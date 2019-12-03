Алфеев - Иларион - Симеон Новый Богослов
Книга представляет собой перевод докторской диссертации автора, защищенной на Богословском факультете Оксфордского университета. Учение великого богослова, поэта и мистика XI в. рассматривается в контексте всего многообразия Предания Восточной Церкви.
Автор исследует отношение преп. Симеона к Священному Писанию и православному богослужению, к студийской монашеской традиции, к агиографической, богословской, аскетической и мистической литературе, раскрывает основные темы его богословствования - слезы и покаяние, боговидение, божественный свет, экстаз, бесстрастие, обожение.
Отдельно рассматриваются личность и учение преп. Симеона Студита, духовного отца преп. Симеона Нового Богослова. Взаимосвязь между личным духовным опытом христианина и Преданием Церкви - такова основная тема книги.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание
М.: Издательский дом «Познание»: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2017. — 7-е изд. — 448 с.
ISBN 978-5-906960-08-5 (Издательский дом «Познание»)
ISBN 978-5-88017-336-5 (ИМП РПЦ)
ISBN 978-5-88017-336-5 (ИМП РПЦ)
Иларион, митрополит - Григорий Алфеев - Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание - Содержание
ОТ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
1. Жизнь преподобного Симеона
2. Творения преподобного Симеона
3. Издания и переводы творений преподобного Симеона
4. Цель и содержание настоящей работы
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
1. Священное Писание в православной Традиции
2. Учение преподобного Симеона о Священном Писании
3. Библейские аллюзии и цитаты у преподобного Симеона
4. Примеры толкования библейских текстов у преподобного Симеона
5. От буквы к духу
6. От аллегории к мистической типологии
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И БОГОСЛУЖЕНИЕ
1. Основные принципы и элементы богослужения в раннем монашестве
2. Монастырское богослужение в Константинополе времен преподобного Симеона
3. Суточный круг богослужения в писаниях преподобного Симеона
4. Литургия и Причастие. Как часто монахи причащались?
5. Аспекты евхаристического благочестия преподобного Симеона
6. Годичный круг церковных праздников у преподобного Симеона
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СТУДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ
1. Студийский монастырь и его просветительская деятельность
2. Духовное руководство в студийской традиции
3. Сведения о жизни преподобного Симеона Студита
4. Аскетическое учение преподобного Симеона Студита
5. Развитие аскетических идей преподобного Симеона Студита в творениях преподобного Симеона Нового Богослова
6. Сравнительный анализ мистицизма преподобных Симеона Студита и Симеона Нового Богослова
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КРУГ КЕЛЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
1. Что читал преподобный Симеон? Святоотеческие аллюзии и цитаты в его произведениях
2. Преподобный Симеон и агиографическая литература
ГЛАВА ПЯТАЯ. ТРИАДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА В ТВОРЕНИЯХ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
1.«Отец Мой более Меня»
2. «Как ты отделяешь Сына от Отца?..»
ГЛАВА ШЕСТАЯ. СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
1. Истинный богослов
2. Непостижимость Бога
3. Божественные имена
4. Апофатическое богословие
5. «Бог есть свет»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. АНТРОПОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В СВЕТЕ ПАТРИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ.
1. Двойная природа человека
2. Образ и подобие
3. Предназначение человека
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В СВЕТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
1. Церковь и спасение
2. Церковная иерархия
3. Таинства
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В КОНТЕКСТЕ СВЯТООТЕЧЕСКОГО ПРЕДАНИЯ
1. Слезы и покаяние
2. Боговидение
3. Божественный свет
4. Экстаз
5. Бесстрастие
6. Обожение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Мистический опыт и церковное Предание. Место преподобного Симеона в Православной Церкви.
2. Влияние преподобного Симеона на последующее развитие восточно–христианского Предания
БИБЛИОГРАФИЯ
СОКРАЩЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА
ЕГО ЖЕ ДРУГИЕ СТО ГЛАВ БОГОСЛОВСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ
ПОСЛАНИЕ ОБ ИСПОВЕДИ[1735]
ИЗБРАННЫЕ ГИМНЫ в стихотворном переводе[1786]
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
1. Жизнь преподобного Симеона
2. Творения преподобного Симеона
3. Издания и переводы творений преподобного Симеона
4. Цель и содержание настоящей работы
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
1. Священное Писание в православной Традиции
2. Учение преподобного Симеона о Священном Писании
3. Библейские аллюзии и цитаты у преподобного Симеона
4. Примеры толкования библейских текстов у преподобного Симеона
5. От буквы к духу
6. От аллегории к мистической типологии
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И БОГОСЛУЖЕНИЕ
1. Основные принципы и элементы богослужения в раннем монашестве
2. Монастырское богослужение в Константинополе времен преподобного Симеона
3. Суточный круг богослужения в писаниях преподобного Симеона
4. Литургия и Причастие. Как часто монахи причащались?
