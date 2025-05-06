Принял ли я дар Духа Святого? Кому дается дар Духа? Какими способностями наделяет меня Дух Божий? Как разобраться в учениях раз личных конфессий о дарах Духа? Как я могу служить Богу тем даром, который получил? Каждый верующий периодически сталкивается с такими вопросами. Откровение Священного Писания о Духе Святом незримо велико. Эта книга, благодаря упорядоченности изложенного в ней материала, затрагивает эти и другие вопросы, и помогает верующим не только получить ответы, но и приобрести необходимые библейские убеждения. Эта брошюра создана на основе уроков, которые были проведены автором по теме: «Различные дары Духа даны каждому для блага все общего» (1-е Коринфянам 12:7). Эти уроки прошли в Западном регионе Московской Церкви Христа в 2011 году. Жирным шрифтом выделены основные отрывки, прочитанные на уроках. При необходимости подтверждения того или иного тезиса урока в скобках представлены дополнительные отрывки. Древнегреческие и древнееврейские слова приведены оригинальными шрифтами, при этом в скобках после каждого слова латинскими буквами дается его транскрипция. Так как книга была создана по материалам проведенных уроков, поэтому в ней отсутствуют ссылки на литературу и библиография. Сноски сделаны только в необходимых случаях, для желающих получить дополнительную информацию по тому или иному вопросу. Книга окажется полезной для всех, кто интересуется освещаемой темой.

Алексей Падерин - Различные дары Духа даны

каждому для блага всеобщего. (Уроки)

©2012 ООО «Арлони». Москва, 2012 год 94стр

ISBN 978-5-9903477-2-4

Алексей Падерин - Различные дары Духа даны - Содержание