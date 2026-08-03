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Алфеев - Библия в изобразительном искусстве

Алфеев - Библия в изобразительном искусстве
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, History, Cultural Studies Art

Библия не только породила огромную традицию словесного толкования, но и на протяжении двух тысячелетий становилась источником художественных образов. Фрески, мозаики, иконы, витражи, станковая живопись и монументальные циклы не просто иллюстрировали священный текст: они предлагали его зрительное прочтение, выражали вероучение эпохи, участвовали в богослужебной жизни и формировали религиозное воображение многих поколений христиан.

Книга прослеживает этот процесс от росписей римских катакомб до искусства Марка Шагала. Автор сосредоточивается на ключевых периодах и наиболее репрезентативных памятниках, показывая, как менялись способы изображения Христа, Богоматери, ветхозаветных праведников и евангельских событий, как взаимодействовали канон и творческая свобода и каким образом художественный образ становился самостоятельным богословским высказыванием.

Алфеев Иларион – Библия в изобразительном искусстве

М.: Издательский дом «Познание», 2026. – 928 с.: ил.
ISBN 978-5-6053927-1-2

Алфеев Иларион – Библия в изобразительном искусстве – Содержание

Предисловие

  1. Римские катакомбы

  2. Мозаики Рима и Равенны

  3. Новый Завет в византийской иконографии

  4. Ветхий Завет в византийской иконографии

  5. Витражи Средневековья

  6. Древнерусская живопись

  7. Джотто

  8. Микеланджело

  9. Эль Греко

  10. Рембрандт и его Библия

  11. Иванов и передвижники

  12. Библейский мир Марка Шагала

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 03.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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