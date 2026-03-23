Алексеев - Под знаком конца времен

В западноевропейской медиевистике накоплен богатый источниковый материал, разработана методика изучения средневековой ментальности. На основе прекрасно фундированных обобщающих исследований уже созданы специализированные учебные курсы. В отечественной историографии перспективы новых подходов к изучению сферы религиозного сознания были намечены в трудах Л. П. Карсавина едва ли не ранее, чем во Франции и Германии. Но в силу известных причин обращение к этому ценнейшему опыту происходит только сегодня.

Время создания обобщающих трудов, посвященных истории русской религиозности, еще не пришло. Несмотря на сравнительную скудость соответствующего материала русских источников сравнительно с западноевропейским, уровень источниковедческой разработки проблем все еще недостаточен. По этой причине форма очерков является единственно возможной, так как предоставляет возможность на ограниченном материале поставить ряд требующих изучения проблем и поделиться полученными при их исследовании результатами.

Алексеев Алексей - Под знаком конца времен - Очерки русской религиозности кон­ца XIV — начала XVI вв.

Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. — 352 с.

ISBN 5-89329-506-4

Алексеев Алексей - Под знаком конца времен - Очерки русской религиозности кон­ца XIV — начала XVI вв - Оглавление

Предисловие

Введение

Иосифлянство и нестяжательство в историографии

Обзор источников

Глава I Кризис эсхатологических ожиданий в конце XIV — XV в. на Руси

1. Эсхатология как важнейшая характеристика религиозности эпохи

2. Кризисы эсхатологических ожиданий в Западной Европе и Византии X-XV вв

3. Религиозный оптимизм Киевской Руси

4. Ересь стригольников

5. Мнение о конце света с исходом седьмой тысячи на Руси

6. Эсхатология и «синдром беспокойства»

7. «Трифоновский сборник» и другие

8. «Слово о исходе души» Кирилла Философа

9. Сюжет «змея мытарств» в иконографии «Страшного суда»

10. «Земной рай» в контексте эсхатологических представлений

11. Практика погребения «заложных» покойников и начало ее воцерковления

12. Стихийные бедствия как знак приближения конца света

13. Религиозность потомков Калиты: вызов эпохе?

Примечания

Глава II Складывание поминальной практики на Руси в конце XIV — начале XVI в

1. Представления, легшие в основу заупокойно-поминального культа

2. Начало практики поминания усопших на Руси

3. Синодики-помянники в системе заупокойно-поминального культа

4. Правовые последствия практики подушных вкладов

5. Иосифо-Волоколамский монастырь как центр поминания усопших

Примечания

Глава III

1. Нестяжательство как религиозное и социально-политическое явление

2. Что такое «нестяжание»?

3. Книжность «нестяжателей»

4. «Наказание к отрекшимся мира» Илариона Великого

5. «Нестяжательство» и Кирилло-Белозерский монастырь

6. Митрополит Зосима

Примечания

Глава IV

1. Рост монастырского землевладения и политика правительства Ивана III по его ограничению в последней четверти XV в

2. Рост монастырского землевладения в XV в. и вопрос о его размерах

3. Правовой статус церковных имуществ

4. Политика правительства Ивана III по ограничению монастырского

5. землевладения

Примечания

Глава V

1. Источники о соборе 1503 г

2. Соборные приговоры об отмене ставленнических пошлин и о вдовых

3. священниках

4. Летописные известия о соборе 1503 г

5. «Соборный ответ 1503 г.»

6. «Слово иное»

7. «Прение с Иосифом»

8. «Письмо о нелюбках иноков Кириллова и Иосифова монастырей»

9. Житие Иосифа Волоцкого, написанное Львом Филологом

10. Житие Серапиона, архиепископа Новгородского

Примечания

Глава VI

1. Церковный собор 1503 г

2. Вопрос о времени соборных заседаний

3. Состав собора 1503 г

4. Вопрос о церковном и монастырском землевладении на соборе 1503 г.

5. Дисциплинарные вопросы на соборе 1503 г

Примечания

Заключение

Использованные источники и библиография

Указатель шифров использованных рукописей

Опубликованные источники

Литература