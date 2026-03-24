Карточка выпала из конверта и, описав дугу, приземлилась у ножки стула оборотной стороной вверх. Посетитель поднял ее кусочек картона три на пять дюймов, канареечного цвета, повертел в руках. Глаза его с любопытством уставились на надпись. Пять слов большими печатными буквами. Официантка, убиравшая посуду напротив, заметила, как любопытство сменилось недоверием, а потом ужасом. «Что же это ему такое прислали? - думала девушка, обводя взглядом его побелевшее лицо и дрожащие руки. - Сидит ни жив ни мертв».

Немного придя в себя, он задумался. Холод в животе никак не проходил, но надо было действовать. Прежде всего придется полностью переосмыслить все трагические события последних восьми дней. Он медленно проговорил про себя пять страшных слов, потом еще и еще раз, как если бы этим можно было отогнать нависшую угрозу... Друзья замерли перед огромным телеэкраном в напряженном ожидании. Нападающий помедлил, перенес тяжесть тела на левую ногу, правая нога описала полукруг и с невероятной силой отправила мяч под самую перекладину. Трибуны взревели от восторга, товарищи по команде бросились обнимать меткого форварда. Первая половина матча была окончена, «Канзас сити» уверенно лидировал. - Канзас чемпион! Канзас чемпион! - скандировали Док и Крис вместе с тысячами зрителей на стадионе.

Рэнди Алькорн - У последней черты

Пер. с англ. - Новосибирск: Посох, 2010. - 704 с.

ISBN 978-5-93958-018-1

