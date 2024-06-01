Алькорн, Рэнди - Что нас ждет на небесах? – Вопросы, которые задают дети

Нужно ли задумываться о небесах?

Представьте, что ваши родители сообщили вам о предстоящем переезде. Что первое вы сделаете? Начнете задавать вопросы, не так ли? Вам захочется узнать, кто, что, когда, где и вообще зачем вы переезжаете на новое место.

Теперь представьте, что вы член команды НАСА, готовящейся к пятилетнему полету на Марс. После периода тяжелейших тренировок день отправления наконец наступает. Во время запуска один из астронавтов спрашивает у вас: «А что ты знаешь о Марсе?»

Вообразите, что вы пожимаете плечами и отвечаете: «Ничего. Мы никогда об этом не говорили. Думаю, узнаем обо всем на месте». Разве такое возможно? Вряд ли, правда? Предполагается, что подготовка к перелету туда, где вы будете жить в течение 5 лет, включает в себя и рассказ об этом месте. Уверен, вы говорили бы о Марсе (ведь именно туда вы и направляетесь) не переставая 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, не так ли?

Возможно, когда-нибудь вы уже сказали: «Я верю, что Иисус умер за мои грехи» (подробнее об этом говорится в гл. 10). Вероятно, вы уже попросили у Него прощения. Что ж, тогда небеса станут вашим новым домом в будущем. Иисус говорит об этом так: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:2, 3).

Когда мы всей семьей собираемся в поездку, то предпочитаем узнать заранее о том месте, куда отправляемся. Планируя отпуск, мы просматриваем брошюры, карты и вебсайты, рассматриваем достопримечательности, ради которых решили посетить это место.

Узнав что-то интересное о Большом каньоне, Диснейленде или летнем лагере, мы не можем дождаться, когда попадем туда. В Библии говорится: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:13). Но вряд ли мы будем жаждать увидеть это место, если сначала не узнаем что-нибудь о его достопримечательностях, не так ли?

Что ж, если небеса (или, как сказано в стихе из Библии, «новое небо и новая земля») когда-нибудь станут вашим домом, не лучше ли сначала узнать, что вас там ожидает? Тогда вы будете с нетерпением ждать встречи с вашим новым домом, в котором вы проведете вечность!

Алькорн, Рэнди - Что нас ждет на небесах? – Вопросы, которые задают дети

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2013. — 160 с. — (Дни юности).

ISBN 978-5-905913-24-2

Алькорн, Рэнди - Что нас ждет на небесах? – Содержание

Благодарности

Обращение к читателю

Предисловие. Почему стоит ждать жизни на небесах?

Нужно ли задумываться о небесах?

Может быть, достаточно просто думать о жизни с Иисусом?

Действительно ли мы хотим попасть на небеса?

Какими люди видят небеса?

Глава 1. Что мы можем узнать о небесах?

Реальное ли место небеса?

Откуда мы берем знания о небесах?

Так как же понять, что такое небеса, если мы никогда их не видели?

Если мы хорошие люди, значит, мы попадем на небеса?.

Будут ли у нас реальные тела на небесах?

Можем мы быть уверены, что попадем не в ад, а на небеса?..

Что значит — собирать сокровища на небесах?

Глава 2. Что нас ждет после смерти?

Что с нами происходит сразу после смерти?

Чем отличаются небеса будущие от небес нынешних?

Где небеса находятся на самом деле?

Если мы умрем до пришествия Христа, будут ли у нас тела на будущих небесах?

Помнят ли люди на небесах свою жизнь на земле?

Могут ли люди на небесах наблюдать за тем, что происходит на земле?

Молятся ли за нас люди на небесах?

Глава 3. Как мы будем относиться к Богу на небесах?

Будем ли мы по-настоящему видеть Бога?

Что значит «вечная жизнь»?

Как мы будем поклоняться Богу?

Почему Бог хочет служить нам на небесах?

Глава 4. Что такое новая земля? Какой она будет?

Собирается ли Бог уничтожить землю и заново создать ее?..

Будет ли новая земля похожа на нашу в ее первоначальном виде?

Будут ли на новой земле такие места, как, например, Большой каньон?

Каким будет новый Иерусалим?

Что такое река жизни?

Что такое древо жизни?

Что еще хорошего будет на новой земле?

Будет ли идти время на новой земле?

Глава 5. Кто всем правит?

Кто будет править новой землей?

Как долго мы будем править?

Кем мы будем править?

Создаст ли Господь новые миры?

Глава 6. На что будет похожа наша жизнь на небесах?

Станем ли мы ангелами на небесах?

Будут ли у нас чувства и сможем ли мы выражать их?

Будет ли нам позволено делать то, чего мы действительно хотим?

Будем ли мы теми же личностями, что и раньше?

Какими будут наши новые тела?

Сможем ли мы летать в новых телах и делать другие замечательные вещи?

Какого возраста мы будем на небесах?

Будем ли мы там носить одежду?

Будем ли мы есть и пить на небесах?

Почувствуем ли мы соблазн делать плохие вещи?

Будет ли у нас свобода выбора?

Одинаковые ли награды будут у всех на небесах?

Будем ли мы знать все?

Научимся ли мы чему-то новому?

Будем ли мы спать?

Будет ли у каждого собственное жилье?

Глава 7. С кем мы будем обитать на небесах?

Мы будем общаться только с Иисусом или у нас будут еще друзья?

Будут ли на небесах семьи?

Будут ли на небесах заключаться браки?

Будем ли мы грустить о дорогих нам людях, попавших в ад?

Станут ли наши враги нашими друзьями?

Сохранится ли наша национальность?

Мы будем говорить на одном или нескольких языках?

Глава 8. Будут ли на новой земле животные?

Что Бог приготовил для животных на новой земле?

Увидим ли мы своих домашних животных на новой земле?

Будут ли на новой земле жить вымершие животные?

Будут ли какие-то животные разговаривать?

Глава 9. Чем мы будем заниматься на небесах?

Не будет ли нам скучно на небесах?

Будем ли мы работать?

Будем ли мы петь, танцевать и сочинять музыку?

Будем ли мы смеяться?

Будем ли мы играть?

Будет ли на небесах спорт?

Будут ли на небесах развлечения и искусство?

Будут ли на небесах магазины и другие предприятия?

Будут ли на небесах компьютеры и другие технологии?

Как мы будем путешествовать?

Будем ли мы исследовать вселенную?

Будет ли жизнь на других планетах?

Сможем ли мы путешествовать во времени?

Глава 10. Можем ли мы быть уверены, что попадем на небеса?

Певица на свадьбе и книга

Подведем итоги по Евангелию

Послесловие

Великая история, которая продлится вечно

Жить сейчас в предвкушении жизни на небесах

Прощание с миром теней