Из содержания самой Летописи можно сделать четкий вывод о том, что в основе ее все-таки лежит целостный славяноязычный памятник — «Книга Готская». Других же данных на этот счет в нашем распоряжении не имеется.
Явных доказательств мистификации со стороны латинского «летописца» нет, к тому же ссылка его на многочисленные обращения сограждан с просьбой перевести славянскую «Книгу» как будто полностью развеивает подозрения. Для собственно далматинской историографии XIII—XV вв. (Сплит, Дубровник) вообще не характерен столь живой интерес к славянской старине, который отличает Летопись.
Без славянского оригинала история возникновения памятника становится еще более загадочной.
Но встает другой вопрос — насколько устные далматинские предания, ссылкой на которые летописец доказывает достоверность «Книги», повлияли на оформление латинского текста? Очевидно, такое влияние не могло не присутствовать. Итак, надо иметь в виду, что перед нами едва ли буквальный перевод славянского первоисточника. Скорее, речь должна идти о переложении с привлечением (как минимум с внимательным учетом) местной далматинской традиции.
Эта традиция сказывается, вероятно, уже на первых главах памятника — впрочем, учитывая смешанный характер населения древней Дукли и возросшего влияния романской культуры Далмации в связи с христианизацией славянского общества, влияние латинских преданий могло присутствовать уже и в славянском памятнике.
С. В. Алексеев – Летопись попа Дуклянина - Перевод и комментарий
Санкт-Петербург Издательство «Петербургское Востоковедение» 2015 г. - 288 с.
ISBN 978-5-85803-487-2
С. В. Алексеев – Летопись попа Дуклянина - Перевод и комментарий - Содержание
Предисловие
Сербские и хорватские земли в VII—XII вв.: история и источники
Летопись попа Дуклянина: история изучения
Летопись попа Дуклянина: происхождение и содержание
О переводе
ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА
Комментарий
Словарь социально-политической терминологии
Указатель имен
Указатель географических и этнических названий
Библиография
