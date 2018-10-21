Над браком нависла угроза: постоянные ссоры, оскорбления, скука будничной жизни и, наконец, — развод. Большинству из тех, кто состоит в браке, знакома изнурительная усталость от безумной гонки. Все требуют преданности: семья, работа, церковь, родители, друзья, соседи. Нам необходимо разобраться с приоритетами. Мы лелеем надежду, что все как-то само собой разрешится.

Нам не нравится нарастающая разобщенность, но мы считаем, что это лишь временные трудности, которые надо просто перетерпеть, пока не закончится период чрезвычайной «занятости». Надеемся, что сильные чувства вернутся, если мы проведем вместе вечер, выходные или летний отпуск. Надеемся, что завтра нам удастся сделать то, что не удалось сегодня. Однако постепенно эта надежда на завтрашний день испаряется, а взаимоотношения разрушаются.

Никто не планирует ссоры. Никто в начале брака не собирается разводиться. Никто не думает, что в конце концов надолго впадет в уныние, видя, как угасают чувства. Никому в голову не придет, что когда-нибудь, чтобы избежать семейных проблем, он будет с головой уходить в работу. Но так случается. Многие супружеские пары на утреннем воскресном богослужении производят впечатление вполне благополучных людей. Но поведение обманчиво, особенно если речь идет о браке.

На самом деле многие кажущиеся благополучными браки едва теплятся: супруги испытывают одиночество, скуку, опустошенность, гнев, чувство страха или вины. Их истинные отношения проявляются по дороге в церковь: брошенные сгоряча обвинения, гнев. А между тем дети за внешней набожностью родителей видят лицемерие. Многие из этих пар живут, втайне презирая друг друга. За улыбками скрывается тихая ненависть.

Другие уже настолько далеки друг от друга, что нет никакой надежды на изменения. Третьи довольствуются надеждой, наивно полагая, что как-нибудь, само собой, все образуется, если они будут просто слушать пастора, заучивать и исполнять его советы. Мы хотим сказать, что брак может преобразиться! Можно избежать замкнутого круга скуки, пустоты, гнева и страха, но не без усилий. В каждом сердце есть что-то дурное, и поэтому все мы много грешим. Следовательно, когда два грешника заключают брачный союз, в сердцах у них всегда таится что-нибудь дурное. Но не будем унывать. У нас есть выбор.

Мы можем либо приспособиться и привыкнуть к тому плохому, что есть у нас в душе и сердце, и это приведет к презрению и разобщенности, либо сражаться за семью, искать возможный выход. Язык битвы может обескуражить многих читателей, но важно понять: жизнь — это борьба. В браке иногда тоже необходимо сражаться, если только война ведется по правилам. Но что делать, если наш супруг — плохой солдат, человек, избегающий реальных жизненных баталий? Или еще хуже того, наш супруг становится нашим врагом, с которым мы воюем ежедневно?

По замыслу Бога, наши супруги должны быть нашими союзниками: близкими друзьями, любящими людьми, воинами в духовной борьбе с силами зла. Мы должны черпать силы и мужество в том человеке, который поддерживает нас в этой войне и кто близок нам по духу. Мужья и жены — наши надежные союзники. Эта книга предлагает учиться бороться, используя те принципы, которые Бог заложил в основу брака, понять, что же все таки неправильно в нашей семье, как мы можем уважать своего супруга, постоянно находясь в состоянии войны, и как стать задушевными друзьями на всю жизнь.

Мы будем обращаться к Библии, чтобы понять, каков был замысел Бога, кода Он решил, что люди должны вступать в брак, а также рассмотрим истории жизни некоторых супружеских пар, которые борются за то, что- бы жить согласно Его планам. Библия — это не учебник по семейной жизни и не свод правил, по которым следует жить. Это история любви, раскрывающая близкие взаимоотношения Бога с людьми. Брак человека и Бога начинается с чистой романтики, далее происходит разрыв, но завершается все свадьбой.

