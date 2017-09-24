Вера — это образ жизни, основанный на богообщении. Вера предполагает личную встречу человека с Богом. Путь к вере — таинственный и во многом необъяснимый процесс. Однако в христианской традиции существует представление о том, что религиозное чувство присуще душе всякого человека. Латинский писатель Тертуллиан (II—III века) называл душу «христианкой по природе».

Другой западный автор, блаженный Августин (IV век), пишет: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Можно говорить о том, что всякий человек имеет внутреннюю предрасположенность к вере, врожденное стремление к своему Создателю. Тем не менее, не в каждом человеке это присущее ему по природе религиозное чувство проявляется.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере

Москва : Эксмо; Издательство Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия,

Синодальный Отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, 2017. 256 с.

(Религия. Книги митрополита Илариона)

ISBN 978-5-699-96444-4

Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере- Содержание

Предисловие

I. Вероучение 1. Вера 2. Единый Бог — Отец и Творец 3. Иисус Христос 3.1. Сын Человеческий 3.2. Сын Божий 4. Святой Дух 5. Троица 6. Церковь 7. Крещение 7.1. Крещение — Таинство Церкви 7.2. Порядок совершения Таинств Крещения и Миропомазания 8. Воскресение мертвых

II. Христианская нравственность 1. Десять заповедей Ветхого Завета 2. Заповеди Блаженства 3. Ветхозаветные заповеди и христианская нравственность 4. Любовь к Богу и любовь к ближнему 5. Грех и покаяние 6. Семейная этика 7. Воспитание детей 8. Женщина в Церкви 9. Христианская жизнь — путь духовного подвига

III. Церковь и богослужение 1. Богородица и святые 2. Молитва 3. Церковная жизнь 4. Православный храм 5. Иконы и крест 6. Церковные праздники 7. Седмичный и дневной круги богослужения 8. Евхаристия 8.1. Евхаристия — основа бытия Церкви 8.2. Порядок совершения Божественной Литургии 9. Другие Таинства и обряды 9.1. Исповедь 9.2. Брак 9.3. Елеосвящение 9.4. Священство 9.5. Церковные обряды



Послесловие

Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере - Предисловие

Вы решили креститься?

Вы решили крестить ребенка?

Вы были крещены в младенчестве, но не были воспитаны в вере?

Вы заходите в храм поставить свечку, но не понимаете смысл богослужения?

Вы принадлежите к Православной Церкви, но не знаете ее учение?

Вы пытались читать Библию, но не поняли ее смысл?

Вы бываете в храме, но никогда не исповедовались?

Вы ходите в храм, исповедуетесь и причащаетесь, но многого не понимаете и хотите углубить свои знания?

Во всех перечисленных случаях эта книга — для Вас.

Слово «катехизис» — греческого происхождения. Буквально оно означает «оглашение» или «научение». Катехизисом принято называть книгу, в которой в краткой и доступной форме излагаются основные истины христианской веры. Катехизис — это путеводитель по вере. Он не призван что-либо доказать: его задача — изложить и разъяснить. Автор наиболее известного «Православного катехизиса» — святитель Филарет, выдающийся церковный деятель и богослов, митрополит Московский с 1821 по 1867 год. Его катехизис и поныне сохраняет значение в качестве авторитетного и одобренного высшей церковной властью изъяснения основ православного вероучения. Однако с тех пор, как он был издан, прошло почти двести лет.

За это время радикально изменилось мышление людей; некоторые темы утратили актуальность; в то же время возникло множество новых вопросов, на которые люди ищут простые и понятные ответы; наконец, появились новые церковные нормативные тексты, которых не было в XIX веке, и сегодня их нельзя игнорировать. Поэтому вполне естественно, что появляются и новые катехизисы — пространные и краткие, коллективные и авторские. Катехизис, который Вы держите в руках, — это попытка осмыслить православную веру и кратко изложить ее основы для нашего современника. Он состоит из трех разделов. Первый посвящен основным вероучительным истинам Православной Церкви: речь в нем идет о вере, о Боге, об Иисусе Христе, о Святом Духе, о Церкви, о крещении и о воскресении мертвых.

Второй раздел посвящен нравственным темам. В нем говорится о десяти заповедях Ветхого Завета, о заповедях Блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа, о любви к Богу и любви к ближнему, о грехе и покаянии, о различных вопросах семейной этики, о воспитании детей, о месте женщины в Церкви. В третьем разделе мы поговорим о молитве и богослужении, о храме и иконах, о церковном календаре и церковных праздниках, о Божественной Литургии и других церковных службах, о Таинствах и обрядах. Итак, в путь. Этот путь мы пройдем вместе — Вы и я, автор этой книги, священнослужитель Русской Православной Церкви. И да будет Сам Господь Иисус Христос нашим проводником на этом пути.