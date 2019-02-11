Серия «Читайте Евангелие»

Иисус принадлежал к народу, произошедшему от библейского патриарха Авраама. Согласно Библии, Авраам первоначально жил в Уре Халдейском, расположенном в южной Вавилонии недалеко от побережья Персидского залива. Получив повеление от Господа (Быт. 12:3; Деян. 7:2), он отправился оттуда в землю Ханаанскую, придя сначала в Харран, а затем в Сихем, где Бог пообещал отдать ему эту землю (Быт. 12:7).

С этого момента начинается колонизация Ханаанской земли Авраамом и его потомством, получившим наименование народа Израильского, по имени внука Авраама — Иакова, которому Бог дал новое имя Израиль (Быт. 32:28). Для Израильского народа это была святая земля, принадлежавшая Самому Богу: она воспринималась как Его наследие и удел (1 Цар. 26:19; 2 Цар. 14:16; Иер. 16:18, 50:11). Библия приводит слова Бога, обращенные к народу Израильскому: «...ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25:23).

Вся ветхозаветная история, начиная с Авраама, представляет собой историю борьбы евреев за право обладания землей обетованной, которая к моменту прихода туда Авраама была густо заселена. Многочисленное потомство Авраама начинает теснить местные племена, ведя с ними войны. Двенадцать сыновей Иакова делят между собой и своим потомством землю Ханаанскую, однако вследствие продолжительного голода им приходится переселиться в Египет. Этим заканчивается Книга Бытия. Возвращению народа Израильского из Египта посвящена Книга Исход, главным героем которой является Моисей, выведший Израильский народ из египетского плена.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Две истории о Рождестве Христовом

М.: Издательский дом «Познание», 2019. 120 с: цв. ил.

ISBN 978-5-906960-56-6

Митрополит Иларион (Алфеев) - Две истории о Рождестве Христовом - Оглавление

Предисловие

1. Народ и страна

2. Язык

3. Годы жизни

4. Проблема двух родословных

5. События, предшествовавшие рождению Иисуса

6. Рождение от Девы

7. Обстоятельства рождения

8. Место рождения

9. «Родители», «братья и сестры»

10. Детство и отрочество. Воспитание и образование

11. Два предания — два свидетеля?

Заключение

Митрополит Иларион (Алфеев) - Две истории о Рождестве Христовом - Предисловие

Ни об одном человеке не было столько сказано и написано, сколько сказано и говорится об Иисусе Христе. В течение нескольких десятилетий после смерти и воскресения Иисуса информация о Нем распространялась преимущественно устным путем, и лишь на каком-то этапе своего развития Церковь начала письменно фиксировать устные предания. Евангелия не представляют собой исторический нарратив (повествование) в чистом виде. В Евангелиях нарратив соседствует с интерпретацией. Так, например, рассказ Евангелиста Матфея о рождении Иисуса от Девы Марии в Вифлееме представляет собой нарратив, тогда как цитаты из Ветхого Завета, приводимые Евангелистом в подтверждение того, что рождение Иисуса было предсказано пророками, является интерпретацией этого нарратива.

Евангелие от Матфея начинается с того, чем заканчивается Ветхий Завет. Последняя книга раздела «Невиим» (Пророки) — Книга Малахии — завершается пророчеством, которое в христианской традиции толкуется как относящееся к Иоанну Крестителю. С рождения Иисуса и проповеди Иоанна Крестителя начинает свое повествование Матфей. Может быть, именно это, а также общая направленность Евангелия от Матфея, адресатом которого служили прежде всего христиане из иудеев, стала причиной того, что это Евангелие было поставлено в каноне Нового Завета на первое место, как бы соединяя Ветхий Завет с Новым.

Главным отличием Евангелия от Луки от трех других благовестий является присутствие в нем оригинального материала, который мы не находим у других Евангелистов. Это, прежде всего, предыстория рождения Иисуса, включающая в себя рассказ о рождении Иоанна Крестителя от Захарии и Елисаветы, рассказ о Благовещении Богородице, посещении Ее Елисаветой, рассказ о детских годах Иисуса. Этот материал выделяется среди прочих текстов Евангелия от Луки большей зависимостью от греческого перевода Библии (Септуагинты), что заставляет ученых высказывать предположение относительно отдельного греческого источника, которым пользовался Лука при подготовке данного материала.

Евангелие от Луки пронизано атмосферой хвалы, благодарения и прославления Бога. Начинается оно рассказами о Благовещении Девы Марии и рождении Иоанна Предтечи. Из описания явствует, что и Захария, и Елисавета, и Мария живут в атмосфере хвалы Богу и молитвенного благодарения. Так, благодарность Марии выражена в песни: «Величит душа моя Господа...» (Лк. 1:46-55). В той же главе (Лк. 1:68-79) содержится благодарственная хвалебная песнь Захарии. Говоря о рождении Иисуса Христа, Лука приводит хвалебную песнь ангелов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2-.1Д), а затем повествует о том, как пастухи, узнав о рождении Иисуса, возвратились, «славя и хваля Бога» (Лк. 2:20). Рассказывая о сретении Младенца Иисуса в храме, Лука приводит благодарственную песнь Симеона: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко» (Лк. 2:29). В основу настоящей книги легла третья глава из нашей шеститомной монографии «Иисус Христос жизнь и учение. Книга I. Начало Евангелия», к которой мы отсылаем читателя для получения более подробной библиографической информации по разбираемым здесь вопросам.