Одинокая стоваттная лампочка горела над карточным столом, на котором были разложены газетные вырезки. Две из них казались бледно-серыми, другие четыре - темно-желтыми. Подвижные пальцы разложили их в хронологическом порядке, чтобы работа была лучше видна. Может, их стоит поместить в альбом? Что, если их найдут? Да нет, сюда, конечно, никто и не подумает врываться. Хоть в мире и много глупых людей, но такой глупец вряд ли найдется.

Большинство людей с газетных вырезок были глупы. Но год за годом, один за другим, эти люди были освобождены от своей глупости. А мир был освобожден от них. Приземлившись рядом с игральными картами и газетными вырезками, на стол упал карандашный список имен.

Пора уйти еще одному глупцу. Но какому из них? Освободитель размышлял полчаса, напряженно сжимая маленький предмет. Наконец, было выбрано одно имя. Неведомый мыслитель написал это имя и накрыл его тузом пик.

Рэнди Алькорн - Обман

Новосибирск: РО ЕХБ Посох, 2010 г. - 624 с.

ISBN 978-5-93958-052-6

Рэнди Алькорн – Обман – Содержание

Пролог

Главы с 1-67