Алкорн - Почему мы выбираем жизнь
Рэнди Алкорн – Почему мы выбираем жизнь? – Забота о еще не родившихся детях и женщинах, готовящихся стать их матерями
Пер. с англ. – Издательство «Мирт», 2004. – 140 с.
Рэнди Алкорн – Почему мы выбираем жизнь? – Содержание
ЧАСТЬ 1: ОСНОВЫ
Глава 1 ПОЧЕМУ НУЖНО ГОВОРИТЬ ОБ АБОРТАХ?
Глава 2 ЖЕНЩИНА ИЛИ РЕБЕНОК?
ЧАСТЬ 2: РЕБЕНОК
Глава 3 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК ЧЕЛОВЕКОМ?
Глава 4 В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЯЙЦЕКЛЕТКОЙ, СПЕРМОЙ, ЗАРОДЫШЕМ И УТРОБНЫМ ПЛОДОМ?
Глава 5 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК ЧАСТЬЮ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ?
Глава 6 ЧТО НАМ ГОВОРЯТ ЭТИ КАРТИНЫ?
Глава 7 ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ «ЗНАЧИМОЙ»?
ЧАСТЬ 3: ЖЕНЩИНА
Глава 8 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АБОРТ ВОПРОСОМ ПРАВ ЖЕНЩИН?
Глава 9 ИМЕЕМ ЛИ МЫ ПРАВО РЕШАТЬ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ СО СВОИМИ ТЕЛАМИ?
Глава 10 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АБОРТ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРАВА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ?
Глава 11 НАНОСИТ ЛИ АБОРТ ВРЕД ФИЗИЧЕСКОМУ И УМСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИНЫ?
Глава 12 ПРАВИЛЬНО ЛИ РЕШАТЬСЯ НА АБОРТ, ЕСЛИ БЕРЕМЕННОСТЬ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ?
Глава 13 ПРАВИЛЬНО ЛИ РЕШАТЬСЯ НА АБОРТ, ЕСЛИ БЕРЕМЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ИЛИ КРОВОСМЕШЕНИЯ?
ЧАСТЬ 4: ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Глава 14 КАК БЫТЬ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ?
Глава 15 ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЛИ АБОРТ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ?
Глава 16 ЛИЧНО Я ПРОТИВ АБОРТОВ, НО КАК БЫТЬ СО СВОБОДОЙ ВЫБОРА?
Глава 17 ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ И УДОЧЕРЕНИИ?
ЧАСТЬ 5: ДУХОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Глава 18 МОЖЕТ ЛИ БОГ ПРОЩАТЬ АБОРТЫ?
Глава 19 ВОПРОСЫ В ЗАЩИТУ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ: ОТВЛЕЧЕНИЕ ОТ ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ?
Глава 20 КАК МНЕ ПОМОЧЬ ЕЩЕ НЕ РОДИВШИМСЯ ДЕТЯМ И ИХ МАТЕРЯМ?
ОБ АВТОРЕ
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