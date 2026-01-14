Я приступил к написанию «Книги Первой», находясь в Сан-Франциско, в один проклятый день мая 1901 года. Я тогда был каббалистом, глубоко увлеченным церемониальной магией и египетско-христианским пантеоном, что потом было отражено в моем «Тангейзере». Идея заключалась в том, чтобы сотворить «самый грандиозный из когда-либо написанных текстов». Я дал себе клятву не использовать рифму, если она уже использовалась трижды; усреднить высокий процент двойных рифм — короче говоря, жонглировать и играть несчастным английским языком (насколько это было возможно). «Книга Первая» является самой настоящей огромной одой (что и было задумано). Такой масштабный пример человеческой бессмысленности и самодовольства действительно заслуживает того, чтобы его когда-нибудь разоблачили и осмеяли.

Алистер Кроули - Орфей: лирическая легенда

«Касталия», 2022. — 336 с.

ISBN 978-5-521-18588-7

Алистер Кроули - Орфей: лирическая легенда - Содержание

Предупреждение Читателю

Вступительное Слово

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