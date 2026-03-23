В последней трети XV столетия на северо-востоке Европы, на месте конгломерата соперничавших друг с другом княжеств, внезапно для глаз стороннего наблюдателя возникло громадное государственное образование — Московское великое княжество.

Сын московского князя Василия II Темного, который чудом удержал великокняжеский престол в войнах с родным дядей и двоюродными братьями, Иван III с удивительной легкостью подчинил себе соседние русские княжества, присоединил необозримые земли могущественной Новгородской республики, стряхнул ордынское иго,

победоносными походами подчинил набиравшее силу Казанское ханство и начал серию военных кампаний с Великим княжеством Литовским за возвращение юго-западных русских земель.

Все это свершилось при жизни одного поколения людей, предки которых выросли в страхе перед ордынскими и литовскими набегами, пережили ужасы междоусобных войн, которым, казалось, не будет конца. Символом эпохи в глазах многих поколений историков стал первый государь всея Руси Иван III.

Алексей Иванович Алексеев - Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480—1510-х гг.

Российская национальная библиотека

Санкт-Петербург 2010

ISBN 978-5-8192-0407-8

Алексей Алексеев - Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480—1510-х гг. - Содержание

Предисловие

Часть I. Иосиф Волоцкий и его время

1. Иосиф Волоцкий: очерк деятельности и творчества ... 14 Начало пути (16). Основатель и игумен монастыря на Волоке Дамском (19). В борьбе с ересью жидовствую-щих (28). На Церковном соборе 1503 года (31). Переход Иосифо-Волоколамского монастыря под великокняжеский патронат (33). Полемика с «нестяжателями» (37). Последние годы (41). Богословие Иосифа Волоцкого (42). Учение о церковно-государственных отношениях (44). Учение о почитании св. икон (46). Учение о церковных имуществах (48). Сочинения Иосифа Волоцкого (50). Об автографах Иосифа Волоцкого (63). Церковное почитание (64). Иконография (69)

2. Ожидания конца света на Руси в контексте эсхатологии раннего Средневековья. Историческая экспликация 1 . . 71 О средневековой эсхатологии (71). Ожидания конца света в Западной Европе около 1000 г. (74). Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси (79). Мнения богословов о конце света на Руси в 1492 г. (88)

3. Ересь жидовствующих. Историческая экспликация 2. . . 92 Ересь жидовствующих в 1470—1490 гт. (94). Церковный собор 1490 г. (101). Ересь жидовствующих в 1490— 1504 гг. (103). Учение жидовствующих (106). Митрополит Зосима (116). Литература жидовствующих и влияние полемики с еретиками на русскую культуру конца XV — начала XVI вв. (128)

4. Иван III — неортодоксальный правитель Святой Руси? Историческая экспликация 3

Часть II. «Просветитель» и другие сочинения Иосифа Волоцкого

1. История изучения «Просветителя»

2. Пространная и Краткая редакции «Просветителя»

3. Вопрос о первоначальной редакции «Сказания о новоявившейся ереси»

4. «Просветитель» и Послание архимандриту Вассиану о св. Троице

5. «Слова» об иконах и 5-е, 6-е и 7-е «слова» «Просветителя».

6. 7-е «слово» «Просветителя» и монастырский устав Иосифа Волоцкого

7. «Сказание» и «слова» «о скончании седьмой тысячи» и 8-е, 9-е и 10-е «слова» «Просветителя»

8. «Рассуждение об иноческом жительстве» и 11-е «слово» «Просветителя»

9. 12-е «слово» «Просветителя» и послания Иосифа Волоцкого

10. 13-е «слово» «Просветителя и «Слово об осуждении еретиков»

11. 14-е «слово» «Просветителя» и «Слово о благопремудростных коварствах»

12. 15-е «слово» «Просветителя» и «Послание о соблюдении соборного приговора»

13. 16-е «слово» «Просветителя» и послания Иосифа Волоцкого

14. Основные выводы

15. Когда был написан «Просветитель»?

Заключение

Приложение. Из «Диоптры» Филиппа Монотропа

Список сокращений

Список использованных рукописей

Издание сочинений Иосифа Волоцкого

Литература