживаемая потребность в чуде выплеснулась и овладела даже теми, кто еще совсем недавно сам был элементом номенклатуры. Кто бы мог подумать, что инструктор райкома комсомола Марина Цвигун возглавит секту «Белое братство»? Свобода, которую мы обрели, и духовный вакуум, который унаследовали, вызвал к жизни мощную волну интереса к сверхъестественному. Однако этот всплеск имеет мало общего с церковной религиозностью. Возникший в начале перестройки интерес к Церкви быстро угас. Чтобы оценить масштабы этого процесса достаточно сравнить аудиторию, которую собирали христианские проповедники пять лет назад и сегодня. Христианское возрождение в России по сути не состоялось. Даже наиболее активные протестантские церкви выросли гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Сегодня люди если и проявляют интерес к религии, то предпочитают выбрать не догматы Библии, требующие покаяния, а то, что поражает воображение, раскрывает экстраординарные способности или дает физическое исцеление. «Страна победившего оккультизма» — так обозначил ситуацию один автор. При всей чрезмерности такой оценки трудно не увидеть в ней рационального зерна.

Новосибирск, Посох, 1994. — 256 с.

Вячеслав Алексеев - Андрей Григорьев - Религия антихриста - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РЕЛИГИЯ АНТИХРИСТА: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОККУЛЬТИЗМА

Экспансия восточного мистицизма

Знамения с неба — феномен НЛО

Ложные свидетельства из потустороннего мира

КРИЗИС ЦЕРКВИ

Модернистское богословие

Экуменическое движение

Харизматическое пробуждение

СОЗНАНИЕ «НЬЮ ЭЙДЖ» — РЕЛИГИЯ АНТИХРИСТА?

Ситуация в современном мире и сознание «Нью Эйдж»

Становление движения «Нью Эйдж»

Духовная практика ньюэйджеров

Мировоззрение «Нью Эйдж»

«Новая эра» и пророчества Библии

«Этика» ньюэйджеров

Сознание «Нью Эйдж» как обольщение

Будущее движения «Нью Эйдж»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Соотношение религиозного опыта и догматов

Иллюзии мистического опыта

Последствия оккультной практики

Пути освобождения

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Вячеслав Алексеев - Андрей Григорьев - Религия антихриста - Предисловие

Церковь, как известно, отрицательно отностися ко всем формам оккультизма. Многие увидят в таком неприятии лишь проявление догматизма и недовольство более удачливым конкурентом. Однако на самом деле причины такого отношения глубже. С христианской точки зрения оккультные знания — это запретный плод. Приобщение к нему сопряжено с опасностями для духовного и душевного здоровья. Действительно, факты свидетельствуют о том, что за волной оккультных увлечений тянется длинный шлейф случаев, носящих патологический и криминальный характер. В Новосибирске женщина шагнула из окна многоквартирного дома — после известных телесеансов ей привиделся Кашпировский, который позвал ее за собой. В Чимкенте школьники принесли в жертву свою одноклассницу. На спиритическом сеансе им явилась некая черная личность, которая пообещала сделать их колдунами, если они причастятся ее кровью. Еще более кошмарный случай произошел недавно в Бердске — женщина совершила ритуальное убийство собственной дочери. Она была увлечена практикой сахаджа-йоги и получила приказ из Космоса сделать это. Не сумев зарезать ребенка бритвой, она задушила его руками, а затем в состоянии медитации направила душу дочери в Космос. «Теперь я спокойна за свою дочь», — так она оценила свой поступок. Что это? Извращения или одержимость? Для психолога многочисленные нарушения, вызываемые оккультными экспериментами, есть не более, чем результат неквалифицированного вмешательства в работу подсознания. Однако с христианской точки зрения здесь помимо медицинского есть и духовный аспект — за психическими отклонениями, вызванными соприкосновением с оккультным, стоит особая реальность — мир падших духов. Сегодня они все более настойчиво вмешиваются в нашу жизнь. Признаком их вторжения служит, в частности, бурное распространение сатанистских сект, которые существуют уже во всех крупных городах. Однако данная книга посвящена не столь одиозным формам современного оккультного возрождения. Нас больше интересуют те его проявления, которые выглядят вполне доброкачественно.

Апостол Павел предупреждает, что сам сатана принимает иногда вид ангела света (2 Кор., 11:14). Оккультизм становится для современного мира таким светом, освещающим путь к «новой эре». Сегодня оккультное возрождение охватило весь мир. Подобно сексуальной революции, мы и этот бум переживаем на провинциальным манер с опозданием на двадцать лет. Оккультизм на Западе становится все более влиятельным движением в культуре, медицине и даже в экономике. Еще недавно некоторые философы связывали этот феномен с общим кризисом капитализма. Другие рассматривали возникший интерес к мистике и оккультизму в качестве побочного продукта научно-технической революции, как реакцию на чрезмерный рационализм эпохи. Однако с духовной точки зрения этот феномен может иметь совершенно иной смысл. В истории человечества было три крупных волны оккультно-мис-тических увлечений — в I—III веках, параллельно с формированием Церкви; в XIV—XVI веках, в эпоху Возрождения, когда Церкви был нанесен удар, подорвавший ее духовное влияние, и, начиная с конца XIX века по наши дни. Третья волна оказалась самой мощной и массовой. Для христиан это служит поводом для ожидания близкого исполнения пророчеств о воцарении антихриста и о конце света.

На фоне успехов в науке и скачка в уровне жизни, сделанном в странах Запада, такого рода ожидания, по-видимому, покажутся абсурдными. Следует однако заметить, что многие футурологи, не имеющие никакого отношения к Церкви, дают не менее мрачные прогнозы. Основанием для них служит углубление глобальных проблем. Истощение природных ресурсов, нарушение климатического равновесия, загрязнение окружающей среды — все эти проблемы остро встанут перед цивилизацией в ближайшие десятилетия. По мнению целого ряда философов и футурологов рождение новой духовности, способной объединить наш разобщенный мир и дать человечеству новую систему ценностей, является возможно единственным шансом на выживание цивилизации.