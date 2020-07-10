Эта не большая работа представляет собой экзегетическое исследование. Большим желанием при подготовке было сделать исследование доступным для широко читателя и вместе с тем отразить пересекающиеся с его темой трудности и вопросы, поднимающиеся в современной библеистике. По этому сноски и библиография даны здесь не только как не об ходи мая часть исследования, но и с целью сделать основную часть максимаксимально доступной широкому кругу читателей. Дополнительная информация, помещенная в сноски, поможет интересующимся тем или иным вопросом найти необходимую литературу.

Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других

Служение пастыря, епископа, старейшины.

(Опыт экзегетического исследования.)

Москва, 2016. 65 ст

Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других - Содержание

I. Епископство на языке новозаветных авторов

II. Епископство Бога

III. Епископство членов христианских общин

IV. Прообразы епископа в Ветхом Завете

V. Служение епископа в ранней церкви 1. Развитие ролей в общинах ранних христиан 2. Тексты о епископах церкви 3. Старейшина епископ 4. Старейшина епископ пастух



Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других - Введение

По своему исследовательскому замыслу работа публикуется без примеров практического применения, но на сделанных в ней экзегетических выводах, как в сфере личностных от ношений христиан, так и в сфере попечительного руководства «большими» и «малыми» христианскими группами (домашними церквями), может основываться широкая практика. Результаты исследования могут оказаться полезными при изучении истории Церкви, библейской филологии, теории и практики перевода Священного Писания.