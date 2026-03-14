Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Алексеев - Жития XIV—XVII вв. Родословы. Летописи
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Reference, Religious Studies Atheism

Книга Сергея Алексеева «Памятники сербской средневековой историографии XIII—XVII вв. (Том 2)» представляет собой фундаментальный труд, в котором автор ставит задачу познакомить современного читателя с уникальным пластом балканской письменности. Основная идея второго тома заключается в демонстрации того, как через житийную литературу, родословы и летописи формировалось национальное и историческое самосознание сербского народа в периоды его расцвета и последующего османского ига. Исследование показывает, что средневековая историография была не просто фиксацией фактов, а мощным инструментом легитимации власти и сохранения православной идентичности.

Содержательная часть тома включает в себя переводы ключевых текстов XIV—XVII веков, снабженные глубоким научным комментарием. Автор детально анализирует поздние жития сербских королей и архиепископов, в которых историческая реальность тесно переплетается с агиографическим каноном. Особое внимание уделено «родословам» и летописным заметкам, которые служили связующим звеном между славным прошлым династии Неманичей и вызовами новой эпохи. Алексеев исследует эволюцию летописного жанра, показывая, как менялись стиль и фокус внимания хронистов под влиянием меняющейся политической карты Балкан, и как сохранялась преемственность византийской интеллектуальной традиции в сербской среде.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для классического источниковедения и славистики. Сергей Алексеев мастерски сочетает филологический анализ текстов с исторической реконструкцией контекста их создания. Работа служит незаменимым ресурсом для историков-медиевистов, филологов и всех, кто интересуется историей южных славян и судьбой православной культуры в Восточной Европе. Это издание не только открывает доступ к редким памятникам письменности, но и предлагает глубокое осмысление того, как летописное слово помогало народу осознавать свое место в мировой истории на протяжении столетий.

Сергей Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 2: Жития XIV—XVII вв. Родословы. Летописи

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2017. 464 с. + 1 с. ил.

Серия"Slavica Petropolitana"

ISBN 978-5-85803-507-7

Сергей Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 2: Жития XIV—XVII вв. Родословы. Летописи - Оглавление

Предисловие

  • Сербские земли в эпоху османского завоевания

  • Источники по истории Сербских земель конца XIV—XVII в

  • Фольклор в сербской исторической литературе средневековья

  • Поздние жития правителей и архиереев

  • Сербские родословы

  • Сербские летописи

  • О принципах перевода

Часть третья. Жития правителей и архиереев конца XIV—XVI в

  • I. Жития князя Лазаря

  • II. Марк Печский. Житие патриарха Ефрема

  • III. Константин Костенецкий. Житие Стефана Лазаревича

  • IV. Житие Стефана Слепого

  • V. Житие матери Ангелины

  • VI. Житие архиепископа Максима

  • VII. Жития Стефана Щиляновича

Часть четвертая. Родословы

  • I. Родослов бана Твртко (и деспота Стефана)

  • II. Константинов родослов

  • III. Новаковичев родослов

  • IV. Хаци-Йорданов родослов

  • V. Родослов Сремских Бранковичей (Карловацкий)

  • VI. Родослов Якгиичей (Руварчев)

  • VII. Пеятовичев родослов

  • VIII. Паисиев краткий родослов

  • IX. Студеницкий (Чоровичев) родослов

  • Приложение. Родословие П. Охмучевича

Часть пятая. Летописи

  • I. Старшая сербская летопись

  • II. Летописчик из Дубровника

  • III. Хаци-Йорданова летопись

  • IV. Данилчев летописчик

  • V. Краткие летописчики XV в

  • VI. Младшая летопись первого вида (Своды 1453 и 1490 гг. с продолжениями)

  • VII. Младшая летопись второго вида (Свод 1460 г. с продолжениями)

  • VIII. Сеченицкая летопись

  • IX. Гораждинский летописчик и Загребская летопись

  • X. Младшая летопись третьего вида. Вукомановичев извод

  • XI. Младшая летопись третьего вида. Янков-Дечанский извод

  • XII. Белопольская летопись

  • XIII. Краткие летописчики XVI в

  • XIV. Бранковичева летопись

  • XV. Младшая летопись третьего вида. Верковичев извод

  • XVI. Младшая летопись третьего вида. Руварчев-Софийский извод

  • XVII. Младшая летопись третьего вида. Врхобрезницкий извод

  • XVIII. Младшая летопись третьего вида. Дерптский извод

  • XIX. Ковилъская летопись

  • XX. Савинская летопись

  • XXI. Младшая летопись третьего вида. Магарашевичев извод

  • XXII. Краткие летописчики XVII в

  • XXIII. Каталоги турецких султанов

  • XXIV. Каталог патриархов

  • Приложение 1. Македонская летопись начала XVI в

  • Приложение 2. Афанасий Даскал. Из летописи сербских царей

Комментарий

Словарь-указатель персоналий

Указатель географических и этнических названий

Summary

Библиография

Дополнения к тому I

  • 1. Проложное житие святого Симеона

  • 2. Проложное житие святого Савы

  • 3. Проложное житие святого Арсения

  • 4. Проложное житие святого Евстафия

Views 58
Rating
Added 14.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

