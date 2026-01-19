Книга Владики Венедикта (Алексійчука) «Роздуми до літургійних читань Євангелія та Апостола» — це духовний путівник, який супроводжує вірянина протягом усього церковного року. Автор розглядає літургійний рік не просто як календар подій, а як «школу молитви» та «іконостас», що поступово відкриває велич Божого відкуплення. Основна ідея праці полягає у глибокому переплетенні особистої історії кожної людини з історією Воплоченого Слова — Христа, який входить у наше сьогодення, надаючи йому фундаментального сенсу.

Видання містить лаконічні, але змістовні коментарі до щоденних та недільних читань Святого Письма. Владика Венедикт допомагає читачеві знайти «промінь світла» у кожному євангельському та апостольському уривку, адаптуючи біблійну мудрість до викликів сучасного життя. Книга структурована відповідно до літургійного циклу: від Воскресіння Христового через П'ятдесятницю та неділі після неї до Великого посту та Страсного тижня, включаючи також роздуми на найбільші християнські свята.

Ця праця є цінним ресурсом як для мирян, що прагнуть глибшого розуміння літургійних текстів для особистої молитви, так і для духовенства як допоміжний матеріал при підготовці щоденних проповідей. «Роздуми» закликають до уподібнення Христу та усвідомлення своєї місії — успадкування вічного життя через щоденне перебування у Божій благодаті.

Венедикт Алексійчук, владика — Роздуми до літургійних читань

Коментарі до Євангелія та Апостола. — Львів: Свічадо, 2022. — 352 с. ISBN 978-966-938-526-0

Венедикт Алексійчук — Роздуми до літургійних читань — Зміст