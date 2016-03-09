ВЫ еще до сих пор не исполнили просьбы нашей: напечатать в Русском Иноке ОТКРЫТАГО ПИСЬМА к Вам Афонских Иноков.

Сообщаем Вам дополнительно еще перевод с пятой анафемы против Варлаама, из которой ясно видно, что Имя Божие есть Сам Бог, а также и Имя Иисус, ибо если энергия Божия, т. е. действие и сила Божия есть Сам Бог, то и свет Фаворский и глас Отца с неба и истинны Богооткровенныя и слова Сына Божия, а следовательно и Богооткровенныя истины о Боге, которыя суть Имена Божий и Имя Иисус — «Бог Спасет» (по катехизису) — все это есть Сам Бог, ибо и Господь сказал: Аз есмь... Истина. — Глаголы яже Аз глаголах вам Дух суть и Живот суть.

— Итак не ясное ли дело, что вы впали в ересь и боясь умалить свой авторитет упорствуете в своем заблуждении и продолжаете хулить Имя Иисус, печатно распространяя хулу на Него, что Оно не есть Бог! Итак предъявляем к Вам последнее требование, после котораго, если вы его не исполните, то знайте, что против вас мы открываем открытую войну, как против ересиярха. Потрудитесь немедленно в следующем же номере Русскаго Инока напечатать:

1. Наше открытое письмо к вам от 1 Мая с оговоркой, что вы действительно ошиблись неведая истинной обстановки вещей и доверившись лицам, кои сообщили вам неверныя сведения как о книге о. Иллариона: «На Горах Кавказа», так и относительно Фиваидских пустынников, почему Вы с удовольствием печатаете сие открытое письмо и на самом деле ничего ни вреднаго, ни опаснаго в книге о. Иллариона не находите, ибо во истинну Имя Иисус, как и всякое Имя Божие есть САМ БОГ, конечно не в буквах и звуках, но в истине Имени и духовно.

Во 2х Потрудитесь с получением сего письма немедленно телеграфировать мне по русски, или по французски, адрес: Афон Карея Благовещенская келлия Парфения Антонию Булатовичу «Все ваши требования будут в точности исполненны в таком то номере Р. И.» — (т. е. в первом возможном безо всякаго отлагательства).

В Зх покорнейше просим выслать 10 штук книжек того номера Р. И. где будет напечатано наше открытое письмо и ваши оправдательныя слова на сие письмо наше от 7го Мая.

Алфеев - Иларион - Споры об Имени Божием - Архивные документы 1912-1938 гг. Сост. и общ. ред. епископа Илариона (Алфеева) СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 784 с, [16] с. ил. Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» ISBN 978-5-903525-10-2 Алфеев - Иларион - Споры об Имени Божием - Архивные документы 1912-1938 гг. - Содержание От составителя. Часть I. «ДЕЛО ОБ АФОНСКИХ МОНАХАХ» В КАНЦЕЛЯРИИ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ (1912-1917). Материалы из Российского Государственного Исторического Архива Часть II. «АРХИВ ОБ ИМЯБОЖНИКАХ» В КАНЦЕЛЯРИИ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА (1913-1916). Материалы из Российского Государственного Исторического Архиваго Государственного Исторического Архива