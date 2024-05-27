Многие люди боятся дьявола и бесов. Другие, наоборот, не верят в их существование. А есть и такие, кто верит в бесов, но не верит в Бога. Для того чтобы не бояться дьявола и бесов, чтобы уметь бороться с ними и побеждать их, нужно знать, кто они такие, откуда взялись, чем опасны, что могут делать, а чего не могут. Надо изучить их повадки, их стратегию и тактику, узнать, чего они страшатся. Надо узнать, через какие двери, форточки или щели они могут к нам проникнуть, и как обезопасить себя от них.

Обо всем этом речь пойдет в настоящей книге. В ее основу легли беседы, которые я вел в интернете еженедельно в течение лета и осени 2023 года. Православное учение о дьяволе и бесах рассматривается в этих беседах на основе Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, творений отцов Церкви, сочинений и высказываний авторитетных современных пастырей и богословов. К их мыслям я добавляю некоторые наблюдения из собственного опыта.

Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах

М.: Издательский дом «Познание», 2024, 240 с.: ил.

ISBN 978-5-6050484-6-6

Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах - Содержание

Предисловие