Кавказские пустынники, продолжавшие, несмотря на десятилетия гонений со стороны советской власти, обитать в абхазских горах в начале восьмидесятых годов (по некоторым сведениям, в этих местах и сейчас еще живут небольшие группы отшельников), были духовными наследниками некогда весьма многочисленного сонма иноков, подвизавшихся в тех местах в начале XX столетия. К числу последних принадлежал и схимонах Иларион, в 1907 году опубликовавший книгу «На горах Кавказа». Книга эта положила начало движению имяславцев, вызвавшему жаркие схватки на Афоне и широкую общественную дискуссию в России. Результатом афонских споров стало изгнание в 1913 году около тысячи (по другим подсчетам, около полутора тысяч) русских монахов со Святой Горы, что было первым мощным ударом по афонскому русскому монашеству, — ударом, нанесенным руками иерархов Святейшего Синода Российской Церкви. Вторым ударом стала революция и последовавшие за ней гонения на Церковь в России, из-за которых на Афоне практически прекратился поток «желающих жития постнического», и афонское русское монашество начало постепенно умирать. Хотя афонское движение было осуждено и разгромлено, интерес к проблематике, обсуждавшейся в ходе имяславских споров, не угасал в среде русских философов и богословов на протяжении всего XX столетия. Осмысление проблематики имени, слова, языка стало одним из магистральных направлений развития русской философской мысли. Богословское осмысление значения имени Божия также продолжалось десятилетия спустя после имяславских споров и с новой силой возобновилось в конце XX столетия.

Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Священная тайна Церкви - Введение в историю и проблематику имяславских споров Изд. 3-е, испр. СПб.: «Издательство Олега Абышко» М: Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, 2013. — 912 с.: ил. Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» ISBN 978-5-903525-05-8 Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Священная тайна Церкви - Введение в историю и проблематику имяславских споров - Содержание Предисловие Часть I. ПРЕДЫСТОРИЯ ИМЯСЛАВСКИХ СПОРОВ. ИМЯ БОЖИЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ И ЦЕРКОВНОМ ПРЕДАНИИ Глава I. ИМЯ БОЖИЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ Ветхий Завет

Библейское понимание имени. Имена Божий

Священное имя Яхве в Пятикнижии

Ветхозаветный культ имени Божия

Новый Завет

Богословие имени в Евангелиях

Имя Иисуса в Деяниях и посланиях апостолов

Богословие имени в Апокалипсисе Глава II. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ПАТРИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ОБ ИМЕНАХ БОЖИИХ Мужи апостольские. Священномученик Иустин Философ

Ориген и Евсевий Кесарийский

Великие Каппадокийцы. Святитель Григорий Нисский

Святитель Иоанн Златоуст

Сирийская традиция

Преподобный Ефрем Сирин

Преподобный Исаак Сирин

Корпус Ареопагитикум

Иконопочитатели. Преподобный Феодор Студит

Исихастские споры. Святитель Григорий Палама Глава III. ИМЯ БОЖИЕ В МОЛИТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Православное богослужение

Иисусова молитва

Классические монашеские тексты

Византийский исихазм Глава IV. ПОЧИТАНИЕ ИМЕНИ БОЖИЯ И МОЛИТВА ИИСУСОВА В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ Преподобный Нил Сорский

Святитель Димитрий Ростовский

Святитель Тихон Задонский

Преподобный Паисий Величковский

Святитель Филарет Московский

Святитель Игнатий Брянчанинов

Святитель Феофан Затворник

«Откровенные рассказы странника»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Часть II. ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА ИМЯСЛАВСКИХ СПОРОВ. ВОПРОС О ПОЧИТАНИИ ИМЕНИ БОЖИЯ В РОССИИ И НА АФОНЕ (1907-1914) Глава V. «НА ГОРАХ КАВКАЗА» Схимонах Иларион: детали биографии

«На горах Кавказа»: обзор основных тем

Молитва Иисусова

Имя Божие и Имя «Иисус»

Божественный свет

Пустыня

«Горы Кавказа» Глава VI. «АФОНСКАЯ СМУТА» Начало споров на Афоне

Начало полемики в российской прессе

Продолжение споров. «Афонский бунт»

«Блокада» имяславцев Глава VII. ИМЯСЛАВЦЫ Иеросхимонах Антоний (Булатович): детали биографии

«Апология»: основные богословские темы

«Имя Божие есть Сам Бог»

Имя «Иисус»

Молитва Иисусова

Богослужение, таинства, священные символы

«Московский кружок» имяславцев Глава VIII. БОГОСЛОВСКАЯ АТАКА НА ИМЯСЛАВИЕ Священник Хрисанф Григорович

Архиепископ Антоний (Храповицкий)

Архиепископ Никон (Рождественский)

