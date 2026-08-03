Алфеев - Библия в изобразительном искусстве
Библия не только породила огромную традицию словесного толкования, но и на протяжении двух тысячелетий становилась источником художественных образов. Фрески, мозаики, иконы, витражи, станковая живопись и монументальные циклы не просто иллюстрировали священный текст: они предлагали его зрительное прочтение, выражали вероучение эпохи, участвовали в богослужебной жизни и формировали религиозное воображение многих поколений христиан.
Книга прослеживает этот процесс от росписей римских катакомб до искусства Марка Шагала. Автор сосредоточивается на ключевых периодах и наиболее репрезентативных памятниках, показывая, как менялись способы изображения Христа, Богоматери, ветхозаветных праведников и евангельских событий, как взаимодействовали канон и творческая свобода и каким образом художественный образ становился самостоятельным богословским высказыванием.
Алфеев Иларион – Библия в изобразительном искусстве
М.: Издательский дом «Познание», 2026. – 928 с.: ил.
ISBN 978-5-6053927-1-2
Алфеев Иларион – Библия в изобразительном искусстве – Содержание
Предисловие
Римские катакомбы
Мозаики Рима и Равенны
Новый Завет в византийской иконографии
Ветхий Завет в византийской иконографии
Витражи Средневековья
Древнерусская живопись
Джотто
Микеланджело
Эль Греко
Рембрандт и его Библия
Иванов и передвижники
Библейский мир Марка Шагала
No comments yet. Be the first!