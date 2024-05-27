Алфеев - О дьяволе и бесах
Многие люди боятся дьявола и бесов. Другие, наоборот, не верят в их существование. А есть и такие, кто верит в бесов, но не верит в Бога. Для того чтобы не бояться дьявола и бесов, чтобы уметь бороться с ними и побеждать их, нужно знать, кто они такие, откуда взялись, чем опасны, что могут делать, а чего не могут. Надо изучить их повадки, их стратегию и тактику, узнать, чего они страшатся. Надо узнать, через какие двери, форточки или щели они могут к нам проникнуть, и как обезопасить себя от них.
Обо всем этом речь пойдет в настоящей книге. В ее основу легли беседы, которые я вел в интернете еженедельно в течение лета и осени 2023 года. Православное учение о дьяволе и бесах рассматривается в этих беседах на основе Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, творений отцов Церкви, сочинений и высказываний авторитетных современных пастырей и богословов. К их мыслям я добавляю некоторые наблюдения из собственного опыта.
Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах
М.: Издательский дом «Познание», 2024, 240 с.: ил.
ISBN 978-5-6050484-6-6
Митрополит Иларион Алфеев - О дьяволе и бесах - Содержание
Предисловие
- Беседа 1 Откуда взялись дьявол и бесы?
- Беседа 2 Имеет ли дьявол доступ к Богу?
- Беседа 3 Надо ли бояться бесов?
- Беседа 4 Искушения от дьявола
- Беседа 5 Кто главный противник бесовщины?
- Беседа 6 Бесы в культуре и субкультуре
- Беседа 7 Может ли бес вселиться в человека?
- Беседа 8 Об изгнании бесов
- Беседа 9 Иисус и бесы
- Беседа 10 Легион бесов и стадо свиней
- Беседа 11 Между верой и неверием
- Беседа 12 Два оружия против бесов
- Беседа 13 Кто снимает порчу и сглаз?
- Беседа 14 Дракон и два зверя Апокалипсиса
- Беседа 15 Дьяволу и бесам нельзя верить
- Беседа 16 Один на один с дьяволом
- Беседа 17 Цель бесов - запугать человека
- Беседа 18 Разбитое стекло и прыгающая кочерга
- Беседа 19 Язычество - служение бесам
- Беседа 20 Бес, преобразившийся во льва
- Беседа 21 «Бес беса врачует»
- Беседа 22 «Черные силы тьмы бессильны»
- Беседа 23 Об инопланетянах и гуманоидах
- Беседа 24 Бес блуда и половая распущенность
- Беседа 25 Об алкоголизме
- Беседа 26 О наркомании и других формах зависимости
- Беседа 27 О бесе уныния
- Беседа 28 «Победить или быть побежденным»
- Беседа 29 О бессилии дьявола
- Беседа 30 «Был ли ты на войне?»
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