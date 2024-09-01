Дорогие читатели! Вы держите в руках третью книгу из серии «Королевское искусство», представляющую собой сборник из трактатов по алхимическим и спагирическим афоризмам. В данный сборник мы включили четыре трактата, которые ещё не переводились и не издавались на русском языке (насколько нам известно), а именно:

1) Афоризмы Баро Урбигера, демонстрирующие три способа приготовления Великого Эликсира (Circulatum majus) и Растительного Эликсира (Circulatum minus), 1690 г.

2) Жан-Батист Ле Бретон. Ключи Спагирической Философии, дающие знание принципов и настоящих операций искусства в соединениях трех царств, 1722 г.

3) Сигизмунд Бакстром. Афоризмы относительно универсальной соли природы, 1797 г.

4) Афоризмы Базилия, 1608 г.

В контексте последнего трактата хотелось бы отметить, что в русскоязычной литературе по алхимии сложилась «традиция» переводить имя адепта Basilius Valentinus как Василий Валентин, что несколько неверно. Латинизированные имена, ровно как и древнегреческие принято переводить как есть, без адаптации к другому языку, часто отбрасывая окончания латинизированного имени. В английском языке, имя Базилия Валентина так и пишется: Basil Valentine, как и на других языках. В качестве подчеркивающего примера, можно привести «Откровение Иоанна Богослова», которое никто не переводит как «Откровение Ивана Богослова».

Мы посчитали целесообразным не смешивать в общее предисловие информацию о каждом из четырёх трактатов, и для удобства читателя разместили перед каждым трактатом отдельное предисловие.

Алхимические афоризмы, или Краткое изложение герметической мудрости

Пер. с англ, и фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2021. - 268 с. - Серия «Королевское Искусство».

ISBN 978-966-97939-2-8

Алхимические афоризмы, или Краткое изложение герметической мудрости – Содержание

От редакции

АФОРИЗМЫ УРБИГЕРА или некоторые Правила, явно демонстрирующие три безошибочных способа подготовки Великого Эликсира

Circulatum minus Урбигера, или Растительный Философский Эликсир

Постскриптум, содержащий разъяснение гравюры к Афоризмам Урбигера

М. Ле Бретон. КЛЮЧИ СПАГИРИЧЕСКОИ ФИЛОСОФИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздел первый: Кальцинация

Глава 1. Общая кальцинация

Глава 2. Растительная кальцинация

Глава 3. Животная кальцинация

Раздел второй: Гниение

Глава 1. Общее гниение

Глава 2. Растительное гниение

Глава 3. Животное гниение

Раздел третий: Растворение

Глава 1. Общее растворение

Глава 2. Растительное растворение

Глава 3. Животное растворение

Раздел четвертый: Дистилляция

Глава 1. Общая дистилляция

Глава 2. Растительная дистилляция

Глава 3. Животная дистилляция

Раздел пятый: Сублимация

Глава 1. Общая сублимация

Глава 2. Растительная сублимация

Глава 3. Животная сублимация

Раздел шестой: Объединение

Глава 1. Общее объединение

Глава 2. Растительное объединение

Глава 3. Животное объединение

Раздел седьмой: Коагуляция

Глава 1. Общая коагуляция

Глава 2. Коагуляция Растительного Эликсира

Глава 3. Коагуляция Животного Эликсира

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: МИНЕРАЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР

Глава 1. Минеральная кальцинация

Глава 2. Минеральное гниение

Глава 3. Минеральное растворение

Глава 4. Минеральная дистилляция

Глава 5. Минеральная сублимация

Глава 6. Минеральное объединение

Глава 7. Минеральная коагуляция

Глава 8. Умножение Эликсиров

АФОРИЗМЫ относительно УНИВЕРСАЛЬНОЙ СОЛИ ПРИРОДЫ (перевод с немецкой рукописи Сигизмунда Бакстрома)

АФОРИЗМЫ БАЗИЛИЯ или ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ КАНОНЫ