Библейская история любви раскрывает нам сердце нашего Божественного Возлюбленного, показывает нашу духовную неверность и говорит о том, как Жених добивается нашей любви, проявляя чудеса терпения и безграничную любовь. Библия — это история любви, которая включает в себя также и историю нашей жизни на этой земле. Таким образом, картина нашего брака должна вписываться в рамки Божьего Слова. Большинство супружеских пар ставят на видное место в доме свадебную фотографию, которая напоминает им о том моменте, когда они дали друг другу обет верности и стали мужем и женой.

Два независимых человеческих существа стали перед Богом единой плотью, создали новый союз тела и души. Мы с Беки (жена Дэна Аллендера. — Примен. пер.) повесили свою свадебную фотографию в спальне напротив кровати. Это последнее, что я вижу перед тем, как заснуть, и первое — как только проснусь. Насколько я помню, мы не долго думали, куда повесить эту фотографию, но я очень рад, что она заняла место там, где висит. Она напоминает мне, что я единственный для своей супруги мужчина, связанный на всю жизнь обязательствами с единственной для меня женщиной.

Дэн Б.Аллендер - Муж и жена - кто мы на самом деле?

Перевод с английского — Дэн Б. Аллендер, Тремпер Лонгман III.

Издательство — Мирт — 414 с.

Санкт-Петербург — 2010 г.

ISBN 978-5-88869-240-0

Дэн Б.Аллендер - Муж и жена - кто мы на самом деле? - Содержание

Благодарности

Предисловие

Часть первая

Будучи супругами, кто мы на самом деле?

Яков и Линн: супруги, не знавшие, кто они на самомделе

Возвращение в Эдем: отражение Бога в супруге

Труд преображения супруга

Яков и Линн заключают союз, чтобы понять себя

Часть вторая

В чем заключаются роли мужа и жены?

Джек и Марта: супруги, чей брак зашел в тупик

Возвращение в Эдем: учимся творить, жертвовать собой и преображать жизнь

Создавая красоту и порядок из хаоса

Джек и Марта заключают союз против хаоса

Часть третья

Мы с женой призваны трудиться, чтобы преображать мир

Джереми и Сью: супруги, которые жили каждый своей жизнью

Возвращение в Эдем: отрекаясь, объединяясь, оставаясь верными и становясь одной плотью

Любя, подчиняться друг другу

Джереми и Сью заключают союз, чтобы помочь друг другу в духовном росте

Часть четвертая

Насколько глубоко мы чувствуем единство тела и души?

Клэй и Карен: супружеская пара, чье сексуальное общение было на нуле

Возвращение в Эдем: обретая единство через интимную близость

Прославление сексуальности и чувственности

Клэй и Карен заключают союз, чтобы достичь сексуального единства

Часть пятая

Два грешника учатся жить друг с другом

Марк и Дженнифер: супруги, которые не умели общаться

Возвращение в Эдем: борьба против одиночества и оскорблений

Жизнь после грехопадения

Марк и Дженнифер заключают союз для борьбы с грехами друг друга

Эпилог

Примечания

Условные сокращения книг Библии

Дэн Б. Аллендер - Муж и жена - кто мы на самом деле? - Труд преображения супруга

Для жениха и невесты день их свадьбы — потрясающее событие. Он почти нереален. Оба находятся в центре внимания. Потрачено много сил и денег, чтобы этот день был особенным. Торжественно одетый жених выходит в сопровождении шафера и гостей: волосы красиво уложены, спина прямая, лицо сияет — он ждет свою возлюбленную. Затем у входа в церковь рядом с отцом появляется она. Начинает играть музыка, и невеста царственной походкой направляется к нему. В платье с длинным белым шлейфом она похожа на королеву, которая шествует по белому ковру. За день до свадьбы жених и невеста были одеты в джинсы и футболки, возможно, даже ссорились. Но сегодня все в них излучает величие и красоту. Красиво одеваться на свадьбу — традиция, но в этой традиции кроется глубокий смысл.

