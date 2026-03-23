Алексеев - Под знаком конца времен
В западноевропейской медиевистике накоплен богатый источниковый материал, разработана методика изучения средневековой ментальности. На основе прекрасно фундированных обобщающих исследований уже созданы специализированные учебные курсы. В отечественной историографии перспективы новых подходов к изучению сферы религиозного сознания были намечены в трудах Л. П. Карсавина едва ли не ранее, чем во Франции и Германии. Но в силу известных причин обращение к этому ценнейшему опыту происходит только сегодня.
Время создания обобщающих трудов, посвященных истории русской религиозности, еще не пришло. Несмотря на сравнительную скудость соответствующего материала русских источников сравнительно с западноевропейским, уровень источниковедческой разработки проблем все еще недостаточен. По этой причине форма очерков является единственно возможной, так как предоставляет возможность на ограниченном материале поставить ряд требующих изучения проблем и поделиться полученными при их исследовании результатами.
Алексеев Алексей - Под знаком конца времен - Очерки русской религиозности конца XIV — начала XVI вв.
Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. — 352 с.
ISBN 5-89329-506-4
Алексеев Алексей - Под знаком конца времен - Очерки русской религиозности конца XIV — начала XVI вв - Оглавление
Предисловие
Введение
Иосифлянство и нестяжательство в историографии
Обзор источников
Глава I Кризис эсхатологических ожиданий в конце XIV — XV в. на Руси
1. Эсхатология как важнейшая характеристика религиозности эпохи
2. Кризисы эсхатологических ожиданий в Западной Европе и Византии X-XV вв
3. Религиозный оптимизм Киевской Руси
4. Ересь стригольников
5. Мнение о конце света с исходом седьмой тысячи на Руси
6. Эсхатология и «синдром беспокойства»
7. «Трифоновский сборник» и другие
8. «Слово о исходе души» Кирилла Философа
9. Сюжет «змея мытарств» в иконографии «Страшного суда»
10. «Земной рай» в контексте эсхатологических представлений
11. Практика погребения «заложных» покойников и начало ее воцерковления
12. Стихийные бедствия как знак приближения конца света
13. Религиозность потомков Калиты: вызов эпохе?
Примечания
Глава II Складывание поминальной практики на Руси в конце XIV — начале XVI в
1. Представления, легшие в основу заупокойно-поминального культа
2. Начало практики поминания усопших на Руси
3. Синодики-помянники в системе заупокойно-поминального культа
4. Правовые последствия практики подушных вкладов
5. Иосифо-Волоколамский монастырь как центр поминания усопших
Примечания
Глава III
1. Нестяжательство как религиозное и социально-политическое явление
2. Что такое «нестяжание»?
3. Книжность «нестяжателей»
4. «Наказание к отрекшимся мира» Илариона Великого
5. «Нестяжательство» и Кирилло-Белозерский монастырь
6. Митрополит Зосима
Примечания
Глава IV
1. Рост монастырского землевладения и политика правительства Ивана III по его ограничению в последней четверти XV в
2. Рост монастырского землевладения в XV в. и вопрос о его размерах
3. Правовой статус церковных имуществ
4. Политика правительства Ивана III по ограничению монастырского
5. землевладения
Примечания
Глава V
1. Источники о соборе 1503 г
2. Соборные приговоры об отмене ставленнических пошлин и о вдовых
3. священниках
4. Летописные известия о соборе 1503 г
5. «Соборный ответ 1503 г.»
6. «Слово иное»
7. «Прение с Иосифом»
8. «Письмо о нелюбках иноков Кириллова и Иосифова монастырей»
9. Житие Иосифа Волоцкого, написанное Львом Филологом
10. Житие Серапиона, архиепископа Новгородского
Примечания
Глава VI
1. Церковный собор 1503 г
2. Вопрос о времени соборных заседаний
3. Состав собора 1503 г
4. Вопрос о церковном и монастырском землевладении на соборе 1503 г.
5. Дисциплинарные вопросы на соборе 1503 г
Примечания
Заключение
Использованные источники и библиография
Указатель шифров использованных рукописей
Опубликованные источники
Литература
