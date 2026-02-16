Алфеев - Иларион - Евангелие от Иоанна - Исторический и богословский комментарий

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Настоящая книга представляет собой путеводитель по Евангелию от Иоанна, в котором текст этого Евангелия рассматривается в исторической и богословской перспективе.

Евангелие от Иоанна существенно отличается от трех синоптических — от Матфея, Марка и Луки. Только в событиях последних дней земной жизни Иисуса (вечеря в Вифании, вход в Иерусалим, Тайная вечеря, моление в Гефсиманском саду, взятие Иисуса под стражу, суд синедриона, отречение Петра, суд Пилата, распятие и погребение) Иоанн сходится с синоптиками, хотя и в этих повествованиях добавляет подробности, отсутствующие у синоптиков (в частности, беседа Ииуса с учениками на Тайной вечере, суд у первосвященника Анны). Что же касается предшествующего повествования, то сюжетные линии синопгических Евангелий, постоянно пересекающиеся между собой, редко пересекаются с теми, которые проводит Иоанн.

Это побуждает рассматривать Евангелие от Иоанна как самостоятельный источник сведений о жизни и учении Иисуса Христа, существенно дополняющий три других Евангелия. В то же время его невозможно рассматривать изолированно от синоптических Евангелий. В настоящей книге постоянное внимание будет уделяться параллелям между рассказами Иоанна и повествованиями прочих евангелистов.

М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 640 с.

ISBN 978-5-906960-31-3

Митрополит Иларион - Алфеев - Евангелие от Иоанна - Исторический и богословский комментарий - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

  • 1. Автор четвертого Евангелия

  • 2. Основные особенности Евангелия от Иоанна

  • 3. Место Евангелия от Иоанна в корпусе Иоанновых писаний

ГЛАВА 1

  • 1. Пролог

  • 2. Иоанн Креститель свидетельствует о себе самом

  • 3. Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе

  • 4. Два ученика Крестителя следуют за Иисусом

  • 5. Первая встреча Иисуса с Петром

  • 6. Филипп и Нафанаил

ГЛАВА 2

  • 1. Брак в Кане Галилейской

  • 2. Изгнание торгующих из храма

  • 3. Многие веруют в Иисуса, но Он не вверяет Себя им.

ГЛАВА 3

  • 1. Беседа с Никодимом

  • 2. «Никто не восходил на небо...»

  • 3. Иисус крестит в земле Иудейской

  • 4. Ученики Иоанна спрашивают об Иисусе

ГЛАВА 4

  • 1. Иисус оставляет Иудею

  • 2. Беседа с самарянкой

  • 3. Беседа Иисуса с учениками у колодца

  • 4. Самаряне веруют в Иисуса

  • 5. Исцеление сына царедворца

ГЛАВА 5

  • 1. Исцеление расслабленного

  • 2. Исцеленный перед иудеями

  • 3. «Отец любит Сына»,

  • 4. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну»

  • 5. «Я ничего не могу творить Сам от Себя»

ГЛАВА 6

  • 1. Насыщение пяти тысяч

  • 2. Хождение по водам

  • 3. Беседа о небесном хлебе

  • 4. «Я есмь хлеб жизни»

  • 5. Многие ученики отходят от Иисуса

  • 6. Исповедание Петра

ГЛАВА 7

  • 1. Иисус на празднике Кущей

  • 2. «Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня»

  • 3. «Я пришел не Сам от Себя, но истинен

  • Пославший Меня»

  • 4. «Еще недолго быть Мне с вами»

  • 5. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей»

ГЛАВА 8

  • 1. Женщина, взятая в прелюбодеянии

  • 2. «Я знаю, откуда пришел»

  • 3. «От начала Сущий»

  • 4. «Прежде нежели был Авраам, Я есмь»

ГЛАВА 9

  • 1. Исцеление слепорожденного

  • 2. Исцеленный и иудеи

  • 3. «На суд пришел Я в мир сей»

ГЛАВА 10

  • 1. Пастырь добрый

  • 2. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою...»

  • 3. Иисус на празднике обновления

  • 4. Иисус уходит за Иордан

ГЛАВА 11

  • 1. Иисус узнает о смерти Лазаря

  • 2. Иисус идет ко гробу Лазаря

  • 3. Иисус воскрешает умершего

  • 4. Иудеи принимают решение убить Иисуса

ГЛАВА 12

  • 1. Вечеря в Вифании

  • 2. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим

  • 3. Еллины хотят видеть Иисуса

  • 4. «Когда Я вознесен буду от земли...»

  • 5. «Еще на малое время свет есть с вами»

  • 6. «Я свет пришел в мир»

ГЛАВА 13

  • 1. Омовение ног

  • 2. Предательство Иуды

  • 3. Начало прощальной беседы Иисуса с учениками . .

