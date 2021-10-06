Алфеев - Православное богословие на рубеже эпох

Религиозное возрождение, происходящее в России в последние десять лет, нельзя не включить в число наиболее значительных феноменов конца XX века. Несмотря на то, что на протяжении семидесяти лет предпринимались все усилия для уничтожения религии, сразу же после ослабления атеистического режима миллионы людей от неверия стали обращаться к вере. Возрождение, коснувшееся всех религиозных конфессий, особенно заметно на примере Русской Православной Церкви: число ее монастырей за 10 лет возросло с 18 до 500, число духовных школ – с 3 до 50, количество епископов и священников выросло более чем вдвое. Количественный рост сопровождался и качественным изменением: Церковь, которая на протяжении десятилетий имела возможность только обслуживать «религиозные потребности» своих членов, предприняла усилия по работе с теми людьми, которые находятся вне ее, развернула широкую миссионерскую, просветительскую и благотворительную деятельность. Все это потребовало весьма существенной перестройки внутри Церкви, переосмысления роли Церкви в современном обществе.

Однако нельзя не заметить, что некоторые сферы церковной жизни оказались практически не затронуты этим процессом переосмысления, перестройки, качественного перерождения. В частности, не возродилась русская богословская наука, которая стояла на высоком уровне в начале XX века, но в годы советского режима подверглась почти полному уничтожению. В 90-х годах было репринтным способом переиздано огромное количество религиозных книг, вышедших в свет до революции, однако оригинальные богословские исследования современных авторов можно пересчитать по пальцам. Книжные лавки в церквах, магазины, специализирующиеся на продаже религиозной литературы, заполнены либо произведениями церковно-публицистического характера, либо публикациями на околоцерковные темы, либо книгами, содержащими сказания о чудесах и пророчества о конце света, либо, опять же, репринтами дореволюционных изданий. Собственно научно-богословских книг в продаже почти нет. И нет их именно потому, что еще не встала на ноги наша богословская наука, еще не выросло поколение православных ученых, которые могли бы возродить насильственно прерванную традицию богословского творчества.

Епископ Иларион Алфеев - Православное богословие на рубеже эпох

изд. 2-е, дополненное

Киев, Дух і Літера, 2002 г. 536 с.

ISBN 966-7888-18-5

Епископ Иларион Алфеев - Православное богословие на рубеже эпох

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Слово к читателю

Предисловие автора ко второму изданию

Часть I. Богословы ХХ века

Архимандрит Киприан (Керн): священнослужитель, монах, богослов. К 100-летию со дня рождения

Богословы ХХ века

Протопресвитер Иоанн Мейендорф

Епископ Диоклийский Каллист

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Митрополит Сурожский Антоний

Часть II. Духовное образование в прошлом и настоящем

Проблемы и задачи русской православной духовной школы

Духовное образование на христианском востоке в I-VI веках

Проблемы духовной школы на рубеже XIX и XX веков: свидетельства очевидцев

Часть III. Православное богословие на рубеже эпох

Православное богословие на рубеже столетий. Произойдет ли возрождение русской богословской науки?

Святоотеческое наследие и современность

Приложение