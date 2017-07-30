Медный свиток может многое поведать специалистам самых различных областей науки — филологии, археологии, истории и истории религии.

Но и неспециалисту будет интересно прочитать повесть о зарытых сокровищах и давно исчезнувших богатствах второго иудейского храма.

Быть может, перелистывая страницы книги, мои новые - читатели испытают легкое волнение — и тогда они хотя бы отчасти разделят то возбуждение, каким я был охвачен в дни раскрытия и расшифровки свитка.

Но не исключено, что, размышляя над некоторыми из многочисленных вопросов, поставленных этим единственным в своем роде документом, они проникнутся тем духом любознательности, который только· и движет любым подлинным исследованием.

Предисловие автора к русскому изданию написана Дж. М. А. из Манчестерского университеа, Англия.

Джон Марко Аллегро - Сокровища медного свитка

Издательство «НАУКА»

Главная редакция восточной литературы, Москва, 1976

Джон Марко Аллегро - Сокровища медного свитка - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию И. Д. Амусин

Медный свиток и его изучение

I Открытие и «раскрытие»

II Дешифровка.

III Сокровища

IV Место действия: у Мертвого моря

V Место действия: район Иерихона

VI Место действия: район Иерусалима

VII Кто укрыл сокровища?

Джон Марко Аллегро - Сокровища медного свитка - Медный свиток и его изучение