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Алфеев - О дьяволе и бесах

Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Pastoral Care Counseling
Многие люди боятся дьявола и бесов. Другие, наоборот, не верят в их существование. А есть и такие, кто верит в бесов, но не верит в Бога. Для того чтобы не бояться дьявола и бесов, чтобы уметь бороться с ними и побеждать их, нужно знать, кто они такие, откуда взялись, чем опасны, что могут делать, а чего не могут. Надо изучить их повадки, их стратегию и тактику, узнать, чего они страшатся. Надо узнать, через какие двери, форточки или щели они могут к нам проникнуть, и как обезопасить себя от них.
Обо всем этом речь пойдет в настоящей книге. В ее основу легли беседы, которые я вел в интернете еженедельно в течение лета и осени 2023 года. Православное учение о дьяволе и бесах рассматривается в этих беседах на основе Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, творений отцов Церкви, сочинений и высказываний авторитетных современных пастырей и богословов. К их мыслям я добавляю некоторые наблюдения из собственного опыта.

Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах

М.: Издательский дом «Познание», 2024, 240 с.: ил.
ISBN 978-5-6050484-6-6

Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах - Содержание

Предисловие
  • Беседа 1 Откуда взялись дьявол и бесы?
  • Беседа 2 Имеет ли дьявол доступ к Богу?
  • Беседа 3 Надо ли бояться бесов?
  • Беседа 4 Искушения от дьявола
  • Беседа 5 Кто главный противник бесовщины?
  • Беседа 6 Бесы в культуре и субкультуре
  • Беседа 7 Может ли бес вселиться в человека?
  • Беседа 8 Об изгнании бесов
  • Беседа 9 Иисус и бесы
  • Беседа 10 Легион бесов и стадо свиней
  • Беседа 11 Между верой и неверием
  • Беседа 12 Два оружия против бесов
  • Беседа 13 Кто снимает порчу и сглаз?
  • Беседа 14 Дракон и два зверя Апокалипсиса
  • Беседа 15 Дьяволу и бесам нельзя верить
  • Беседа 16 Один на один с дьяволом
  • Беседа 17 Цель бесов - запугать человека
  • Беседа 18 Разбитое стекло и прыгающая кочерга
  • Беседа 19 Язычество - служение бесам
  • Беседа 20 Бес, преобразившийся во льва
  • Беседа 21 «Бес беса врачует»
  • Беседа 22 «Черные силы тьмы бессильны»
  • Беседа 23 Об инопланетянах и гуманоидах
  • Беседа 24 Бес блуда и половая распущенность
  • Беседа 25 Об алкоголизме
  • Беседа 26 О наркомании и других формах зависимости
  • Беседа 27 О бесе уныния
  • Беседа 28 «Победить или быть побежденным»
  • Беседа 29 О бессилии дьявола
  • Беседа 30 «Был ли ты на войне?»
Views 519
Rating 5.0 / 5
Added 27.05.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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