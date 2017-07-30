Аллегро - Сокровища медного свитка
Медный свиток может многое поведать специалистам самых различных областей науки — филологии, археологии, истории и истории религии.
Но и неспециалисту будет интересно прочитать повесть о зарытых сокровищах и давно исчезнувших богатствах второго иудейского храма.
Быть может, перелистывая страницы книги, мои новые - читатели испытают легкое волнение — и тогда они хотя бы отчасти разделят то возбуждение, каким я был охвачен в дни раскрытия и расшифровки свитка.
Но не исключено, что, размышляя над некоторыми из многочисленных вопросов, поставленных этим единственным в своем роде документом, они проникнутся тем духом любознательности, который только· и движет любым подлинным исследованием.
Предисловие автора к русскому изданию написана Дж. М. А. из Манчестерского университеа, Англия.
Джон Марко Аллегро - Сокровища медного свитка
Издательство «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы, Москва, 1976
Джон Марко Аллегро - Сокровища медного свитка - Содержание
Предисловие автора к русскому изданию И. Д. Амусин
Медный свиток и его изучение
- I Открытие и «раскрытие»
- II Дешифровка.
- III Сокровища
- IV Место действия: у Мертвого моря
- V Место действия: район Иерихона
- VI Место действия: район Иерусалима
- VII Кто укрыл сокровища?
Джон Марко Аллегро - Сокровища медного свитка - Медный свиток и его изучение
С. Рот, последовательно отстаивающий свой взгляд на зелотское происхождение кумранских рукописей, приписал зелотам также создание медного свитка. По мнению С. Рота, высказанному им в 1957 г., медный свиток — инвентарная опись храмовых сокровищ, спрятанных зелотами в ходе антиримской войны 66—73 гг.
Дж. Аллегро, который еще в 1956 г. исходил из принадлежности сокровищ Кумранской секте, впоследствии стал разделять гипотезу Рота, и настоящая его книга целиком посвящена обоснованию и развитию именно этой идеи.
Дж. Аллегро настолько уверовал в реальное существование спрятанных зелотами сокровищ, а также в правильность своих отождествлений топографических ориентиров, перечисленных в медном свитке, что организовал на средства, выделенные газетой «Дейли Мейл», две небольшие археологические экспедиции (декабрь 1959 — январь 1960 и апрель 1960 г.) для отыскания некоторых из указанных в свитке мест хранения, которые он локализовал в Хирбет-Кумране, на территории главного строения Кумранской общины, и в некрополе долины Кедрона.
В задачу экспедиции входило обнаружить хотя бы один или два наиболее «уязвимых» пункта хранения кладов натерритории Хирбет-Кумрана, описать и сфотографировать их.
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