С. В. Троицкий

«Послание» Святейшего Синода Глава IX. РАЗГРОМ ИМЯСЛАВИЯ Изгнание имяславцев с Афона

Общественная реакция на афонские события

Иеросхимонах Антоний (Булатович) — С. В. Троицкий: продолжение противостояния Часть III. ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА ИМЯСЛАВСКИХ СПОРОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ БОГОСЛОВСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ВОПРОСА О ПОЧИТАНИИ ИМЕНИ БОЖИЯ (1914-1990) Глава X. ПЕРЕЛОМ В ДЕЛЕ ИМЯСЛАВЦЕВ Участие Государя в судьбе имяславцев

Суд Московской Синодальной Конторы

Вопрос о судьбе имяславцев в Государственной Думе

Имяславцы в годы Первой мировой войны

В. Ф. Эрн об имяславии Глава XI. СОБОР, РЕВОЛЮЦИЯ, ПОДПОЛЬЕ Поместный Собор 1917-18 годов

«Московский кружок». Священник Павел Флоренский и А. Ф. Лосев в 20-е годы

Судьба имяславцев после революции Глава XII. ИМЯСЛАВИЕ ПОСЛЕ ИМЯСЛАВСКИХ СПОРОВ Протоиерей Сергий Булгаков

Имя Божие — проекция трансцендентного на имманентное

Имя Божие — словесная икона Божества

Имя «Иисус»

«Имя Божие есть Сам Бог»

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Имя Яхве и имя «Иисус»

Сила имени Божия. Молитва Иисусова Заключение. «СВЯЩЕННАЯ ТАЙНА ЦЕРКВИ» Библиография Указатель имен Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Священная тайна Церкви - Введение в историю и проблематику имяславских споров - Предисловие

Окончательная церковная оценка имяславским спорам еще не дана. Поместный Собор 1917-1918 годов должен был вынести решение по данной теме, однако ему не удалось этого сделать, и вопрос о церковной оценке имяславия до сих пор остается открытым. По-видимому, именно этим вызвано оживление полемики вокруг почитания имени Божия в последние годы. Недавно Синодальная Богословская Комиссия Русской Православной Церкви включила вопрос об оценке имяславских споров в повестку дня своей работы. Мы надеемся, что Комиссия сумеет всесторонне рассмотреть данную тему, и воспринимаем свой труд как скромный вклад в дело ее осмысления.

Наша книга является первой попыткой подробного введения в историю и проблематику имяславских споровКнига состоит из трех частей. Первая посвящена пониманию имени Божия в Священном Писании и Предании Церкви. По нашему мнению, имяславские споры начала XX столетия имеют многовековую предысторию. Проблематика, затронутая в ходе этих споров, обсуждалась уже в византийскую эпоху, в частности, в спорах между Великими Каппадокийцами и Евномием в IV веке, между иконопочитателями и иконоборцами в VIII—IX веках, между Григорием Паламой и Варлаамом Калабрийским в XIV веке. В формировании имяславия ключевую роль сыграла традиция молитвы Иисусовой, существовавшая в восточно-христианском монашестве с V века и легшая в основу афонской практики молитвенного делания. Некоторые аспекты имяславия уходят корнями в библейское понимание имени Божия. На формирование имяславского учения, кроме того, оказала влияние русская богословская традиция, в особенности сочинения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Поэтому мы сочли необходимым в первой части книги обозреть те несколько традиций, знакомство с которыми необходимо для понимания проблематики имяславских споров. Первая глава будет посвящена богословию имени в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Во второй главе мы рассмотрим мысли некоторых Отцов и учителей Церкви об именах Божиих. Темой третьей главы станет молитвенное призывание имени Божия в православном богослужении и в практике молитвы Иисусовой. Наконец, в четвертой главе мы коснемся понимания имени Божия в русском богословии.

Вторая и третья части книги посвящены собственно истории и проблематике имяславских споров. Эти споры, на наш взгляд, являются одним из витков никогда не умолкающей внутри Православной Церкви полемики о природе церковного Предания. Мы убеждены в том, что все основные догматические споры, имевшие место внутри восточного Православия, вращались вокруг темы Предания, будь то спор об именах Божиих между Каппадокийцами и Евномием в IV веке, спор о почитании икон в VIII—IX веках, паламитские споры XIV века. Речь всегда шла об осмыслении церковного опыта, о наиболее правильном, православном его выражении. При этом защитниками Предания считали себя обе стороны в споре: и та и другая апеллировали к Библии, к авторитету Отцов, к церковной практике. В конечном итоге, однако, оказывалось, что лишь одна сторона защищает истинное и исконное Предание Церкви, тогда как другая экспонирует некий искаженный или извращенный его вариант.

2016-02-24