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Алексей Падерин Если кто-то старается стать пастырем для других

Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience
Эта не большая работа представляет собой экзегетическое исследование. Большим желанием при подготовке было сделать исследование доступным для широко читателя и вместе с тем отразить пересекающиеся с его темой трудности и вопросы, поднимающиеся в современной библеистике. По этому сноски и библиография даны здесь не только как не об ходи мая часть исследования, но и с целью сделать основную часть максимаксимально доступной широкому кругу читателей. Дополнительная информация, помещенная в сноски, поможет интересующимся тем или иным вопросом найти необходимую литературу.

Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других

Служение пастыря, епископа, старейшины.
(Опыт экзегетического исследования.)
Москва, 2016. 65 ст

Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других - Содержание

  • I. Епископство на языке новозаветных авторов
  • II. Епископство Бога
  • III. Епископство членов христианских общин
  • IV. Прообразы епископа в Ветхом Завете
  • V. Служение епископа в ранней церкви
    • 1. Развитие ролей в общинах ранних христиан
    • 2. Тексты о епископах церкви
    • 3. Старейшина епископ
    • 4. Старейшина епископ пастух

Алексей Падерин - Если кто-то старается стать пастырем для других - Введение

По своему исследовательскому замыслу работа публикуется без примеров практического применения, но на сделанных в ней экзегетических выводах, как в сфере личностных от ношений христиан, так и в сфере попечительного руководства «большими» и «малыми» христианскими группами (домашними церквями), может основываться широкая практика. Результаты исследования могут оказаться полезными при изучении истории Церкви, библейской филологии, теории и практики перевода Священного Писания.
Views 193
Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2020
Author brat Vital
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