Книга представляет собой перевод докторской диссертации автора, защищенной на Богословском факультете Оксфордского университета. Учение великого богослова, поэта и мистика XI в. рассматривается в контексте всего многообразия Предания Восточной Церкви.

Автор исследует отношение преп. Симеона к Священному Писанию и православному богослужению, к студийской монашеской традиции, к агиографической, богословской, аскетической и мистической литературе, раскрывает основные темы его богословствования - слезы и покаяние, боговидение, божественный свет, экстаз, бесстрастие, обожение.



Отдельно рассматриваются личность и учение преп. Симеона Студита, духовного отца преп. Симеона Нового Богослова. Взаимосвязь между личным духовным опытом христианина и Преданием Церкви - такова основная тема книги.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание

М.: Издательский дом «Познание»: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,

2017. — 7-е изд. — 448 с.

ISBN 978-5-906960-08-5 (Издательский дом «Познание»)

ISBN 978-5-88017-336-5 (ИМП РПЦ)

Иларион, митрополит - Григорий Алфеев - Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание - Содержание

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

1. Жизнь преподобного Симеона

2. Творения преподобного Симеона

3. Издания и переводы творений преподобного Симеона

4. Цель и содержание настоящей работы

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

1. Священное Писание в православной Традиции

2. Учение преподобного Симеона о Священном Писании

3. Библейские аллюзии и цитаты у преподобного Симеона

4. Примеры толкования библейских текстов у преподобного Симеона

5. От буквы к духу

6. От аллегории к мистической типологии

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И БОГОСЛУЖЕНИЕ

1. Основные принципы и элементы богослужения в раннем монашестве

2. Монастырское богослужение в Константинополе времен преподобного Симеона

3. Суточный круг богослужения в писаниях преподобного Симеона

4. Литургия и Причастие. Как часто монахи причащались?

5. Аспекты евхаристического благочестия преподобного Симеона

6. Годичный круг церковных праздников у преподобного Симеона

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СТУДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

1. Студийский монастырь и его просветительская деятельность

2. Духовное руководство в студийской традиции

3. Сведения о жизни преподобного Симеона Студита

4. Аскетическое учение преподобного Симеона Студита

5. Развитие аскетических идей преподобного Симеона Студита в творениях преподобного Симеона Нового Богослова

6. Сравнительный анализ мистицизма преподобных Симеона Студита и Симеона Нового Богослова

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КРУГ КЕЛЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА

1. Что читал преподобный Симеон? Святоотеческие аллюзии и цитаты в его произведениях

2. Преподобный Симеон и агиографическая литература

ГЛАВА ПЯТАЯ. ТРИАДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА В ТВОРЕНИЯХ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА

1.«Отец Мой более Меня»

2. «Как ты отделяешь Сына от Отца?..»

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА

1. Истинный богослов

2. Непостижимость Бога

3. Божественные имена

4. Апофатическое богословие

5. «Бог есть свет»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. АНТРОПОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В СВЕТЕ ПАТРИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ.

1. Двойная природа человека

2. Образ и подобие

3. Предназначение человека

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В СВЕТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

1. Церковь и спасение

2. Церковная иерархия

3. Таинства

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В КОНТЕКСТЕ СВЯТООТЕЧЕСКОГО ПРЕДАНИЯ

1. Слезы и покаяние

2. Боговидение

3. Божественный свет

4. Экстаз

5. Бесстрастие

6. Обожение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Мистический опыт и церковное Предание. Место преподобного Симеона в Православной Церкви.

2. Влияние преподобного Симеона на последующее развитие восточно–христианского Предания

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА

ЕГО ЖЕ ДРУГИЕ СТО ГЛАВ БОГОСЛОВСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ

ПОСЛАНИЕ ОБ ИСПОВЕДИ[1735]

ИЗБРАННЫЕ ГИМНЫ в стихотворном переводе[1786]

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ Иларион, митрополит - Григорий Алфеев - Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание