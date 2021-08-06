Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Алфеев - Митрополит Иларион - Святые наших дней

Алфеев - Митрополит Иларион - Святые наших дней
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy
Есть люди, самим присутствием своим на земле свидетельствующие о Царстве Небесном. Таких людей очень немного, и не каждому на своем жизненном пути доводится встретить хотя бы одного. Но если кому посчастливилось такого человека увидеть, память о встречах с ним никогда не изгладится из сердца. Мне посчастливилось встретиться с такими людьми, и о них я хотел бы рассказать в этой книге.
Я не случайно назвал ее «Святые наших дней». Часто думают, что святость — это феномен прошлого, что в наше время быть святым невозможно. Но я своими глазами видел святых, общался с ними. И они будут появляться в книге в том порядке, в каком они появлялись в моей жизни. Из тех шести людей, о которых пойдет речь, четверо уже причислены к лику святых, двое пока нет. Но для меня все они были и остаются носителями подлинной святости, их имена для меня священны. Встречи с ними определили мой жизненный путь, оставили неизгладимый след в моей душе, во многом сформировали мое мировосприятие. Они были выразителями всего самого светлого, радостного, глубокого и прекрасного, чем мы обладаем в нашей Святой Православной Церкви. Каждый из них нес свое послушание, свой крест и свой подвиг, и ни один не был похож на другого. Но все они были похожи на Христа — такого, каким Он раскрывается нам при чтении Евангелия.
Общение с ними укрепляло во мне желание служить Церкви. Мир, в котором они жили, становился моим миром, и мне хотелось в этом мире остаться. Наверное, мне очень повезло, потому что в юности я почти не встречал в среде священнослужителей отрицательные примеры. А если и встречал, то они не затемняли в моем сознании тот светлый, незамутненный и неземной образ Церкви, который глубоко вошел в мое сердце.

Митрополит Иларион - Алфеев - Святые наших дней

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 680 с.: илл.
ISBN 978-5-6044871-7-4

Митрополит Иларион - Алфеев - Святые наших дней - Содержание

Предисловие
Архимандрит Кирилл (Павлов)
  • Детство и юность
  • Война
  • Московские духовные школы
  • Троице-Сергиева лавра
  • Проповеди отца Кирилла
  • Последние годы
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
  • Жизнь до ареста
  • Арест, следствие и лагерь
  • После освобождения
  • Псково-Печерский монастырь
  • Проповеди отца Иоанна
  • Поздние годы
Святитель Зиновий (Мажуга)
  • Жизнь будущего святителя в Глинской пустыни
  • 1922–1936 годы
  • В горах Абхазии
  • Служение в Грузии
  • Канонизация
Преподобный Гавриил (Ургебадзе)
  • Детство и юность
  • Первые годы священства
  • Два года в Бетании
  • В тюрьме и психушке
  • После освобождения
  • Последние годы
  • Посмертное почитание
Преподобный Паисий Святогорец
  • Детство и юность
  • Война
  • На Афоне
  • В монастыре Стомион
  • На Синае
  • Снова на Афоне
  • Последнее пристанище на Святой Горе
  • Беседы старца Паисия
  • Последние годы, кончина и прославление
Схиархимандрит Софроний (Сахаров)
  • Детство и юность
  • Живопись
  • Начало монашеской жизни на Афоне
  • Старец Силуан
  • «Подвиг богопознания»
  • «Пустынное уединение»
  • Переезд во Францию
  • В Англии
  • «Аз есмь»
  • «Видеть Бога как Он есть»
  • Последние годы
  • Прославление
Послесловие
Использованная литература
Views 307
Rating 5.0 / 5
Added 06.08.2021
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 5 years ago

Да, и в наши дни есть праведники...

Related Books

All Books