5. Аспекты евхаристического благочестия преподобного Симеона
6. Годичный круг церковных праздников у преподобного Симеона
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СТУДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ
1. Студийский монастырь и его просветительская деятельность
2. Духовное руководство в студийской традиции
3. Сведения о жизни преподобного Симеона Студита
4. Аскетическое учение преподобного Симеона Студита
5. Развитие аскетических идей преподобного Симеона Студита в творениях преподобного Симеона Нового Богослова
6. Сравнительный анализ мистицизма преподобных Симеона Студита и Симеона Нового Богослова
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КРУГ КЕЛЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
1. Что читал преподобный Симеон? Святоотеческие аллюзии и цитаты в его произведениях
2. Преподобный Симеон и агиографическая литература
ГЛАВА ПЯТАЯ. ТРИАДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА В ТВОРЕНИЯХ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
1.«Отец Мой более Меня»
2. «Как ты отделяешь Сына от Отца?..»
ГЛАВА ШЕСТАЯ. СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
1. Истинный богослов
2. Непостижимость Бога
3. Божественные имена
4. Апофатическое богословие
5. «Бог есть свет»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. АНТРОПОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В СВЕТЕ ПАТРИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ.
1. Двойная природа человека
2. Образ и подобие
3. Предназначение человека
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В СВЕТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
1. Церковь и спасение
2. Церковная иерархия
3. Таинства
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА В КОНТЕКСТЕ СВЯТООТЕЧЕСКОГО ПРЕДАНИЯ
1. Слезы и покаяние
2. Боговидение
3. Божественный свет
4. Экстаз
5. Бесстрастие
6. Обожение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Мистический опыт и церковное Предание. Место преподобного Симеона в Православной Церкви.
2. Влияние преподобного Симеона на последующее развитие восточно–христианского Предания
БИБЛИОГРАФИЯ
СОКРАЩЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА
ЕГО ЖЕ ДРУГИЕ СТО ГЛАВ БОГОСЛОВСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ
ПОСЛАНИЕ ОБ ИСПОВЕДИ[1735]
ИЗБРАННЫЕ ГИМНЫ в стихотворном переводе[1786]
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Иларион, митрополит - Григорий Алфеев - Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание
Лишь совсем недавно богатое литературное наследие Симеона стало доступно исследователям. Вот почему, хотя Симеон уже успел получить всеобщее признание как один из величайших византийских мистиков, литература о нем довольно скудна. Ему посвящено несколько монографий, среди которых первое по значимости место получила книга архиепископа Василия (Кривошеина) [113]; она представляет собой подробное, сбалансированное и доступное для широкого читателя изложение жизни и учения Симеона [114].
В современной науке Симеона изображают великим «мистиком огня и света» [115], но его связь с православным Преданием еще не до конца исследована [116]. Интерес к Симеону в первую очередь как к мистику при одновременном невнимании к его месту в православном Предании может отчасти объясняться преобладанием западного научного подхода к мистицизму в посвященных Симеону современных исследованиях.
Западные исследователи часто поддаются искушению рассматривать мистика как «религиозного бунтаря, который подрывает общепринятые нормы ортодоксии (православия), ставя свой собственный опыт выше любых учений общепризнанных авторитетов и нередко порождая серьезное противодействие — вплоть до того, что его предают смерти как еретика» [117].
До некоторой степени такая точка зрения может соответствовать средневековому западному мистицизму, который часто превращался в индивидуалистичное, порой почти протестантствующее снижение религиозных энтузиастов, противопоставляющее себя формальной, рационалистической и традиционной «ортодоксии».
Ученые отчасти склонны переносить такое понимание мистицизма на Симеона и представлять его автором, чьи взгляды «попахивали мессалианством» [118], содержали «сомнительное православие» [119] и были близки к протестантизму [120].
Одна исследовательница даже нашла в «Главах» Симеона «поразительное сходство с неопавликианством и богомильством» [121]. Совершенно очевидно, что для Симеона его собственный мистический опыт являлся основным источником богословского и литературного вдохновения. Верно и то, что Симеон находился в конфликте с представителями «официальной» Церкви: в этом сходство между ним и некоторыми западными мистиками. Но действительно ли Симеон пытался противопоставить свой личный опыт опыту Церкви и поставить его «выше любых учений общепризнанных авторитетов» традиционного Православия?
Следует ли рассматривать его конфликт с церковными властями как столкновение с Преданием Церкви, или это был спор о природе самого Предания, которое по–разному понималось Симеоном и его оппонентами? Мы убеждены, что в лице Симеона мы встречаемся с абсолютно традиционным мистицизмом в православном смысле слова, и постараемся доказать это в ходе нашей работы. Нам предстоит исследовать мистическую природу Традиции и традиционную природу мистицизма, а также познакомиться с Симеоном как личностью в высшей степени своеобразной и вместе с тем весьма традиционной, т. е. верной Преданию.
Наша работа задумана как продолжение труда архиепископа Василия (Кривошеина) в направлении, указанном этим выдающимся ученым. Завершая свою книгу о Симеоне, он писал:
Работа наша завершена, но мы опять стоим перед теми же недоуменными вопросами: кем был преподобный Симеон, что означает в точности его прозвание «Новый Богослов»? Как такая личность могла появиться в византийском мире? Откуда он духовно происходит и каково его место в православной духовности и в Православии вообще[122].
И настоящем исследовании мы предпримем попытку дать ответ на некоторые из этих вопросов, в частности, попытаемся определить место Симеона в православном Предании, найти духовные корни Симеона и сравнить его учение с учением предшествующих Отцов. Наше исследование будет сфокусировано на тех чертах православного Предания, которые обусловили развитие Симеона как богослова, и на совпадении между взглядами Симеона и традиционным церковным учением.
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