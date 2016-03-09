Алфеев - Споры об Имени Божием - Архивные документы 1912-1938
ВЫ еще до сих пор не исполнили просьбы нашей: напечатать в Русском Иноке ОТКРЫТАГО ПИСЬМА к Вам Афонских Иноков.
Сообщаем Вам дополнительно еще перевод с пятой анафемы против Варлаама, из которой ясно видно, что Имя Божие есть Сам Бог, а также и Имя Иисус, ибо если энергия Божия, т. е. действие и сила Божия есть Сам Бог, то и свет Фаворский и глас Отца с неба и истинны Богооткровенныя и слова Сына Божия, а следовательно и Богооткровенныя истины о Боге, которыя суть Имена Божий и Имя Иисус — «Бог Спасет» (по катехизису) — все это есть Сам Бог, ибо и Господь сказал: Аз есмь... Истина. — Глаголы яже Аз глаголах вам Дух суть и Живот суть.
— Итак не ясное ли дело, что вы впали в ересь и боясь умалить свой авторитет упорствуете в своем заблуждении и продолжаете хулить Имя Иисус, печатно распространяя хулу на Него, что Оно не есть Бог! Итак предъявляем к Вам последнее требование, после котораго, если вы его не исполните, то знайте, что против вас мы открываем открытую войну, как против ересиярха. Потрудитесь немедленно в следующем же номере Русскаго Инока напечатать:
1. Наше открытое письмо к вам от 1 Мая с оговоркой, что вы действительно ошиблись неведая истинной обстановки вещей и доверившись лицам, кои сообщили вам неверныя сведения как о книге о. Иллариона: «На Горах Кавказа», так и относительно Фиваидских пустынников, почему Вы с удовольствием печатаете сие открытое письмо и на самом деле ничего ни вреднаго, ни опаснаго в книге о. Иллариона не находите, ибо во истинну Имя Иисус, как и всякое Имя Божие есть САМ БОГ, конечно не в буквах и звуках, но в истине Имени и духовно.
Во 2х Потрудитесь с получением сего письма немедленно телеграфировать мне по русски, или по французски, адрес: Афон Карея Благовещенская келлия Парфения Антонию Булатовичу «Все ваши требования будут в точности исполненны в таком то номере Р. И.» — (т. е. в первом возможном безо всякаго отлагательства).
В Зх покорнейше просим выслать 10 штук книжек того номера Р. И. где будет напечатано наше открытое письмо и ваши оправдательныя слова на сие письмо наше от 7го Мая.
Алфеев - Иларион - Споры об Имени Божием - Архивные документы 1912-1938 гг.
Сост. и общ. ред. епископа Илариона (Алфеева)
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 784 с, [16] с. ил.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-903525-10-2
Алфеев - Иларион - Споры об Имени Божием - Архивные документы 1912-1938 гг. - Содержание
От составителя.
Часть I. «ДЕЛО ОБ АФОНСКИХ МОНАХАХ» В КАНЦЕЛЯРИИ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ (1912-1917). Материалы из Российского Государственного Исторического Архива
Часть II. «АРХИВ ОБ ИМЯБОЖНИКАХ» В КАНЦЕЛЯРИИ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА (1913-1916). Материалы из Российского Государственного Исторического Архиваго Государственного Исторического Архива
Часть III. «О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЯБОЖНИКА СХИМОНАХА ИЛАРИОНА» (1914-1916). Материалы из Государственного Архива Ставропольского Края
Часть IV. ВОПРОС ОБ ИМЯСЛАВИИ В ПЕРЕПИСКЕ МЕЖДУ МИТРОПОЛИТОМ СЕРГИЕМ (СТРАГОРОДСКИМ) И МИТРОПОЛИТОМ ВЕНИАМИНОМ (ФЕДЧЕНКОВЫМ) (1937-1938). Материалы из Архива Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Алфеев - Иларион - Споры об Имени Божием - Архивные документы 1912-1938 гг. - От составителя
Настоящая книга содержит наиболее полную подборку архивных документов по истории и проблематике споров об имени Божием, развернувшихся на Афоне в 1911 -1913 годах, перекинувшихся в Россию и продолжавшихся вплоть до середины XX века. Впервые под одной обложкой собрано более 300 документов из Российского Государственного Исторического Архива, Государственного Архива Ставропольского Края и Архива Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Часть I настоящей книги содержит материалы из «Дела об афонских монахах», хранившегося в Канцелярии Святейшего Синода и ныне находящегося в Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА. Ф. 796. Оп. 199. V отд. I ст. Д. 80). Эти документы, наряду с документами из Части II и материалами из других фондов (например, ГАРФ. Ф. 102; ГАРФ. Ф. 3431; НИОР РГБ. Ф. 765), позволяют восстановить последовательность событий в ходе имяславских споров, определить степень участия церковных и государственных учреждений (Святейшего Синода, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, российского посольства в Константинополе и пр.), а также отдельных должностных лиц (Государя Императора Николая Александровича, обер-прокурора Синода В. К. Саблера, министра иностранных дел С. Д. Сазонова, министра внутренних дел Н. А. Маклакова, товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского, российского посла в Константинополе М. Н. Гирса и др.) в решении вопроса о судьбе имяславцев.
Часть II настоящей книги содержит наиболее интересные документы из «Архива об имябожниках», хранившегося в канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода и ныне находящегося в Российском Государственном Историческом Архиве (Ф. 797). Эти материалы дополняют, хотя в чем-то и дублируют материалы из части I.
В Части III содержатся документы из Государственного Архива Ставропольского Края, посвященные автору книги «На горах Кавказа» схимонаху Илариону и проливающие свет на последние годы его жизни.
Часть IV содержит материалы переписки митрополита Сергия (Страгородского) и митрополита Вениамина (Федчеикова) по вопросу об имяславии, хранящиеся в Архиве Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Материалы представляют большой интерес, так как дают полное представление о позиции митрополита Сергия по данному вопросу в 1937—38 годах.
Документы из части 1 настоящей книги публиковались нами в 2004-2006 годах в сборниках 39,40 и 41 журнала «Богословские труды». Документы из частей II-IV были впервые опубликованы в 2002 году качестве приложений к первому изданию нашей книги «Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров» (СПб.: Алетейя).
Особенности орфографии и пунктуации архивных документов сохранены; исправлены лишь наиболее очевидные опечатки в машинописных текстах. Курсивом набраны документы, отдельные фразы и слова, написанные от руки (в том числе исправления, внесенные в машинописные и печатные тексты).
Выражаем благодарность иеромонаху Роману (Лукину), А. С. Буевскому, Е. С. Полищуку, Н. С. Крылову, Н. Г. Тихоновой, Р. Ю. Билибину за помощь в поиске архивных материалов и подготовке их к публикации.
Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев)
2016-03-08
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