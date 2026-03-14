Алексеев - Жития XIV—XVII вв. Родословы. Летописи

Книга Сергея Алексеева «Памятники сербской средневековой историографии XIII—XVII вв. (Том 2)» представляет собой фундаментальный труд, в котором автор ставит задачу познакомить современного читателя с уникальным пластом балканской письменности. Основная идея второго тома заключается в демонстрации того, как через житийную литературу, родословы и летописи формировалось национальное и историческое самосознание сербского народа в периоды его расцвета и последующего османского ига. Исследование показывает, что средневековая историография была не просто фиксацией фактов, а мощным инструментом легитимации власти и сохранения православной идентичности.

Содержательная часть тома включает в себя переводы ключевых текстов XIV—XVII веков, снабженные глубоким научным комментарием. Автор детально анализирует поздние жития сербских королей и архиепископов, в которых историческая реальность тесно переплетается с агиографическим каноном. Особое внимание уделено «родословам» и летописным заметкам, которые служили связующим звеном между славным прошлым династии Неманичей и вызовами новой эпохи. Алексеев исследует эволюцию летописного жанра, показывая, как менялись стиль и фокус внимания хронистов под влиянием меняющейся политической карты Балкан, и как сохранялась преемственность византийской интеллектуальной традиции в сербской среде.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для классического источниковедения и славистики. Сергей Алексеев мастерски сочетает филологический анализ текстов с исторической реконструкцией контекста их создания. Работа служит незаменимым ресурсом для историков-медиевистов, филологов и всех, кто интересуется историей южных славян и судьбой православной культуры в Восточной Европе. Это издание не только открывает доступ к редким памятникам письменности, но и предлагает глубокое осмысление того, как летописное слово помогало народу осознавать свое место в мировой истории на протяжении столетий.

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2017. 464 с. + 1 с. ил.

Серия"Slavica Petropolitana"

ISBN 978-5-85803-507-7

Сергей Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 2: Жития XIV—XVII вв. Родословы. Летописи - Оглавление

Предисловие

Сербские земли в эпоху османского завоевания

Источники по истории Сербских земель конца XIV—XVII в

Фольклор в сербской исторической литературе средневековья

Поздние жития правителей и архиереев

Сербские родословы

Сербские летописи

О принципах перевода

Часть третья. Жития правителей и архиереев конца XIV—XVI в

I. Жития князя Лазаря

II. Марк Печский. Житие патриарха Ефрема

III. Константин Костенецкий. Житие Стефана Лазаревича

IV. Житие Стефана Слепого

V. Житие матери Ангелины

VI. Житие архиепископа Максима

VII. Жития Стефана Щиляновича

Часть четвертая. Родословы

I. Родослов бана Твртко (и деспота Стефана)

II. Константинов родослов

III. Новаковичев родослов

IV. Хаци-Йорданов родослов

V. Родослов Сремских Бранковичей (Карловацкий)

VI. Родослов Якгиичей (Руварчев)

VII. Пеятовичев родослов

VIII. Паисиев краткий родослов

IX. Студеницкий (Чоровичев) родослов

Приложение. Родословие П. Охмучевича

Часть пятая. Летописи

I. Старшая сербская летопись

II. Летописчик из Дубровника

III. Хаци-Йорданова летопись

IV. Данилчев летописчик

V. Краткие летописчики XV в

VI. Младшая летопись первого вида (Своды 1453 и 1490 гг. с продолжениями)

VII. Младшая летопись второго вида (Свод 1460 г. с продолжениями)

VIII. Сеченицкая летопись

IX. Гораждинский летописчик и Загребская летопись

X. Младшая летопись третьего вида. Вукомановичев извод

XI. Младшая летопись третьего вида. Янков-Дечанский извод

XII. Белопольская летопись

XIII. Краткие летописчики XVI в

XIV. Бранковичева летопись

XV. Младшая летопись третьего вида. Верковичев извод

XVI. Младшая летопись третьего вида. Руварчев-Софийский извод

XVII. Младшая летопись третьего вида. Врхобрезницкий извод

XVIII. Младшая летопись третьего вида. Дерптский извод

XIX. Ковилъская летопись

XX. Савинская летопись

XXI. Младшая летопись третьего вида. Магарашевичев извод

XXII. Краткие летописчики XVII в

XXIII. Каталоги турецких султанов

XXIV. Каталог патриархов

Приложение 1. Македонская летопись начала XVI в

Приложение 2. Афанасий Даскал. Из летописи сербских царей

Комментарий

Словарь-указатель персоналий

Указатель географических и этнических названий

Summary

Библиография

Дополнения к тому I