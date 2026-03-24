Алькорн - Если Бог благ
Алькорн Рэнди - Если Бог благ
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2012. — 192 с.
ISBN 978-5-904737-42-9
Рэнди Алькорн - Если Бог благ - Содержание
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ, ОСОБЕННО К РАСТЕРЯННЫМ И СТРАЖДУЩИМ
Глава 1 ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАДАНИЙ И ЗЛА
Глава 2 ПОНИМАНИЕ ЗЛА: ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА И СЛЕДСТВИЯ
Глава 3 ТРУДНОСТИ ДЛЯ АТЕИСТОВ: НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, ДОБРО И ЗЛО В ИХ КРАЙНИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
Глава 4 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТРАДАНИЙ И ЗЛА: ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОГА
Глава 5 СТРАДАНИЯ И ЗЛО В ВЕЛИКОМ ИСКУПИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ ИИСУСА ХРИСТА
Глава 6 ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ БОГА И ОСМЫСЛЕННЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА: КТО ВИНОВАТ В СУЩЕСТВОВАНИИ СТРАДАНИЙ И ЗЛА?
Глава 7 ДВА ВЕЧНЫХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТРАДАНИЙ И ЗЛА — НЕБЕСА И АД
Глава 8 НАСКОЛЬКО БОГ ДОПУСКАЕТ И ОГРАНИЧИВАЕТ СТРАДАНИЯ И ЗЛО
Глава 9 СТРАДАНИЯ И ЗЛО ВО ИМЯ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ
Глава 10 ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ СТРАДАНИЯ?
Глава 11 ОСМЫСЛЕННАЯ ЖИЗНЬ В СТРАДАНИЯХ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОЙ БЛАГОСТИ БОГА, А ТАКЖЕ О ПРОБЛЕМЕ СТРАДАНИЙ И ЗЛА
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