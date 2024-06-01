Алькорн, Рэнди - Что нас ждет на небесах? – Вопросы, которые задают дети

Алькорн - Что нас ждет на небесах?
Нужно ли задумываться о небесах?
Представьте, что ваши родители сообщили вам о предстоящем переезде. Что первое вы сделаете? Начнете задавать вопросы, не так ли? Вам захочется узнать, кто, что, когда, где и вообще зачем вы переезжаете на новое место.
Теперь представьте, что вы член команды НАСА, готовящейся к пятилетнему полету на Марс. После периода тяжелейших тренировок день отправления наконец наступает. Во время запуска один из астронавтов спрашивает у вас: «А что ты знаешь о Марсе?»
Вообразите, что вы пожимаете плечами и отвечаете: «Ничего. Мы никогда об этом не говорили. Думаю, узнаем обо всем на месте». Разве такое возможно? Вряд ли, правда? Предполагается, что подготовка к перелету туда, где вы будете жить в течение 5 лет, включает в себя и рассказ об этом месте. Уверен, вы говорили бы о Марсе (ведь именно туда вы и направляетесь) не переставая 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, не так ли?
Возможно, когда-нибудь вы уже сказали: «Я верю, что Иисус умер за мои грехи» (подробнее об этом говорится в гл. 10). Вероятно, вы уже попросили у Него прощения. Что ж, тогда небеса станут вашим новым домом в будущем. Иисус говорит об этом так: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:2, 3).
Когда мы всей семьей собираемся в поездку, то предпочитаем узнать заранее о том месте, куда отправляемся. Планируя отпуск, мы просматриваем брошюры, карты и вебсайты, рассматриваем достопримечательности, ради которых решили посетить это место.
Узнав что-то интересное о Большом каньоне, Диснейленде или летнем лагере, мы не можем дождаться, когда попадем туда. В Библии говорится: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:13). Но вряд ли мы будем жаждать увидеть это место, если сначала не узнаем что-нибудь о его достопримечательностях, не так ли?
Что ж, если небеса (или, как сказано в стихе из Библии, «новое небо и новая земля») когда-нибудь станут вашим домом, не лучше ли сначала узнать, что вас там ожидает? Тогда вы будете с нетерпением ждать встречи с вашим новым домом, в котором вы проведете вечность!
Алькорн, Рэнди - Что нас ждет на небесах? – Вопросы, которые задают дети
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2013. — 160 с. — (Дни юности).
ISBN 978-5-905913-24-2
Алькорн, Рэнди - Что нас ждет на небесах? – Содержание
Благодарности
Обращение к читателю
Предисловие. Почему стоит ждать жизни на небесах?
- Нужно ли задумываться о небесах?
- Может быть, достаточно просто думать о жизни с Иисусом?
- Действительно ли мы хотим попасть на небеса?
- Какими люди видят небеса?
Глава 1. Что мы можем узнать о небесах?
- Реальное ли место небеса?
- Откуда мы берем знания о небесах?
- Так как же понять, что такое небеса, если мы никогда их не видели?
- Если мы хорошие люди, значит, мы попадем на небеса?.
- Будут ли у нас реальные тела на небесах?
- Можем мы быть уверены, что попадем не в ад, а на небеса?..
- Что значит — собирать сокровища на небесах?
Глава 2. Что нас ждет после смерти?
- Что с нами происходит сразу после смерти?
- Чем отличаются небеса будущие от небес нынешних?
- Где небеса находятся на самом деле?
- Если мы умрем до пришествия Христа, будут ли у нас тела на будущих небесах?
- Помнят ли люди на небесах свою жизнь на земле?
- Могут ли люди на небесах наблюдать за тем, что происходит на земле?
- Молятся ли за нас люди на небесах?
Глава 3. Как мы будем относиться к Богу на небесах?
- Будем ли мы по-настоящему видеть Бога?
- Что значит «вечная жизнь»?
- Как мы будем поклоняться Богу?
- Почему Бог хочет служить нам на небесах?
Глава 4. Что такое новая земля? Какой она будет?
- Собирается ли Бог уничтожить землю и заново создать ее?..
- Будет ли новая земля похожа на нашу в ее первоначальном виде?
- Будут ли на новой земле такие места, как, например, Большой каньон?
- Каким будет новый Иерусалим?
- Что такое река жизни?
- Что такое древо жизни?
- Что еще хорошего будет на новой земле?
- Будет ли идти время на новой земле?
Глава 5. Кто всем правит?
- Кто будет править новой землей?
- Как долго мы будем править?
- Кем мы будем править?
- Создаст ли Господь новые миры?
Глава 6. На что будет похожа наша жизнь на небесах?
- Станем ли мы ангелами на небесах?
- Будут ли у нас чувства и сможем ли мы выражать их?
- Будет ли нам позволено делать то, чего мы действительно хотим?
- Будем ли мы теми же личностями, что и раньше?
- Какими будут наши новые тела?
- Сможем ли мы летать в новых телах и делать другие замечательные вещи?
- Какого возраста мы будем на небесах?
- Будем ли мы там носить одежду?
- Будем ли мы есть и пить на небесах?
- Почувствуем ли мы соблазн делать плохие вещи?
- Будет ли у нас свобода выбора?
- Одинаковые ли награды будут у всех на небесах?
- Будем ли мы знать все?
- Научимся ли мы чему-то новому?
- Будем ли мы спать?
- Будет ли у каждого собственное жилье?
Глава 7. С кем мы будем обитать на небесах?
- Мы будем общаться только с Иисусом или у нас будут еще друзья?
- Будут ли на небесах семьи?
- Будут ли на небесах заключаться браки?
- Будем ли мы грустить о дорогих нам людях, попавших в ад?
- Станут ли наши враги нашими друзьями?
- Сохранится ли наша национальность?
- Мы будем говорить на одном или нескольких языках?
Глава 8. Будут ли на новой земле животные?
- Что Бог приготовил для животных на новой земле?
- Увидим ли мы своих домашних животных на новой земле?
- Будут ли на новой земле жить вымершие животные?
- Будут ли какие-то животные разговаривать?
Глава 9. Чем мы будем заниматься на небесах?
- Не будет ли нам скучно на небесах?
- Будем ли мы работать?
- Будем ли мы петь, танцевать и сочинять музыку?
- Будем ли мы смеяться?
- Будем ли мы играть?
- Будет ли на небесах спорт?
- Будут ли на небесах развлечения и искусство?
- Будут ли на небесах магазины и другие предприятия?
- Будут ли на небесах компьютеры и другие технологии?
- Как мы будем путешествовать?
- Будем ли мы исследовать вселенную?
- Будет ли жизнь на других планетах?
- Сможем ли мы путешествовать во времени?
Глава 10. Можем ли мы быть уверены, что попадем на небеса?
- Певица на свадьбе и книга
- Подведем итоги по Евангелию
Послесловие
Великая история, которая продлится вечно
Жить сейчас в предвкушении жизни на небесах
Прощание с миром теней
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