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Алфеев Павел - Иуда-предатель

Протоиерей Алфеев Павел - Иуда-предатель
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology
Имя Иуды, лобзанием предавшего своего Учителя, стало страшным именем на языке человеческом. Своим вероломным предательством он заклеймил позором человечество. Имя Иуда стало нарицательным и всегда выражает оскорбление для того, кого назовут Иудой. Нравственный облик Иуды служит предметом серьезных рассуждений, научных исследований, поэтического творчества и легкомысленных фельетонных очерков. Суждения об Иуде разнообразятся до прямой противоположности. Одни проклинают, другие смягчают, некоторые защищают, есть и сочувствующие ему в несчастье, но большинство с презрением и ненавистью отвращает от него свое лицо. Такая разнообразная оценка нравственного облика Иуды более всего проявляется в приложении этого названия к разным порочным наклонностям людей.
Именем Иуды на современном языке награждают многих и большей частью неправильно, незаслуженно, вследствие непонимания самого поступка Иуды. Льстивый изменник — Иуда; предавший за грош друга — Иуда; отказавший в милостыне — Иуда; жадный сребролюбец — Иуда; скупой собиратель имущества — Иуда; мелкий воришка, обкрадывающий друга, — Иуда; всякий корыстный льстец, обманывающий друга, — Иуда и т. д. Но все эти названия не выражают того, что в действительности представляет собой Иуда. Слишком мелка и ничтожна эта оценка в сравнении с величием гнусного и страшного его дела.

Протоиерей Алфеев Павел - Иуда-предатель

М.: Лепта, 2005. 236 с.
Серия "Испытание мудростью" Вып. 18
ISBN 5-98194-069-7

Протоиерей Алфеев Павел - Иуда-предатель - Содержание

От автора
  • Страшный грех Иуды
  • В чем состоит сущность греха Иуды?
  • Грех Иуды в его фактическом проявлении
  • Любил или ненавидел Иуда Христа?
  • О чем говорит конец Иуды?
  • Доказательства из Евангелий того, что Иуда, предавая Господа, не думал, что Его убьют
  • Насколько тяжек грех Иуды, если он, предавая Господа, не имел в виду убить Его?
  • Как мог Христос избрать Иуду в число двенадцати Своих учеников?
  • Отвечает ли Иуда за свой грех, если он действовал во исполнение ветхозаветных пророчеств?
  • Был ли Иуда приобщен на Тайной вечери Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа?
  • Подготовление учеников к причащению Тела и Крови Иисуса Христа на вечери
  • Предательство Иуды
  • Погибель Иуды
Список использованной литературы

Протоиерей Алфеев Павел - Иуда-предатель - От автора

Дело Иуды — мировое и вечное дело. Оно находится в органической связи с вечным спасением людей смертью Христа. Иуда, совершив страшное дело, удавился. Но «потомки» его живут и действуют на земле до сих пор и будут выполнять дело Иуды до кончины мира. Всякий христианин, стремящийся подменить Небесное Царство Христа земным в своих интересах, есть Иуда. Кто в служении Христу выражает и осуществляет служение плоти, кто на место любви Христовой ставит свой личный эгоизм, кто Самого Христа превращает в средство удовлетворения своего себялюбия, кто продает Христа ради земных благ, тот Иуда.
Характер Иуды, скрытые мотивы его действий и все дело его в своей совокупности чрезвычайно сложны и разнообразны, так что трудно в них разобраться ученым исследователям данного вопроса. И этой трудности и запутанности взгляда на Иуду мы обязаны немецкой бездушной и сухой учености безжизненного рационализма. Мы поставили своей задачей раскрыть дело и личность Иуды в духе Евангелия, с точки зрения вечного спасения людей, т.е. мы старались показать, какую роль играл Иуда в этом акте вечного спасения и в чем состоит самая суть его дела. А вместе с тем решили вопросы и об ответственности за свой грех Иуды, действовавшего во исполнение пророчеств о нем, об избрании его в число двенадцати с такими задатками, которые довели его до предательства, и др. Подобные вопросы вызывают немало недоразумений и споров в современном обществе.
Рязань Протоиерей 16 ноября 1914 г. П.И. Алфеев
Views 336
Rating 5.0 / 5
Added 12.12.2019
Author brat Alexandr
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

спасибо

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