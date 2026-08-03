Алфеев - Библия в изобразительном искусстве

Библия не только породила огромную традицию словесного толкования, но и на протяжении двух тысячелетий становилась источником художественных образов. Фрески, мозаики, иконы, витражи, станковая живопись и монументальные циклы не просто иллюстрировали священный текст: они предлагали его зрительное прочтение, выражали вероучение эпохи, участвовали в богослужебной жизни и формировали религиозное воображение многих поколений христиан.

Книга прослеживает этот процесс от росписей римских катакомб до искусства Марка Шагала. Автор сосредоточивается на ключевых периодах и наиболее репрезентативных памятниках, показывая, как менялись способы изображения Христа, Богоматери, ветхозаветных праведников и евангельских событий, как взаимодействовали канон и творческая свобода и каким образом художественный образ становился самостоятельным богословским высказыванием.

Алфеев Иларион – Библия в изобразительном искусстве

М.: Издательский дом «Познание», 2026. – 928 с.: ил.

ISBN 978-5-6053927-1-2

Алфеев Иларион – Библия в изобразительном искусстве – Содержание

Предисловие