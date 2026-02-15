Алексеев - Звезды не лгут?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта книга Вячеслава Алексеева представляет собой одно из самых обстоятельных и взвешенных критических исследований астрологии с позиций как естественных наук, так и христианского богословия. Автор задается целью разобраться: является ли астрология древним знанием, которое наука просто не в силах пока объяснить, или же это изощренная система манипуляции и духовного самообмана. Книга написана аналитическим языком, но остается доступной для читателя, желающего разобраться в природе оккультных течений.

В первой части работы автор проводит «научную ревизию» астрологических методов. Он разбирает такие понятия, как прецессия земной оси, из-за которой знаки зодиака давно не совпадают с реальными созвездиями, и приводит статистические данные крупнейших верификационных тестов (например, тест Шона Карсона или «эффект Марса» Гоклена), которые доказывают отсутствие корреляции между положением планет и судьбами людей. Во второй части Алексеев переходит к богословскому анализу, раскрывая христианское понимание свободы воли, которое в корне противоречит астрологическому детерминизму. Он подчеркивает, что вера в «диктат звезд» лишает человека ответственности перед Творцом и превращает его в заложника безличных космических сил.

Вячеслав Алексеев – Звезды не лгут? – Астрология: научный и богословский анализ

Новосибирск: Посох, 2010, - 320 с.

ISBN 978-5-93958-044-1

Вячеслав Алексеев – Звезды не лгут? – Содержание

  • Многоликая астрология

  • Исторический экскурс

  • Почему интерес к астрологии возродился в наше время?

  • Почему люди читают гороскопы?

  • Соответствуют ли гороскопы чертам характера?

  • Осуществляются ли астрологические прогнозы?

  • Как создаются астрологические портреты?

  • Могут ли звезды и планеты влиять на человека?

  • Нострадамус - предсказания сбываются?

  • Астрология: христианский взгляд

  • Вместо эпилога