Полный собственного достоинства взгляд жениха и ослепительная красота невесты подчеркивают, что этот день совершенно не похож на другие. Будничные дни предполагают будничную одежду, вдень свадьбы требуется нечто особенное. Одежда передает непревзойденную уникальность этого дня. В одежде отражается красота, великолепие и слава, исходящие от союза, в котором двое становятся одним. В некотором смысле этот день провозглашает о новом творении, и аура этого дня должна вызывать благоговение, одобрение и восхищение. Кого оставит равнодушным зрелище, когда невеста начинает свое шествие? Мы испытываем тот же трепет, как при поклонении Богу. Брак раскрывает перед нами природу отношений Бога со Своим народом.

Брак — это прообраз того, ради чего Бог создал Свой народ и даровал ему искупление. Бог говорит, что Он ненавидит развод (см.: Мал. 2:13—16). Конечно же, можно привести множество библейских стихов о разводе, но мы не встретим других слов, в которых так явственно видна сердечная боль Бога. Он хочет, чтобы мы в браке отражали Его характер и Его заботу о Своем народе. Но слишком часто наши отношения в семье далеки от Его планов. Великолепие начала семейной жизни резко контрастарует с данными социологических опросов о состоянии инстатута брака в конце XX века. Когда невеста и жених ветречаются у алтаря, обмениваются кольцами и поцелуем, некоторые «умудренные опытом» наблюдатели усмехаются: они не знают, что их ждет!

Каждый, кто читает газеты и журналы или смотрит телевизионные программы и фильмы, знает, что семейную жизнь часто изображают в лучшем случае как нечто скучное, заранее предсказуемое, надоевшее и утомительное, в худшем же случае — как ночной кошмар. В действительности же такое представление совершенно не совпадает с Божьим замыслом. Вчитываясь в текст Быт. 1:26,27, мы видим, что свадебная церемония не так уж далека от жизни, как кажется. Несмотря на то что в браке соединяются два грешника (см. гл. 5), происходит также единение двоих, несущих в себе образ славы Бога. Забывая об этой фундаментальной истине, супруги могут прийти лишь к обоюдной деградации, а не к славе. Несомненно, больше всего на супругов влияют их отношения. Чем ближе отношения, тем сильнее влияние.

Изо всех человеческих отношений супружеские отношения оказывают на людей наибольшее воздействие. В семье супруги либо возвышают один другого, либо унижают. Унижать своего супруга — значит относиться к нему так, словно он хуже, чем есть на самом деле, это значит обеднять его человеческую сущность; обращаться сним так, словно он создан только для того, чтобы удовлетворять наши нужды и желания. В результате мы отталкиваем супруга от себя, по крайней мере, в эмоциональном плане. В конце концов между нами вырастает стена. В своем эгоизме мы стремимся подавить своего супруга, чтобы возвысить себя самого и таким образом избавиться от конкуренции. Но этот путь обманчив, так как мы можем внутренне, духовно расти только в том случае, если способствуем духовному росту супруга.

Тем не менее мы упорно стараемся преувеличить собственную значимость и совсем не склонны делиться своими достижениями в духовном росте с кем бы то ни было. Мы стремимся подчинить супруга своим целям, принизить его Божественную красоту или вовсе уничтожить ее, чтобы ее сияние не затмило наше отражение Божественной славы. Как мы увидим далее, взаимное унижение может проявляться совершенно поразному. Возможно, в этом есть некий парадокс. Мы можем унижать супруга, обращаясь с ним как с неравным нам человеком. Мы можем давить на него и унижать до такой степени, что он вообще перестает чувствовать себя человеком. Но мы также можем принижать супруга, видя в нем совершенный «идеал», превращая его в того, кем он на самом деле не является.

В обоих случаях — делаем ли мы супруга объектом своей мести или возлагаем на него свои надежды на спасение — мы подавляем его. Возводя супруга на пьедестал и фактически обожествляя его, мы представляем его своим спасителем. Мы наделяем его силой и качествами, которых у него нет (иначе предполагается, что он уже достиг совершенства). Супруг, которого обожествляют, чувствует, что его используют. Мы должны относиться друг к другу, отдавая отчет в том, кто мы на самом деле. Следует помнить, что мы величественный образ Бога и одновременно грешные, падшие человеческие существа. Далее мы рассмотрим несколько библейских текстов, которые откроют нам смысл Божьей славы, ее истоки и то, какое отношение она имеет к браку.