Настоящая книга представляет собой путеводитель по Евангелию от Иоанна, в котором текст этого Евангелия рассматривается в исторической и богословской перспективе.

Евангелие от Иоанна существенно отличается от трех синоптических — от Матфея, Марка и Луки. Только в событиях последних дней земной жизни Иисуса (вечеря в Вифании, вход в Иерусалим, Тайная вечеря, моление в Гефсиманском саду, взятие Иисуса под стражу, суд синедриона, отречение Петра, суд Пилата, распятие и погребение) Иоанн сходится с синоптиками, хотя и в этих повествованиях добавляет подробности, отсутствующие у синоптиков (в частности, беседа Ииуса с учениками на Тайной вечере, суд у первосвященника Анны). Что же касается предшествующего повествования, то сюжетные линии синопгических Евангелий, постоянно пересекающиеся между собой, редко пересекаются с теми, которые проводит Иоанн.

Это побуждает рассматривать Евангелие от Иоанна как самостоятельный источник сведений о жизни и учении Иисуса Христа, существенно дополняющий три других Евангелия. В то же время его невозможно рассматривать изолированно от синоптических Евангелий. В настоящей книге постоянное внимание будет уделяться параллелям между рассказами Иоанна и повествованиями прочих евангелистов.

М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 640 с.

ISBN 978-5-906960-31-3

Митрополит Иларион - Алфеев - Евангелие от Иоанна - Исторический и богословский комментарий - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Автор четвертого Евангелия

2. Основные особенности Евангелия от Иоанна

3. Место Евангелия от Иоанна в корпусе Иоанновых писаний

ГЛАВА 1

1. Пролог

2. Иоанн Креститель свидетельствует о себе самом

3. Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе

4. Два ученика Крестителя следуют за Иисусом

5. Первая встреча Иисуса с Петром

6. Филипп и Нафанаил

ГЛАВА 2

1. Брак в Кане Галилейской

2. Изгнание торгующих из храма

3. Многие веруют в Иисуса, но Он не вверяет Себя им.

ГЛАВА 3

1. Беседа с Никодимом

2. «Никто не восходил на небо...»

3. Иисус крестит в земле Иудейской

4. Ученики Иоанна спрашивают об Иисусе

ГЛАВА 4

1. Иисус оставляет Иудею

2. Беседа с самарянкой

3. Беседа Иисуса с учениками у колодца

4. Самаряне веруют в Иисуса

5. Исцеление сына царедворца

ГЛАВА 5

1. Исцеление расслабленного

2. Исцеленный перед иудеями

3. «Отец любит Сына»,

4. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну»

5. «Я ничего не могу творить Сам от Себя»

ГЛАВА 6

1. Насыщение пяти тысяч

2. Хождение по водам

3. Беседа о небесном хлебе

4. «Я есмь хлеб жизни»

5. Многие ученики отходят от Иисуса

6. Исповедание Петра

ГЛАВА 7

1. Иисус на празднике Кущей

2. «Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня»

3. «Я пришел не Сам от Себя, но истинен

Пославший Меня»

4. «Еще недолго быть Мне с вами»

5. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей»

ГЛАВА 8

1. Женщина, взятая в прелюбодеянии

2. «Я знаю, откуда пришел»

3. «От начала Сущий»

4. «Прежде нежели был Авраам, Я есмь»

ГЛАВА 9

1. Исцеление слепорожденного

2. Исцеленный и иудеи

3. «На суд пришел Я в мир сей»

ГЛАВА 10

1. Пастырь добрый

2. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою...»

3. Иисус на празднике обновления

4. Иисус уходит за Иордан

ГЛАВА 11

1. Иисус узнает о смерти Лазаря

2. Иисус идет ко гробу Лазаря

3. Иисус воскрешает умершего

4. Иудеи принимают решение убить Иисуса

ГЛАВА 12

1. Вечеря в Вифании

2. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим

3. Еллины хотят видеть Иисуса

4. «Когда Я вознесен буду от земли...»

5. «Еще на малое время свет есть с вами»

6. «Я свет пришел в мир»

ГЛАВА 13

1. Омовение ног

2. Предательство Иуды

3. Начало прощальной беседы Иисуса с учениками . .

