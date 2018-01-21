Оригинальный взгляд на христианскую веру одного из ярчайших и интереснейших богословов современности Джеймса Алисона.

«Как сделать так, чтобы мои братья смогли разделить со мной все это богатство? — должно быть, думал Иосиф, облачаясь в одежду египетского визиря. — Скорее всего, они считают, что я уже мертв, да и не этого ли они хотели? Они далеко, и даже если бы они чудом, какие обычно случаются в библейских притчах, направили свой тяжкий путь через пустыню из Ханаана в Египет, они, должно быть, все так же завистливы и преисполнены братоубийственной ненависти, как и прежде, и поэтому испугаются, увидев меня.

Братья решат, что я желаю отомстить им, и не смогут открыться мне, чтобы получить все то, что я хочу им дать. Сказать им, что мы были неправы, — значит отплатить им той же монетой. Не сказать ничего — значить счесть их безнадежными и лишить их настоящей радости, наполняющей сердце, которая поможет нам стать настоящими братьями. Что мне делать?».

Я не уверен, что какое-нибудь менее значительное начало было бы достойно работы, посвященной проблеме геев, которые только начинают обретать способность осуществлять дар веры. Положение официально мертвого человека, который, лишившись всего и пройдя через тяжкое обучение и тюрьму в неведомом ему государстве, без чьей-либо помощи получил столь почетную должность и богатство, что теперь должен придумать, как поделиться им с другими.

Именно это я имел в виду, когда назвал книгу «Вера над обидами и возмущением». Иосиф пользовался щедростью фараона, как будто не было преград на его пути к этому посту. Он был настолько свободен от любых обид, что смог придумать великодушный и надежный план для примирения со своими братьями и осуществить его так, чтобы они наконец все поняли, преодолели проблему, связанную с братоубийством, и помирились.