Из содержания самой Летописи можно сделать четкий вывод о том, что в основе ее все-таки лежит целостный славяноязычный памятник — «Книга Готская». Других же данных на этот счет в нашем распоряжении не имеется.

Явных доказательств мистификации со стороны латинского «летописца» нет, к тому же ссылка его на многочисленные обращения сограждан с просьбой перевести славянскую «Книгу» как будто полностью развеивает подозрения. Для собственно далматинской историографии XIII—XV вв. (Сплит, Дубровник) вообще не характерен столь живой интерес к славянской старине, который отличает Летопись.

Без славянского оригинала история возникновения памятника становится еще более загадочной.

Но встает другой вопрос — насколько устные далматинские предания, ссылкой на которые летописец доказывает достоверность «Книги», повлияли на оформление латинского текста? Очевидно, такое влияние не могло не присутствовать. Итак, надо иметь в виду, что перед нами едва ли буквальный перевод славянского первоисточника. Скорее, речь должна идти о переложении с привлечением (как минимум с внимательным учетом) местной далматинской традиции.

Эта традиция сказывается, вероятно, уже на первых главах памятника — впрочем, учитывая смешанный характер населения древней Дукли и возросшего влияния романской культуры Далмации в связи с христианизацией славянского общества, влияние латинских преданий могло присутствовать уже и в славянском памятнике.

С. В. Алексеев – Летопись попа Дуклянина - Перевод и комментарий

Санкт-Петербург Издательство «Петербургское Востоковедение» 2015 г. - 288 с.

ISBN 978-5-85803-487-2

Предисловие

Сербские и хорватские земли в VII—XII вв.: история и источники

Летопись попа Дуклянина: история изучения

Летопись попа Дуклянина: происхождение и содержание

О переводе

ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА

Комментарий

Словарь социально-политической терминологии

Указатель имен

Указатель географических и этнических названий

Библиография