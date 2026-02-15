Эта книга Вячеслава Алексеева представляет собой одно из самых обстоятельных и взвешенных критических исследований астрологии с позиций как естественных наук, так и христианского богословия. Автор задается целью разобраться: является ли астрология древним знанием, которое наука просто не в силах пока объяснить, или же это изощренная система манипуляции и духовного самообмана. Книга написана аналитическим языком, но остается доступной для читателя, желающего разобраться в природе оккультных течений.

В первой части работы автор проводит «научную ревизию» астрологических методов. Он разбирает такие понятия, как прецессия земной оси, из-за которой знаки зодиака давно не совпадают с реальными созвездиями, и приводит статистические данные крупнейших верификационных тестов (например, тест Шона Карсона или «эффект Марса» Гоклена), которые доказывают отсутствие корреляции между положением планет и судьбами людей. Во второй части Алексеев переходит к богословскому анализу, раскрывая христианское понимание свободы воли, которое в корне противоречит астрологическому детерминизму. Он подчеркивает, что вера в «диктат звезд» лишает человека ответственности перед Творцом и превращает его в заложника безличных космических сил.

Вячеслав Алексеев – Звезды не лгут? – Астрология: научный и богословский анализ

Новосибирск: Посох, 2010, - 320 с.

ISBN 978-5-93958-044-1