  • 4. Предсказание об отречении Петра

ГЛАВА 14

  • 1. Единство Отца и Сына

  • 2. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю»

  • 3. Первое обетование Утешителя

  • 4. Обетование возвращения к ученикам

  • 5. Второе обетование Утешителя

  • 6. Иисус оставляет мир ученикам

ГЛАВА 15

  • 1. Виноградная лоза

  • 2. Призыв пребывать в любви

  • 3. Предсказание о гонениях

  • 4. Третье обетование Утешителя

ГЛАВА 16

  • 1. Еще одно предсказание о гонениях

  • 2. Четвертое обетование Утешителя

  • 3. От скорби к радости

  • 4. Молитва во имя Иисуса

  • 5. Завершение беседы Иисуса с учениками

ГЛАВА 17

  • 1. Молитва о славе

  • 2. Молитва об учениках

  • 3. Молитва о верующих

  • 4. Эпилог молитвы

ГЛАВА 18

  • 1. Арест Иисуса

  • 2. Первое отречение Петра

  • 3. Допрос у Анны

  • 4. Второе и третье отречения Петра

  • 5. Суд Пилата.

ГЛАВА 19

  • 1. Продолжение допроса и приговор

  • 2. Распятие

  • 3. Матерь Иисуса у креста

  • 4. Смерть Иисуса

  • 5. Воины у креста Иисуса

  • 6. Погребение

ГЛАВА 20

  • 1. Мария Магдалина, Пётр и Иоанн у гроба

  • 2. Явление воскресшего Иисуса Марии Магдалине

  • 3. Первое явление Иисуса ученикам

  • 4. Второе явление Иисуса ученикам

  • 5. «Первое окончание» Евангелия от Иоанна

ГЛАВА 21

  • 1. Третье явление Иисуса ученикам

  • 2. Аналог Иисуса с Петром

  • 3. «Второе заключение» Евангелия от Иоанна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Митрополит Иларион - Алфеев - Евангелие от Иоанна - Исторический и богословский комментарий - Предисловие

Главным отличием Евангелия от Иоанна от синоптических Евангелий, на наш взгляд, является то, что его автор не только повествует о событиях земной жизни Иисуса Христа и пересказывает Его поучения, но и предлагает свое богословское осмысление описываемых событий. Возможно, именно такой подход является одной из причин, по которым Иоанн останавливает свое внимание на деталях, ускользнувших от взора других евангелистов, в то же время оставляя без внимания многие события и слова Иисуса, известные по их повествованиям. Евангелие от Иоанна представляет собой по сути богословский трактат, в котором события из жизни Иисуса даны выборочно, но каждое событие помещается в контекст той или иной богословской концепции и наглядно иллюстрирует эту концепцию.

Так, например, мысль о том, что учение Иисуса есть «вода живая», иллюстрируется при помощи рассказа о встрече Иисуса с самарянкой (Ин. 4), отсутствующего у других евангелистов: в нем даны образы воды, колодца, усталого Путника, Которому нечем зачерпнуть воды и Который просит у сама-рянки пить. Мысль о том, что Иисус есть «свет мирр, иллюстрируется при помощи рассказа об исцелении слепого при Силоамской купели (Ин. 9). Тот, кто живет без Бога, слеп, а кто верует в Бога, становится зрячим, ибо вера в Иисуса как Сына Божия дает человеку прозрение — таков основной смысл данного рассказа. Повествование о насыщении пяти тысяч пятью хлебами (Ин. 6) приводится для того, чтобы подвести к словам Иисуса «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35). Если других евангелистов привлекает само чудо насыщения народа пятью хлебами, то Иоанн обращает внимание на богословскую значимость этого события: чудо трактуется им как прообраз Евхаристии. Наконец, рассказ о воскрешении Лазаря (Ин. 11), отсутствующий у других евангелистов, является прелюдией к рассказу о воскресении Христовом и иллюстрацией слов Иисуса: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11:25).

Книга, которую держит в руках читатель, не является самостоятельным исследованием: это переработка материала из нашего шеститомного исследования под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Из первого тома этого исследования выбраны общие сведения о четвертом Евангелии и комментарий к некоторым эпизодам из его начальных глав. Из третьего тома заимствованы главы, посвященные чудесам Иисуса, о которых повествуется в Евангелии от Иоанна. Пятый том исследования, посвященный оригинальному материалу этого Евангелия, почти целиком включен в настоящую книгу. Наконец, из шестого тома выбраны повествования Иоанна о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, о Его воскресении и явлении ученикам.

Added 16.02.2026
Comments (1 comment)

B
brat Andron 7 years ago

спасибо за книгу, очень хорошая