4. Предсказание об отречении Петра

ГЛАВА 14

1. Единство Отца и Сына

2. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю»

3. Первое обетование Утешителя

4. Обетование возвращения к ученикам

5. Второе обетование Утешителя

6. Иисус оставляет мир ученикам

ГЛАВА 15

1. Виноградная лоза

2. Призыв пребывать в любви

3. Предсказание о гонениях

4. Третье обетование Утешителя

ГЛАВА 16

1. Еще одно предсказание о гонениях

2. Четвертое обетование Утешителя

3. От скорби к радости

4. Молитва во имя Иисуса

5. Завершение беседы Иисуса с учениками

ГЛАВА 17

1. Молитва о славе

2. Молитва об учениках

3. Молитва о верующих

4. Эпилог молитвы

ГЛАВА 18

1. Арест Иисуса

2. Первое отречение Петра

3. Допрос у Анны

4. Второе и третье отречения Петра

5. Суд Пилата.

ГЛАВА 19

1. Продолжение допроса и приговор

2. Распятие

3. Матерь Иисуса у креста

4. Смерть Иисуса

5. Воины у креста Иисуса

6. Погребение

ГЛАВА 20

1. Мария Магдалина, Пётр и Иоанн у гроба

2. Явление воскресшего Иисуса Марии Магдалине

3. Первое явление Иисуса ученикам

4. Второе явление Иисуса ученикам

5. «Первое окончание» Евангелия от Иоанна

ГЛАВА 21

1. Третье явление Иисуса ученикам

2. Аналог Иисуса с Петром

3. «Второе заключение» Евангелия от Иоанна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Главным отличием Евангелия от Иоанна от синоптических Евангелий, на наш взгляд, является то, что его автор не только повествует о событиях земной жизни Иисуса Христа и пересказывает Его поучения, но и предлагает свое богословское осмысление описываемых событий. Возможно, именно такой подход является одной из причин, по которым Иоанн останавливает свое внимание на деталях, ускользнувших от взора других евангелистов, в то же время оставляя без внимания многие события и слова Иисуса, известные по их повествованиям. Евангелие от Иоанна представляет собой по сути богословский трактат, в котором события из жизни Иисуса даны выборочно, но каждое событие помещается в контекст той или иной богословской концепции и наглядно иллюстрирует эту концепцию.

Так, например, мысль о том, что учение Иисуса есть «вода живая», иллюстрируется при помощи рассказа о встрече Иисуса с самарянкой (Ин. 4), отсутствующего у других евангелистов: в нем даны образы воды, колодца, усталого Путника, Которому нечем зачерпнуть воды и Который просит у сама-рянки пить. Мысль о том, что Иисус есть «свет мирр, иллюстрируется при помощи рассказа об исцелении слепого при Силоамской купели (Ин. 9). Тот, кто живет без Бога, слеп, а кто верует в Бога, становится зрячим, ибо вера в Иисуса как Сына Божия дает человеку прозрение — таков основной смысл данного рассказа. Повествование о насыщении пяти тысяч пятью хлебами (Ин. 6) приводится для того, чтобы подвести к словам Иисуса «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35). Если других евангелистов привлекает само чудо насыщения народа пятью хлебами, то Иоанн обращает внимание на богословскую значимость этого события: чудо трактуется им как прообраз Евхаристии. Наконец, рассказ о воскрешении Лазаря (Ин. 11), отсутствующий у других евангелистов, является прелюдией к рассказу о воскресении Христовом и иллюстрацией слов Иисуса: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11:25).

Книга, которую держит в руках читатель, не является самостоятельным исследованием: это переработка материала из нашего шеститомного исследования под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Из первого тома этого исследования выбраны общие сведения о четвертом Евангелии и комментарий к некоторым эпизодам из его начальных глав. Из третьего тома заимствованы главы, посвященные чудесам Иисуса, о которых повествуется в Евангелии от Иоанна. Пятый том исследования, посвященный оригинальному материалу этого Евангелия, почти целиком включен в настоящую книгу. Наконец, из шестого тома выбраны повествования Иоанна о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, о Его воскресении и явлении ученикам.